El tiempo hoy 30 de octubre en España: estabilidad generalizada con lluvias en el este peninsular y Baleares

La situación de estabilidad se mantendrá este viernes por la influencia de las altas presiones en la Península y Baleares y solo se registrarán precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser chubascos fuertes con alguna tormenta.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en general habrá cielos poco nubosos o con nubes altas, salvo en la vertiente mediterránea y en el interior este peninsular, donde se darán intervalos nubosos

Se producirán probables brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, Melilla, este de Albacete y bajo Ebro, así como se esperan heladas débiles en las cumbres del Pirineo.

Variación de temperaturas

Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, oeste de las mesetas y cuadrante nordeste; subirán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en casi todos los puntos de la Península y Baleares.

Habrá levante moderado, con intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho. Se prevé viento flojo en el resto, variable en el interior y con tendencia a arreciar de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico y del norte en las islas Baleares más orientales.

En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente, quedarán aún restos de calima en la mitad oriental y el viento soplará flojo y variable.

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