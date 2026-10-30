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Accidente de tren, en directo última hora: Transportes confirma que el operador que dio la orden de "marcha normal" al AVE se ha negado a declarar

  • Por el momento, el número de fallecidos por el siniestro ferroviario se eleva a 69 personas
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Cobertura televisiva del accidente ferroviario en Toledo con 69 fallecidos, donde los servicios de emergencia trabajan entre vagones descarrilados.
SILVIA QUÍLEZ

El accidente de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Urda, Toledo, deja al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Tras la colisión entre el Iryo 6079 se mantiene la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en ambos sentidos y Renfe ha suspendido la venta de billetes hasta diciembre.

Los equipos forenses trabajan para identificar a las víctimas mortales y la Guardia Civil pide a los familiares directos que faciliten su ADN para agilizar la identificación de los desaparecidos.

Por el momento, se desconocen las causas, pero las primeras investigaciones apuntan a un error humano. El Gobierno ha decretado tres días de luto: el 29, 30 y 31 de octubre. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.

Accidente de tren, en directo última hora

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