Accidente de tren, en directo última hora: Transportes confirma que el operador que dio la orden de "marcha normal" al AVE se ha negado a declarar

El accidente de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Urda, Toledo, deja al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Tras la colisión entre el Iryo 6079 se mantiene la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en ambos sentidos y Renfe ha suspendido la venta de billetes hasta diciembre.

Los equipos forenses trabajan para identificar a las víctimas mortales y la Guardia Civil pide a los familiares directos que faciliten su ADN para agilizar la identificación de los desaparecidos.

Por el momento, se desconocen las causas, pero las primeras investigaciones apuntan a un error humano. El Gobierno ha decretado tres días de luto: el 29, 30 y 31 de octubre. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.

Accidente de tren, en directo última hora