Binance congela la retirada de criptoactivos tras un hackeo de fondos extraídos de en torno a 6.300 millones de dólares

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha informado este jueves que ha congelado 3.000 millones de dólares en criptoactivos mientras investiga una posible brecha de seguridad con extracción de fondos en torno a los 6.300 millones de dólares. Por su parte, los emisores de monedas estables (stablecoins) Circle y Tether también han congelado activos relacionados.

El director ejecutivo de la firma de inteligencia blockchain Arkham, Miguel Morel, ha señalado que los datos indican que miles de millones de dólares habrían sido sustraídos de Binance por un actor desconocido, aunque la causa exacta aún no ha sido confirmada. Según Morel, el incidente comenzó alrededor de las 16:30 (hora del este de EE. UU.).

La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente podría estar relacionado con el equipo portátil de un ingeniero de DevOps (acrónimo de development y operations, conjunto de prácticas que une a los equipos de desarrollo de software -Dev- y de operaciones de TI -Ops-). Este ordenador habría sido la puerta de entrada que permitió al atacante "acceder a un contenedor de servicio y realizar transacciones de retiro no autorizadas", ha explicado la compañía.

Binance ha asegurado que los fondos de los usuarios están a salvo y no se han encontrado pruebas de la filtración de claves privadas de ninguna billetera. Esta compañía, que permite a sus usuarios comprar, vender e intercambiar activos digitales, cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados en todo el mundo y aproximadamente 160.000 millones de dólares en activos bajo custodia, según el informe anual de 2024 de la plataforma.

Yi He, cofundadora de Binance, ha asegurado que la empresa "cubrirá todas las pérdidas derivadas del hackeo" y espera que los servicios de retirada sean reactivados en 48 horas. En la actualidad, esta compañía no puede aceptar nuevos clientes en Europa, donde la UE le mantiene sin la licencia necesaria para operar.

Las autoridades han advertido que los grupos del crimen organizado recurren cada vez más a las criptomonedas para transferir fondos a través de fronteras, al margen del sistema financiero tradicional.

¿Quién está detrás del hackeo?

Según la firma estadounidense de análisis de blockchain TRM Labs, son hackers norcoreanos los responsables del ataque que ha sustraído 6.300 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma Binance.

"Un atacante extrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las billeteras de Binance en diez cadenas de bloques (blockchains); la mayor parte de la operación se realizó en unos 20 minutos", señala TRM Labs en una publicación en su sitio web.

"TRM atribuye el ataque a TraderTraitor, la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, basándose en información sólida recopilada tanto dentro como fuera de las cadenas de bloques. Emitimos esta conclusión con un alto grado de certeza", ha señalado la firma estadounidense.

El impacto en el mercado de criptomonedas

El impacto en el mercado de este posible hackeo —que, según la firma de análisis Chainalysis, es el mayor robo de criptomonedas jamás registrado— se ha dejado sentir de inmediato durante las primeras operaciones en Asia este viernes.

El bitcoin ha caído alrededor de un 3%, situándose en su nivel más bajo en seis semanas, a 77.400 dólares, mientras que el ether descendió cerca de un 2%, alcanzando su mínimo de los últimos dos meses, en 2.238,76 dólares. Por su parte, el BNB —un token lanzado originalmente como Binance Coin y que puede utilizarse para pagar comisiones en la plataforma Binance— ha registrado una caída superior al 8% en las últimas 24 horas, situándose en 694 dólares, según datos del agregador de mercado CoinGecko.

Las acciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase Global han retrocedido un 4,8%, mientras que las de la firma compradora de bitcoin, Strategy, han caído cerca de un 6% durante la sesión extendida en Estados Unidos.

Tether ha informado que ha congelado cerca de 1.570 millones de dólares en activos vinculados al incidente, mientras que Circle ha bloqueado más de 800 millones de dólares. Por su parte, la firma de criptomonedas Ripple también ha congelado cerca de 200 millones de dólares.

Otros robos de criptomonedas

Este suceso se suma a una serie de robos de criptomonedas. En 2025, los atacantes sustrajeron criptoactivos por un valor de 2.900 millones de dólares en cerca de 150 ataques, según investigadores de TRM Labs (una empresa de inteligencia en blockchain y ciberseguridad financiera que utiliza inteligencia artificial para investigar y prevenir delitos financieros relacionados con criptomonedas).

En septiembre, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget informó que se habían robado aproximadamente 350 millones de dólares en criptomonedas de su sistema, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del sector frente a los piratas informáticos.

En un incidente distinto ocurrido también este jueves, Polymarket —una plataforma de mercados de predicción— suspendió temporalmente sus operaciones tras un incidente de seguridad relacionado con un proveedor externo. Posteriormente, la plataforma reanudó sus actividades y anunció que reembolsaría la totalidad de los fondos a los usuarios afectados.