Polymarket y las apuestas en los mercados de predicciones, en el octavo capítulo de 'La Semana' con Pepa Bueno

Mientras Estados Unidos capturaba al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero, un usuario de Polymarket ganaba 400.000 dólares apostando por la fecha exacta de la extracción. Este apostador anónimo, que ha sido identificado como Gannon Jeff Van Dyke, no es un usuario cualquiera. Es sargento mayor de las fuerzas espaciales y uno de los encargados de preparar la operación. Ahora se enfrenta a una demanda de fraude electrónico y de uso indebido de información confidencial por la que podría pasar 50 años entre rejas.

Aunque hasta hace poco su impacto en España había sido limitado y circunscrito a determinados sectores, este y otros episodios similares han contribuido a aumentar la atención sobre Polymarket. El Gobierno ha restringido cautelarmente su acceso en España desde hace apenas unas semanas. El Ministerio de Consumo sostiene que la plataforma opera sin la licencia exigida para los juegos de azar y que sus mercados de predicción deben someterse a la normativa. Esta prohibición es una tendencia que parece estar reproduciéndose por casi todo el mundo.

Apostar por el futuro, un arte al alcance de pocos Polymarket funciona como una web de apuestas en la que los usuarios pueden invertir en eventos que van a ocurrir en el futuro, desde qué temperatura máxima va a hacer mañana hasta si Jesucristo volverá antes de que acabe 2026, aunque actualmente más de la mitad de sus apuestas son de carácter deportivo. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Toronto apunta que solo unos pocos usuarios de la plataforma consiguen ganar dinero con estas apuestas. El informe sostiene que menos de un 1% de los usuarios obtiene más del 75% del dinero que mueve la plataforma, y el 67% de las cuentas pierden sistemáticamente. Se estima además que gran parte de estas cuentas ganadoras son bots programados para aprovecharse de los pequeños desajustes y fallos de la plataforma para hacer grandes cantidades de apuestas en fracciones de segundos y así sacar beneficios constantes a lo largo del tiempo. Una fisura en el sistema a la que la comunidad ‘trader’ y ‘criptobro’ saca partido, y ofrecen cursos y tutoriales de pago en los que estos ‘gurús’ económicos enseñan cómo sacar provecho de estas fallas.

Shayne Coplan, made in America El fundador de esta plataforma es el norteamericano Shayne Coplan, que con apenas 27 años se convirtió el año pasado en el billonario más joven del mundo. Es precisamente en su patria, Estados Unidos, donde esta plataforma está ganando arraigo. La administración Trump ha legislado contracorriente al resto del mundo y le ha dado facilidades legales y económicas. Trump fue uno de los impulsores de Polymarket cuando, en las últimas elecciones presidenciales, se hizo eco de las predicciones de la plataforma que adelantó la victoria del republicano frente al pronóstico de las encuestas tradicionales. También existe una visión compartida respecto a las criptomonedas, divisa con la que funciona Polymarket y que el presidente quiere impulsar. Este método de pago anónimo permite a la plataforma operar con discreción y a sus usuarios, haciendo uso de VPNs, burlar las restricciones de sus países. A pesar de que cada vez más estados prohíben el acceso a la web el volumen de apuestas en Polymarket no para de crecer y la plataforma está valorada en 9 billones de dólares.