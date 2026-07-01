Binance, la principal plataforma de criptomonedas, pasa a ser ilegal en la UE y deja en el aire a miles de inversores
- La aplicación no permite compras y ventas en la UE a partir de este 1 de julio, sólo ver el saldo
- Se calcula que hay 600.000 afectados en España a los que se les comunicará qué pueden hacer
Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de comercio, ha dejado de operar en la Unión Europea desde la madrugada del 1 de julio. No ha logrado a tiempo - antes del 30 de junio- la autorización exigida por el Reglamento comunitario sobre el Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-assets Regulation) por sus siglas en inglés. Forma parte del plan de la Comisión Europea de controles estrictos contra el blanqueo, la manipulación de mercado y la protección del inversor frente a la quiebra de plataformas.
Según cálculos de mercado, en España hay unos 600.000 afectados, aunque Binance nunca ha dado sus números por país. Ahora los usuarios de la UE no pueden comprar, vender o hacer intercambios en la plataforma. No está activa. No obstante, la dirección ha comunicado a través de su cuenta en X que "nuestra prioridad sigue siendo apoyarlos de manera responsable" y ha insistido en que "los activos de los usuarios siguen siendo seguros y protegidos"
La plataforma de intercambio de criptomonedas había advertido desde hace semanas a sus clientes europeos de que en julio deja de prestar servicios por el fin de periodo transitorio para obtener la autorización de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). A los usuarios de países como Polonia, Italia, España y Francia, en los que la compañía contaba con licencias, les ha informado por correo electrónico de los próximos pasos y las opciones disponibles para ellos, incluidas las retiradas.
¿Qué es el MiCA y que reglas de inversión cambia?
Hasta su llegada, el 30 de diciembre de 2024, cada Estado aplicaba su propio criterio: algunas plataformas figuraban como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en países como España, Francia o Italia, pero esa supervisión era limitada y desigual. MiCA armoniza las reglas del juego para que todas las plataformas cumplan los mismos estándares de seguridad, transparencia y supervisión.
El reglamento exige licencia para casi cualquier actividad relacionada con criptoactivos: custodia y administración, intercambio cripto/fiat y cripto/cripto, ejecución y recepción/transmisión de órdenes, gestión de carteras, asesoramiento, colocación y la gestión de plataformas de negociación. Cualquier compañía que quiera prestar esos servicios en Europa debería haber solicitado autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) ante la autoridad de su país —en España, la CNMV— y, una vez autorizada, puede trasladar sus servicios al resto de Estados miembros sin tramitar un expediente país por país.
No entran en su ámbito los instrumentos financieros tradicionales (acciones, bonos, derivados); los tokens no fungibles (NFT) quedan fuera salvo que se emitan de forma fraccionada; y los protocolos plenamente descentralizados (DeFi) tampoco están cubiertos.
¿Quiénes han obtenido licencia y pueden operar en España?
Según el registro de ESMA, más de 210 proveedores han obtenido la autorización plena de CASP en toda la UE. En España, registrados en su relación de proveedores son unos cuantos menos (aunque irá actualizándose): según este listado son 128 entidades habilitadas para prestar servicios sobre criptoactivos en el mercado español, ya sea con autorización nacional o a través del pasaporte europeo.
De ellas, solo diez tienen sede en España y están autorizadas directamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); el resto opera por el visto bueno desde otros Estados miembros. Entre las que tienen licencia española, destaca la banca tradicional con seis entidades: BBVA, Cecabank y Openbank (Grupo Santander), Renta 4 Banco, CaixaBank y KutxaBank.
En el lado de las plataformas del mundo cripto, hay cuatro firmas con sede en España y licencia: Bit2Me, Criptan, Due Network y Crossmint.
El resto de la lista es de grandes nombres internacionales que llegan a España vía pasaporte: Coinbase, Bitvavo, Kraken, Crypto.com, OKX, Gemini, Bitstamp, Bitpandac, eToro, Revolut y XTB, además de bancos y brókers tan conocidos como Trade Republic, N26 o Robinhood.