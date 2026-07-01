Binance, la principal plataforma de criptomonedas, pasa a ser ilegal en la UE y deja en el aire a miles de inversores

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de comercio, ha dejado de operar en la Unión Europea desde la madrugada del 1 de julio. No ha logrado a tiempo - antes del 30 de junio- la autorización exigida por el Reglamento comunitario sobre el Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-assets Regulation) por sus siglas en inglés. Forma parte del plan de la Comisión Europea de controles estrictos contra el blanqueo, la manipulación de mercado y la protección del inversor frente a la quiebra de plataformas.

Según cálculos de mercado, en España hay unos 600.000 afectados, aunque Binance nunca ha dado sus números por país. Ahora los usuarios de la UE no pueden comprar, vender o hacer intercambios en la plataforma. No está activa. No obstante, la dirección ha comunicado a través de su cuenta en X que "nuestra prioridad sigue siendo apoyarlos de manera responsable" y ha insistido en que "los activos de los usuarios siguen siendo seguros y protegidos"

La plataforma de intercambio de criptomonedas había advertido desde hace semanas a sus clientes europeos de que en julio deja de prestar servicios por el fin de periodo transitorio para obtener la autorización de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). A los usuarios de países como Polonia, Italia, España y Francia, en los que la compañía contaba con licencias, les ha informado por correo electrónico de los próximos pasos y las opciones disponibles para ellos, incluidas las retiradas.

¿Qué es el MiCA y que reglas de inversión cambia? Hasta su llegada, el 30 de diciembre de 2024, cada Estado aplicaba su propio criterio: algunas plataformas figuraban como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en países como España, Francia o Italia, pero esa supervisión era limitada y desigual. MiCA armoniza las reglas del juego para que todas las plataformas cumplan los mismos estándares de seguridad, transparencia y supervisión. El reglamento exige licencia para casi cualquier actividad relacionada con criptoactivos: custodia y administración, intercambio cripto/fiat y cripto/cripto, ejecución y recepción/transmisión de órdenes, gestión de carteras, asesoramiento, colocación y la gestión de plataformas de negociación. Cualquier compañía que quiera prestar esos servicios en Europa debería haber solicitado autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) ante la autoridad de su país —en España, la CNMV— y, una vez autorizada, puede trasladar sus servicios al resto de Estados miembros sin tramitar un expediente país por país. No entran en su ámbito los instrumentos financieros tradicionales (acciones, bonos, derivados); los tokens no fungibles (NFT) quedan fuera salvo que se emitan de forma fraccionada; y los protocolos plenamente descentralizados (DeFi) tampoco están cubiertos.