Darío, nombre ficticio, es adicto a la inversión en criptomonedas. Consulta compulsivamente su móvil las 24 horas del día, cuando trabaja, cuando descansa… Las pérdidas y ganancias en el volátil mercado de las divisas virtuales se han convertido en una obsesión y, consciente del problema que estaba arrastrando su vida, pidió ayuda.

A la consulta de Consuelo Tomás, han llegado más casos como el suyo en los últimos meses, un goteo cada vez más común, como ocurrió en la crisis de 2008. En aquellos años, quienes se quedaban atrapados por las finanzas lo hacían por la bolsa tradicional, pero ahora detecta un nuevo perfil:

"Hay un porcentaje muy elevado de chavales que se están desenganchando de las apuestas deportivas y están sustituyendo esa adicción por la de las criptomonedas", afirma la psicóloga y directora del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. “La intención es ganar dinero muy rápidamente, igual que en el juego, igual que en las apuestas deportivas”.

La “moda” de las criptomonedas está al alza desde la pandemia. Y, aunque en la mayoría de los casos es una inversión que implica decisiones arriesgadas pero racionales, para algunos ha desencadenado un problema de salud mental y dinero. "Me llegan personas que han perdido mucho", sostiene igualmente Víctor Corrales Urrutia, trader y psicólogo especializado en el tratamiento de quienes se dedican a esta actividad.

Como recuerdan ambos expertos, en los comportamientos adictivos existen factores que pueden aumentar el riesgo -nos “predisponen”- pero nunca se trata de una relación directa de causa y efecto. Ahora bien, en el mundo de las criptomonedas se está fraguando un “caldo de cultivo” que ha llevado a la “obsesión” a muchos jóvenes.

“La educación que existe hoy en día en internet te lleva directamente a banalizar su uso”, advierte Corrales Urrutia, también youtuber y propietario del canal El Psicólogo del Trading. Los cantos de sirena prometen pelotazos fáciles en una época de crisis e incertidumbre y, entonces, se desencadenan los problemas.

Una espiral de riesgo y dinero

Cuando se invierte -como cuando se juega-, igual que se gana, se puede perder. “Cualquier actividad que implique riesgo, puede crear adicción”, señala Corrales Urrutia, por lo que la formación del inversor es muy importante.

“Un profesional del trading no tiene nada que ver con un ludópata, en el hecho de que se distancia absolutamente de tomar decisiones emocionales. Todo lo contrario: son decisiones premeditadas, acordadas, estudiadas y bien analizadas, que tienen potencial matemático de dar beneficios en el largo plazo”, asegura.

Precisamente para evitar la posible falta de información de los inversores, la legislación europea ha avanzado hacia un mayor control del mercado y ahora es necesario hacer el llamado test de conveniencia para comprar productos financieros regulados. Esto, en cambio, no ocurre con activos no regulados como las criptomonedas y las plataformas de intercambio se esfuerzan por ser “intuitivas” y, en algunos casos, “eliminar barreras” de entrada.

"Puedes entrar con 100 euros a una actividad en la que no se puede hacer nada con ese dinero”, afirma el youtuber Corrales Urrutia. Al menos, nada que sea “rentable y fructífero”.

Y así, el modo de usarlas puede acabar pareciéndose mucho al de un casino y pueden desencadenarse las mismas dinámicas adictivas. “Uno no siempre gana y, como sucede con los juegos de azar, ya no se juega solo para ganar dinero, sino para intentar recuperar lo perdido”, abunda la psicóloga Tomás. “Ahí es donde se pierde el control (...) Se convierte en un problema adictivo cuando cada vez se está empleando más tiempo y más dinero”. A veces, incluso, el que no se tiene.