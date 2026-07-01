Trump gana más de mil millones de dólares en criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado ingresos superiores a los mil millones de dólares en criptomonedas durante el último año, según el informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Parte de esos ingresos proviene del World Liberty Financial, un proyecto de criptomoneda creado junto con sus hijos. Sus empresas recibieron casi 800 millones de esta iniciativa, que repartió con su familia. Esos ingresos incluyen más de 520 millones en ventas de tokens cripto y más de 250 millones de las ventas de intereses en el negocio de World Liberty, informa Reuters.

Trump tiene incluso su propio token digital, $TRUMP, que habría generado cientos de millones de dólares en ingresos.

El informe ante la Oficina de Ética es obligatorio para altos cargos del Gobierno estadounidense, pero sólo recoge datos en rangos estimados. Medios estadounidenses han hecho cálculos adicionales para determinar el volumen total de los ingresos de Trump. Por ejemplo, el diario The New York Times calcula que el presidente ha ganado al menos 2,2 mil millones de dólares si se incluyen otros activos, como sus intereses inmobiliarios.