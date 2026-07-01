Trump gana más de mil millones de dólares en criptomonedas desde su regreso a la Casa Blanca
- Trump lo achaca a la bonanza de los mercados: "Todo el mundo se está beneficiando"
- Medios como The New York Times consideran que ha ganado al menos 2,2 mil millones de dólares en total
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado ingresos superiores a los mil millones de dólares en criptomonedas durante el último año, según el informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.
Parte de esos ingresos proviene del World Liberty Financial, un proyecto de criptomoneda creado junto con sus hijos. Sus empresas recibieron casi 800 millones de esta iniciativa, que repartió con su familia. Esos ingresos incluyen más de 520 millones en ventas de tokens cripto y más de 250 millones de las ventas de intereses en el negocio de World Liberty, informa Reuters.
Trump tiene incluso su propio token digital, $TRUMP, que habría generado cientos de millones de dólares en ingresos.
El informe ante la Oficina de Ética es obligatorio para altos cargos del Gobierno estadounidense, pero sólo recoge datos en rangos estimados. Medios estadounidenses han hecho cálculos adicionales para determinar el volumen total de los ingresos de Trump. Por ejemplo, el diario The New York Times calcula que el presidente ha ganado al menos 2,2 mil millones de dólares si se incluyen otros activos, como sus intereses inmobiliarios.
Trump: "Todo el mundo se está beneficiando"
Las revelaciones han reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés entre las actividades privadas del presidente y su cargo público, en plena expansión del mercado de activos digitales en EE.UU., informa Efe.
Sin embargo, el propio Trump ha dicho que él personalmente no tiene nada que ver con la gestión de su fortuna y que muchos otros se han beneficiado de la bonanza de los mercados financieros estadounidenses.
"No me implico... Tenemos fondos que llevan mi dinero", ha declarado a los periodistas antes de subir al avión para viajar a Dakota del Norte. "¿Saben por qué me beneficio? Por las bolsas están subiendo, todo el mundo se está beneficiando", ha añadido.
El Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación para comprobar si se utilizó información privilegiada tras varios anuncios del presidente sobre Irán. Minutos antes de estos anuncios, se realizaron una serie de inusuales operaciones de compraventa de crudo con las que se consiguieron beneficios muy elevados. Los expertos apuntan a que se habría usado información privilegiada.