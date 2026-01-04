La paz y la guerra de Trump: hombres fuertes y negocios

Esta última semana hemos podido ver en apenas 24 horas cómo entiende Donald Trump la diplomacia y cómo afronta las mediaciones de paz y las incursiones bélicas. Dos visitas, dos entrevistas con mandatarios que están en medio de dos conflictos armados distintos y un ataque este mismo sábado sobre territorio venezolano que se ha saldado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. En las iniciativas en favor de la paz, el presidente de los Estados Unidos no los recibió en una residencia oficial, la Casa Blanca o Camp David, como es la tradición institucional, sino en su mansión personal de Florida, el famoso Mar-a-Lago. El domingo recibió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el lunes, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La estancia del primero no llegó a un día, el segundo, Netanyahu, se quedó parte de la semana y fue uno de los invitados en la ostentosa Nochevieja de Trump.

Un propósito de Donald Trump cuando volvió a la presidencia de los Estados Unidos fue conseguir que le den el Premio Nobel de la Paz. Así, Trump se atribuye haber terminado con ocho guerras cuando, en el mejor de los casos, ha logrado un alto el fuego. Alardeó de ser capaz de acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, y en más de once meses no lo ha conseguido. Osa pavonearse de haber llevado "la paz a Oriente Próximo por primera vez en 3.000 años", ahí es nada. Falso. Ha logrado sólo un alto el fuego híbrido, han cesado los grandes bombardeos sobre Gaza, no los enfrentamientos armados ni los muertos, y este peculiar alto el fuego es solo el primer paso del "acuerdo de paz" alcanzado en octubre.

Trump no plantea las negociaciones en términos morales, entre lo justo y lo injusto, entre agresor y agredido, sino entendiendo que la guerra es un estorbo para lo que él considera intereses materiales de los Estados Unidos, que se confunden a menudo con los suyos personales y los de sus familiares y amigos. Y en los mayores conflictos del momento, Ucrania, Gaza y Venezuela, Trump adopta la posición de la parte fuerte, ningunea a la débil y explicita el interés económico en una eventual paz.

Nicolás Maduro y el narcoterrismo El Gobierno Trump ha etiquetado como narcoterrorismo el tráfico de drogas que supuestamente llega de Venezuela, y lo vincula directamente al Gobierno de Nicolás Maduro. Esa calificación le permite, según su argumentario, considerar que los Estados Unidos están en guerra, como lo hizo George W. Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo islamista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de ahí, Trump defiende que, al ser un conflicto armado, rigen las leyes de la guerra y equiparan a los narcotraficantes con combatientes enemigos, lo que les autoriza, dicen, a disparar, matarlos y, a la vista de los hechos de las últimas horas, perpetrar una intervención, capturar a Maduro y sacarlo de Venezuela. El método Trump en 2025: presión para "resolver" ocho conflictos o aranceles para doblegar a medio mundo Ana Garralda

Vladímir Putin, el generoso, el genio No fue una inocentada la declaración del presidente Trump, porque el día de los Inocentes en los Estados Unidos lo celebran el 1 de abril y no el 28 de diciembre. Pero sonó a inocentada de mal gusto lo que dijo Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a su lado: "Rusia quiere que a Ucrania le vaya bien. (...) El presidente Putin ha sido muy generoso [en su conversación] y como quiere que Ucrania tenga éxito está dispuesto a venderle energía a precios bajos". Rusia invadió Ucrania hace casi cuatro años, el 24 de febrero de 2022, y sigue bombardeando Ucrania, objetivos civiles e infraestructuras que dejan parte del país sin electricidad cuando más la necesitan, en invierno, para alumbrarse y calentarse. Pero, según Donald Trump, Putin quiere que a Ucrania "le vaya bien". El lunes, cuando Moscú acusó a Ucrania de haber atentado contra una residencia del presidente ruso a Donald Trump le valió la palabra de Putin para dar por buena la versión, a pesar de que los ucranianos lo negaban, porque "me lo ha dicho el propio Vladímir Putin por teléfono", y se mostró enfadado con Ucrania como obstáculo para la paz. Dos días después Trump tuvo que recular porque sus servicios de inteligencia, la CIA, le informaron de que no había ninguna prueba de tal ataque. Putin amenaza con revisar los acuerdos sobre Ucrania tras un supuesto intento de ataque de Kiev a una de sus residencias Donald Trump nunca habla de invasión de Ucrania, es más, en febrero se opuso a que en un comunicado del G7 figurase la expresión "agresión rusa". A juzgar por las declaraciones públicas de Trump no la hubo, no hay un invasor y un invadido, sino dos partes igualmente responsables en las que Ucrania, o peor, ha llegado a acusar a Ucrania de empezar la guerra contra Rusia: "tú no empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces mayor y luego esperas que otros te den misiles". En las horas previas a la invasión Donald Trump, en aquel momento expresidente, elogió la "genialidad" y habilidad de la operación militar de Vladímir Putin en Ucrania, lo dijo en una entrevista radiofónica: "Es un genio. Putin declara una buena parte de Ucrania independiente. ¡Qué listo! Ahora irá y será un pacificador. La mayor fuerza de paz. Lo podríamos hacer en nuestra frontera sur. La mayor fuerza de paz, nunca he visto tantos tanques. Van a pacificar, ¿vale?". Trump admira a Putin. Comparte con el presidente ruso su visión, añoranza, de un mundo repartido entre potencias que tienen derechos sobre otros países que consideran en su "zona de interés", una visión del mundo repartido entre imperios.

Elogios por contraste Donad Trump elogia a Vladímir Putin explícitamente y mucho más implícitamente, por contraste, comparando cómo trata a otros líderes internacionales. Al ucraniano Volodímir Zelenski lo ha llamado dictador y le ha reclamado que convoque elecciones, a pesar de estar el país en guerra y con millones de desplazados. Ni una palabra sobre cómo Vladímir Putin se eterniza en el poder a base de eliminar, por cualquier método, toda oposición viable. Acaba de cumplir 26 años en la cúspide el poder ruso. Nada más volver a la Casa Blanca, Trump sacó al presidente Putin del ostracismo diplomático al que lo había condenado Occidente por la invasión de Ucrania, y le dio trato preferente en las negociaciones sobre el futuro del país invadido. Lo invitó a los Estados Unidos, le extendió literalmente la alfombra roja y lo aplaudió. Al presidente Zelenski el domingo pasado nadie le puso alfombra al pie del avión ni fue Trump, ni fue nadie de su gobierno a recibirlo. Para los anales de la antidiplomacia y la antiempatía queda el primer encuentro entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en el Despacho Oval. Entre Trump y su vicepresidente le tendieron una encerrona donde lo abroncaron y le dijeron con toda crudeza que "no tenía las cartas" en esta guerra, es decir, que lleva las de perder y tiene que capitular. En la nueva estrategia de seguridad al gobierno Trump no le preocupa Rusia, la menciona sólo de pasada respeto a Europa, lamenta que esa relación se haya debilitado por "la guerra en Ucrania", señala que "muchos europeos ven en Rusia una amenaza vital", y considera que los Estados Unidos deben intervenir para mejorar esas relaciones. El gobierno Trump no considera Rusia una amenaza, sino un socio potencial con el que conseguir beneficios materiales. Por eso le estorba la guerra, porque impide hacer negocios con Rusia. Ya al principio la condición que puso Trump para seguir apoyando a Ucrania fue sacar un beneficio material, y lo consiguió, sacar provecho de la explotación de tierras raras, gas y petróleo ucranianos. Ninguna crítica a Rusia o su gobierno, mientras que sí se despacha a gusto con Zelenski y los gobiernos europeos. "El declive económico de Europa se ve eclipsado por la perspectiva real del borrado de su civilización". La situación es tan grave, según el gobierno Trump, que considera necesario intervenir para "apoyar una democracia genuina, libertad de expresión y una celebración desacomplejada de la historia y el carácter de cada nación". Es decir, la democracia en Europa está en peligro, la rusa, no, por lo visto.

El amigo Bibi Netanyahu Al día siguiente de su encuentro con Zelenski, Trump recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyu. El despliegue de sintonía entre ambos en público fue tal que hasta coincidieron en el atuendo, ambos con traje azul, camisa blanca y corbata roja. Como un dúo musical de antaño. En principio la visita fue una llamada a capítulo para decirle a Netanyahu que no está haciendo lo suficiente para avanzar en los acuerdos de paz, pero de ser así lo fue en privado porque en público el halago mutuo fue continuo. "Bibi [Netanyahu] es un primer ministro en tiempo de guerra, está haciendo un trabajo fenomenal, es un héroe. Si no fuera por él, Israel no existiría", esta alabanza la pronunció varias veces Donald Trump. Una publicidad de campaña para las próximas elecciones en Israel, en octubre. Trump alternó ese cumplido, hiperbólico como suele ser él, con loas a la fortaleza de su amigo: "Bibi es un hombre fuerte. Puede resultar muy difícil en ocasiones, pero se necesita un hombre fuerte, con un hombre débil Israel no existiría". Un elogio que bien podría merecerse Zelenski, cuyo país lleva de guerra total casi cuatro años, y que no huyó, como todo el mundo creía, cuando Putin lanzó la invasión a gran escala. Sin embargo, nunca ha salido de la boca de Trump nada parecido. No es un secreto que a Donald Trump le gustan los ganadores, ha hecho de ello y del desprecio a los débiles y perdedores una marca personal. Lo que aplicó a su promoción pública desde los años 80 se refleja en su diplomacia, se pone del lado de quien percibe como ganador, como fuerte, y ahí donde ve oportunidades de negocio. Sorprendió al propio primer ministro israelí cuando a principios de año previó una Gaza, arrasada por los bombardeos israelíes, transformada en una Riviera plagada de resorts y difundió un video-parodia donde se veía a ambos mandatarios disfrutando de ese futuro complejo turístico de lujo, mientras las bombas seguían destruyendo Gaza y matando gazatíes. La política de los Estados Unidos es proisraelí desde la misma creación del estado de Israel, pero incluso el presidente anterior, Joe Biden, muy proisraelí y con buena relación con Netanyahu, tuvo que mencionar en varias ocasiones el sufrimiento de los gazatíes y la desproporción de la respuesta israelí a la matanza que perpetró Hamas el 7 de octubre de 2023. No es el caso del presidente Trump, cuya empatía solo se dirige a la amenaza que significa Hamas para los israelíes, pero no respecto a los gazatíes, a quienes ve fuera de su tierra, en algún país que los acoja.