Trump exculpa al príncipe heredero saudí de las acusaciones del asesinato de Khashoggi en 2018

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, de las acusaciones por el asesinato del periodista y defensor de los derechos humanos saudí Jamal Khashoggi en 2018, del que Washington —bajo la administración Biden— llegó entonces a responsabilizarle. Ambos líderes han tenido este martes su primer encuentro en la Casa Blanca desde aquel suceso.

"Él no sabía nada al respecto (del asesinato) y podemos dejarlo así", ha dicho Trump a la prensa al comenzar la reunión con Bin Salmán en el Despacho Oval. Y ha señalado, al ser preguntado por Khashoggi, que el príncipe heredero "ha hecho un trabajo fenomenal".

"Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, las cosas pasan", ha añadido Trump sobre el columnista de opinión de The Washington Post asesinado.

Sobre este tema, el saudí ha calificado de "doloroso" y "un gran error" el asesinato, pero ha dicho que su país tomó "todas las medidas adecuadas de investigación". "Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir nada parecido", ha especificado.

Esta es la primera visita de Bin Salmán a EE.UU. desde el asesinato en 2018 del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, colaborador del Washington Post, que fue descuartizado en el consulado de su país en Estambul, adonde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida. La CIA determinó entonces que el príncipe había aprobado el asesinato por su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero Bin Salmán ha negado desde el principio su implicación.

Trump minimizó tras el crimen la responsabilidad de Arabia Saudí y priorizó su alianza con Riad, mientras que su sucesor, Joe Biden, prometió tratar a Bin Salmán como un "paria", aunque cambió de postura y se reunió con el príncipe en Riad en 2023, empujando por los intereses de Washington en la región, como el petróleo, y la normalización con Israel.

Los Acuerdos de Abraham El republicano ha dado la bienvenida al hombre fuerte del reino petrolero con los honores reservados para las visitas de Estado, aunque esta cita no ha sido catalogada como tal por no ser el príncipe el jefe de Estado de Arabia Saudí. La visita culminará con una cena de gala. Ambos líderes se han reunido apenas seis meses después del viaje de Trump a Riad, una visita en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones. Bin Salmán se aloja en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros situada frente a la Casa Blanca. La baza diplomática saudí, un mediador para Rusia y Estados Unidos con la mirada puesta en Israel ADRIÁN ROMERO Entre los asuntos a tratar en la cita de este martes estaba también que Trump pidiera al príncipe que se sume a los Acuerdos de Abraham, impulsados durante el primer mandato del republicano para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos se unieron a estos pactos, firmados en 2020. La Administración de Joe Biden (2021-2025) quiso continuar con el plan, pero se vio frustrado por los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. "Es algo positivo y queremos formar parte de la iniciativa, pero también queremos asegurarnos de que no se oscurezca el camino claro hacia la solución de los dos Estados", ha indicado el príncipe. "Queremos la paz para los israelíes. Queremos la paz para los palestinos. Queremos que coexistan pacíficamente en la región y haremos todo lo posible para alcanzar el acuerdo de defensa", ha añadido. Al respecto, Trump ha dicho: "Creo que no quiere usar la palabra compromiso, pero hemos tenido una conversación muy buena sobre los Acuerdos de Abraham. Hemos hablado de un Estado, de dos Estados. Ya sabe, hemos hablado de muchas cosas", ha sentenciado el republicano. EE.UU. anuncia la ampliación de los Acuerdos de Abraham con la normalización de relaciones entre Israel y Kazajistán