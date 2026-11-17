La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha comparecido este martes ante los medios en Madrid para fijar sus exigencias ante la situación de la red ferroviaria en España. Los portavoces del colectivo han reclamado la firma urgente de un pacto de Estado transversal y la puesta en funcionamiento de una oficina pública de atención a las víctimas verdaderamente eficaz. Durante la comparecencia, la representación de los afectados ha denunciado la desprotección institucional que padecen una vez que decae la atención de los medios tras las catástrofes.

En la rueda de prensa han participado el presidente de la entidad, Mario Samper, junto a los miembros de la directiva Marta Salcedo y Rafael Rico. Durante algo menos de media hora han desgranado el diálogo con los partidos políticos y han advertido de que la protección a los viajeros no puede depender del ciclo electoral ni de los intereses partidistas de los gobiernos.

Tres ejes para un marco de protección nacional

La propuesta de pacto de Estado redactada por las víctimas se estructura sobre tres pilares de actuación pública. El primer eje exige garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria con máximas garantías técnicas, independiente de intereses económicos o dinámicas partidistas. El segundo pilar demanda la creación de un sistema de atención integral y acompañamiento a los afectados que asegure la protección del Estado en cualquier siniestro o catástrofe. Por último, el tercer eje reclama dotar a la justicia de recursos suficientes para agilizar los procedimientos judiciales y evitar que las investigaciones se dilaten durante décadas sin derivar las responsabilidades correspondientes.

Informativo 24h Las víctimas de Adamuz exigen a Carlos Cuerpo un pacto de Estado El vicepresidente primero, que ha asumido la cartera de Transportes, ha recibido este viernes a la Asociación de Afectados por el accidente de Adamuz. Ver ahora

"Queremos una política de Estado y no una política de gobierno, porque los gobiernos siguen el ciclo electoral y dependen de intereses partidistas", ha aseverado Mario Samper. En la misma línea, Marta Salcedo ha remarcado que se trata de un compromiso nacido de la sociedad civil: "Es un pacto de Estado que nace de las víctimas para exigir al Parlamento que trabaje unido y ponga al ciudadano en el centro de las soluciones".

Estado de los apoyos políticos y postura del PP

En relación con los respaldos en el Congreso, la junta directiva ha confirmado la adhesión formal de varias formaciones. La iniciativa cuenta con el apoyo firmado del PSOE, Frente Amplio, Esquerra Republicana de Catalunya, Podemos y Adelante Andalucía. Por su parte, Vox ha manifestado su disposición favorable a sumarse al texto, si bien la firma final no se ha producido. Grupos como el PNV, EH Bildu y Junts no han remitido todavía una respuesta oficial.

Respecto al Partido Popular, los portavoces han detallado la situación de la principal fuerza de la oposición. El PP ha trasladado que coincide en el fondo de las demandas y admite la necesidad de consensuar estas medidas de seguridad y atención, pero por el momento no ha firmado el documento marco. Según explicaron los dirigentes, el partido justifica su reticencia argumentando el incumplimiento de acuerdos previos por parte de otras fuerzas políticas.

A pesar de este escenario, las víctimas mantienen "la mano tendida" a la formación conservadora y conservan la esperanza de que se adhiera antes del cierre de la campaña electoral. "No nos sirven las promesas ni las palabras; la sociedad española necesita hechos y compromisos firmados", ha enfatizado Samper, instando a todas las fuerzas a no utilizar las tragedias como herramienta de confrontación partidista.

Oficinas inactivas y petición de cese

El aspecto más crítico de la comparecencia se ha enfocado en la deficiente asistencia pública que reciben las personas golpeadas por siniestros de esta gravedad. La junta directiva ha calificado de "gincana diabólica" el itinerario de trabas administrativas, médicas, laborales y psicológicas que afrontan los afectados tras el accidente. Los portavoces han señalado que, aunque existen hasta cuatro oficinas de atención adscritas a distintas administraciones, ninguna responde adecuadamente a las necesidades reales.

Para ejemplificar esta parálisis institucional, Samper y Rico han aludido a la oficina creada tras la tragedia de Angrois hace trece años. Según han denunciado, el alto directivo que permanece al frente de dicho órgano no ha contactado con ninguna víctima de Adamuz, por lo que la asociación ha solicitado su cese al Ministerio de Transportes. "Lo triste es que no haya instituciones que funcionen y que las víctimas tengan que acudir a una asociación como la nuestra para encontrar amparo", ha lamentado Rafael Rico.

Solidaridad y colaboración con Urda

Esta falta de cobertura ha llevado al colectivo de Adamuz a desplegar un dispositivo de acompañamiento a las cerca de 500 personas afectadas por el reciente accidente de Urda. Con el fin de evitar que sufran el mismo abandono, la entidad ha elaborado una guía práctica y ha convocado una reunión informativa en Madrid para el 26 de noviembre, en formato presencial y telemático, donde se analizarán fórmulas de representación jurídica conjunta. Asimismo, el 10 de diciembre celebrarán una cumbre con otras asociaciones del país para consensuar un documento unificado de peticiones.

Por último, la directiva ha mostrado preocupación por las deficiencias técnicas detectadas en la red de alta velocidad, citando peritajes sobre grietas en los raíles y problemas en el balasto. Tras la reunión mantenida con el ministro Carlos Cuerpo —donde valoraron una actitud más receptiva pero insistieron en solicitar un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—, las víctimas han advertido de que los planes de inversión deben anteponer la seguridad a las prisas por reabrir las líneas.

La Asociación de Víctimas por el Descarrilamiento de Adamuz han insistido a los medios para que recordemos a los afectados por el accidente de Urda que se pongan en contacto con ellos a través de su página web para cualquier cosa en la que puedan orientarles y acompañarles.