El accidente de Adamuz se cuela en la campaña con críticas por su "uso electoralista" | Diario de campaña

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02.32 min El accidente de Adamuz y el "accidente laboral" de dos guardias civiles en Huelva se cuelan en la campaña

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero se ha colado en la campaña electoral después de que este lunes, durante el debate en Canal Sur, el candidato del PP, Juanma Moreno, lo utilizara como dardo contra la socialista María Jesús Montero. El alcalde de la localidad donde sucedió, Rafael Moreno, (PSOE) mostró su enfado: "No esperaba la utilización política de algo tan doloroso". Los socialistas y Adelante Andalucía han afeado el "uso electoralista" del accidente. Por su parte, desde el PP, creen que el enfado del regidor se debe a "presiones" del PSOE. También que Montero calificara de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes cuando perseguían a una narcolancha ha sido motivo de críticas por parte de Vox.

Moreno (PP) cree que el enfado del alcalde de Adamuz se debe a "presiones" del PSOE El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado que las críticas y el enfado del alcalde de Adamuz, que denunció este lunes la tardanza de los servicios de emergencia dependientes de la Junta, se deben a las "enorme presiones" del PSOE sobre el regidor. En declaraciones a la Cadena Ser, Moreno ha defendido que su Ejecutivo ha sido desde el siniestro "el más prudente" a la hora de pronunciarse. Asimismo ha lamentado que no haya "asunción" de responsabilidades, pues, ha asegurado, tras más de cien días desde el accidente, "no hemos sabido nada de lo que ocurrió", porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado "ninguna información", de forma que todo lo que se conoce hasta ahora es fruto de la investigación de la Guardia Civil, que destaca que la rotura de la vía estaba 24 horas antes. Se ha mostrado convencido de que si el Gobierno de España hubiera estado en manos del PP cuando ocurrió el accidente "las calles estarían incendiadas", y ha apelado a su relación con las víctimas, a quienes les ha trasladado su compromiso de que las defenderían. ““ También ha lamentado que se ponga en tela de juicio las urgencias ese día y ha advertido de que cuestionarlas supondría "atacar" a los sanitarios y a los especialistas, por lo que ha lamentado que el PSOE lleve "meses" intentando trasladar la responsabilidad a la Junta. En este punto, ha recordado que la jueza que investiga el accidente "no lo ha visto así" y ha insistido en que está claro que el responsable máximo es el Ministerio de Transportes. Este martes por la tarde, Juanma Moreno participa en un acto electoral en Jaén, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña en Tomares (Sevilla).

El PSOE afea a Moreno el uso de Adamuz en un debate en el que "volvió a hacer el ridículo" La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no tiene ningún acto programado hasta este martes por la tarde, cuando participará en un mitin en Martos (Jaén). Por otro lado, la cabeza de lista por la provincia de Huelva al Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha hecho campaña en Isla Cristina (Huelva) y en declaraciones a los medios, ha afeado a Moreno, que "usara" este lunes por la noche durante el debate electoral el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Márquez ha resaltado la "actitud" y la "posición de respeto intachable" ante la tragedia que ha tenido el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, quien la pasada noche criticó el "uso electoralista" del accidente ferroviario. En este punto, se ha preguntado "cómo se atreve Moreno a utilizar el drama de Adamuz por pura estrategia electoral para confrontar con el PSOE" y ha insistido en que "no todo vale". "Se lo ha dicho el alcalde de Adamuz y se lo han dicho las propias víctimas. Que ya está bien, que quieren hacer su duelo en paz, que bastante tienen, y que lo que queremos todos es que se esclarezca la verdad, se sepa la verdad y que no oculte información", ha señalado. ““ La dirigente socialista ha recordado que también llevan mucho tiempo pidiendo saber "qué pasó con el 112, qué pasó con los servicios de emergencia, que ayer contó el alcalde de Adamuz que no hubo asistencia sanitaria en dos horas". Por ello, ha insistido en afear a Moreno que "se haya atrevido a utilizar esta tragedia políticamente, electoralmente, sin ser transparente y sin dar explicaciones de un servicio sanitario que es su competencia, que depende de él y que lo haya utilizado para confrontar con el PSOE y para atacar al PSOE. No todo vale", ha sentenciado. Además, Márquez también ha valorado el debate, y a su juicio, Moreno "volvió a hacer el ridículo" como en el anterior debate: "Era una oportunidad para que los andaluces conozcamos cuáles son los programas electorales de cada partido político, pero volvió a hacer el ridículo como la última vez: ni respuestas ni propuestas a los problemas que tienen los andaluces", ha espetado.

Gavira (Vox) apuesta por la "prioridad nacional", bajar impuestos y menos "fanatismo climático" El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, entrevistado este martes en Las Mañanas de RNE, ha apostado por la "prioridad nacional" para Andalucía y menos impuestos, como propuestas centrales de su formación para el 17-M, y ha cargado contra el "fanatismo climático" . Sobre la prioridad nacional considera que no es anticonstitucional porque, según asegura, "hay muchas ayudas donde se priorizan otro tipo de criterios y nadie dice que es anticonstitucional". Y ha señalado que su propuesta para Andalucía es "lo que ya están viendo" los ciudadanos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. 05.41 min Entrevista electoral: Manuel Gavira candidato de Vox Gavira ha calificado sus propuestas "de sentido común" y ha rechazado hablar de qué consejerías pedirían en unas hipotéticas negociaciones con el PP, que "siempre está en las peleitas de los sillones" porque lo primero para ellos es que los andaluces conozcan sus propuestas. En Andalucía, la izquierda "no tiene ninguna opción", el PSOE tampoco, ha afirmado, y lo que se juegan los andaluces es tener "un Gobierno que no quiere mojarse" o uno que "resuelva los problemas reales que tienen los andaluces". Además, Gavira ha hecho campaña en Cádiz, y en declaraciones a los medios, ha criticado que Montero calificara de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes cuando perseguían a una narcolancha. "Hay que ser muy miserable para decir eso", ha señalado. Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado Níjar (Almería), y en declaraciones a los medios, ha advertido de que el 17-M "lo único que se juega es si el señor Moreno continúa con el método Rajoy cuatro años más", sin hacer "nada" o si, por el contrario, se opta por una alternativa que empiece a hacer "cosas distintas" y aplique "políticas concretas y tangibles que redundan en beneficio de los españoles". Abascal ha defendido que su candidato fue en el debate "la única persona que estaba defendiendo y refiriéndose a los problemas reales de los andaluces" frente a los demás líderes que, a su juicio, hablan en "una especie de neolengua, el politiqués". Y ha reclamado a otros políticos a "legislar para defender los intereses de los españoles" en lugar de actuar como "plañideras" en funerales de "compatriotas", en respuesta a los reproches de Moreno por la no suspensión de la campaña de Vox tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva. Además, sobre el accidente de Adamuz, se ha mostrado convencido de que ocurrió debido a que "el dinero de los españoles se ha gastado en prostitución" por culpa de la corrupción del Ejecutivo central, en lugar de destinarse al arreglo de las vías. Este martes por la tarde, Abascal y Gavira participan en un mitin en Córdoba.

Maíllo apuesta por un Gobierno "que proteja" a través de los servicios sociales y la vivienda El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, entrevistado en La Hora de La 1, ha asegurado que quiere construir una Andalucía que "proteja, como es en realidad" esta comunidad autónoma, que "abraza y ayuda al que lo necesita". Para eso, ha dicho, tiene que haber un Gobierno que apueste por los servicios sociales y públicos. Maíllo ha apostado por una educación gratuita, una sanidad que "te cure y no te mire la cartera" o una dependencia que "te llegue antes de que mueras" y una vivienda que sea "un derecho humano y no un objeto de especulación", ha dicho antes de recordar que lo que defiende su coalición es "un Gobierno que proteja". Maíllo aboga por contratar 8.000 sanitarios para mejorar la sanidad pública y destinar a educación un 7% del PIB RTVE.es La coalición a la que representa Maíllo propone la contratación de 8.000 sanitarios en Atención Primaria que permita ampliar la atención en los centros de salud de 8:00 a 20:00 horas y tener un plazo "como mucho de 48 horas" de petición de citas en el médico de cabecera. También quieren "contar la verdad" de la crisis de los cribados de cáncer de mama, ha dicho el candidato. En relación con la Educación, ha dicho que la garantizan con un 7% de PIB de financiación para garantizar que desde los 0 años a los máster posgrado no tengan necesidad de pagar por la formación. Maíllo se ha reunido este martes con la secretaria general de CC.OO. Andalucía, Nuria López, y en declaraciones a los medios, ha pedido "no normalizar la siniestralidad laboral" y que haya "lutos oficiales" para "concienciar" de que "la gente está perdiendo la vida" en los trabajos. Así, ha abogado por reforzar las inspecciones a través de un programa que tenga en cuenta el "grado de riesgo proporcionado" de los empleos. También ha defendido que la muerte de los guardias civiles en Huelga fue "accidente laboral" porque estaban trabajando cuando ocurrió. Este martes por la tarde, Maíllo interviene en un mitin en Granada. 03.11 min Maíllo (Por Andalucía) propone una ley para prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas