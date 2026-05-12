Maíllo aboga por contratar 8.000 sanitarios para mejorar la sanidad pública y destinar a educación un 7% del PIB

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto este martes como medida para mejorar la sanidad pública la contratación de 8.000 sanitarios en Atención Primaria, mientras que para garantizar la educación pública de calidad, ha defendido destinar el 7% del PIB.

En una entrevista en La Hora de La 1, ha explicado que se necesitan 8.000 sanitarios en Atención Primaria para poder ampliar la atención en los centros de salud de 8:00 a 20:00 horas y tener un plazo "como mucho de 48 horas" de petición de citas en el médico de cabecera.

También ha asegurado que quiere "contar la verdad" de la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ha acusado al actual presidente y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno de "mentir" en el debate electoral final: "Tenemos ya tres casos documentados de fallecimientos por causa de esos diagnósticos dudosos de los que no se hizo un seguimiento".

En relación con la educación, ha dicho que destinarán un 7% de PIB de financiación para garantizar que desde los 0 años a los máster posgrado los andaluces no tengan necesidad de pagar por la formación.

También ha sostenido la necesidad de que la vivienda sea "un derecho humano y no un objeto de especulación", por eso, ha asegurado que si llega al Gobierno de la Junta de Andalucía, se aplicará la ley estatal de vivienda y se declararán 333 zonas tensionadas.