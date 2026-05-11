Los candidatos se preparan para el debate electoral definitivo | Diario de campaña

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Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en diferentes actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz participan en este último lunes de campaña en el segundo y último debate electoral con motivo de los comicios autonómicos del 17 de mayo, un encuentro que ha sido organizado por Canal Sur y que podrá seguirse también en directo a partir de las 21:45 horas a través del Canal 24 horas, en La 1 en desconexión para Andalucía, en Radio 5 y RTVE Play.

Para prepararse para el debate junto a sus equipos, los candidatos han liberados sus agendas este lunes de actos electorales.

Moreno (PP) despeja su agenda para peprarar el debate El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dejado su agenda sin actos este lunes para prepararse para el debate de por la noche. En su lugar, ha sido el director de campaña del PP de Andalucía, Antonio Repullo, quien ha atendido a los periodistas en Córdoba. Repullo ha restado importancia a los últimos sondeos publicados que indican que su formación podría revalidar la mayoría absoluta y ha insistido en que la "única encuesta que vale" es la del próximo 17 de mayo. Así, ha reiterado que "no hay nada hecho". Respecto al debate electoral de este lunes, Repullo se ha mostrado convencido de que volverá a verse a cuatro formaciones políticas en "confrontación y polarización" contra un candidato 'popular', que ofrecerá "estabilidad, proyectos, futuro e ilusión". Además, ha asegurado que su intervención será en "términos positivos" porque su candidatura es el reflejo de un presidente "que ha gobernado para todos los andaluces sin distinciones". También ha indicado que en estos últimos días se ha mostrado "la verdadera cara de la oposición" y ha señalado que lo que propone la candidata socialista es "el insulto, el barro y la mentira", ya que su objetivo "no es Andalucía, sino que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". Asimismo ha reivindicado la campaña "de cercanía y de escucha" del PP, que es, en su opinión, la "única opción" de un gobierno estable. ““

Montero (PSOE) se prepara el debate con su equipo También la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no ha realizado ningún acto electoral este lunes para poder prepararse el debate con su "equipo habitual", según fuentes del PSOE-A. Estas mismas fuentes han explicado que como tiene "mucha experiencia" por los debates en el Congreso y Senado, se prepara para "organizar los tiempos". Asimismo han indicado que trabaja con "un sistema de fichas por temas" y que centrará el debate en los "servicios públicos". En su lugar ha hecho campaña este lunes, la vicesecretaria general de los socialistas andaluces y cabeza de lista al Parlamento de Andalucía por la provincia de Huelva, María Márquez, quien, en declaraciones a los periodistas en Huelva, ha asegurado que a Moreno Bonilla no le gustan los debates porque "va de sobrado" y "no es consciente de los problemas que hay en Andalucía". "Piensa que ir al debate es hacer lo que hace siempre, que es sonreír, posar y ser el muñequito de la tarta", ha señalado. También ha criticado que "ante el drama del cribado del cáncer de mama", el presidente de la Junta de Andalucía ha sido "incapaz" de dar "una respuesta". Y le ha afeado que no haya querido un 'cara a cara' con la candidata socialista: "¿Qué miedo tiene?", se ha preguntado, para responder que "quien no quiere debatir es que algo esconde, quien no quiere debatir y tiene la actitud que tuvo el otro día Moreno en el debate, está claro que no es de fiar". ““

Gavira (Vox) asegura que llevará el "sentido común" al debate El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, también se prepara este lunes para participar en el último debate electoral y ha asegurado, en declaraciones enviadas a los medios, que va con la idea de "llevar el sentido común de miles de andaluces". "Vamos a hablar de los problemas de los andaluces: sanidad, empleo, sanidad, de la inmigración masiva y de los problemas del campo", ha advertido. También ha garantitzado que llevará "la respuesta" a esos problemas. Quien sí ha hecho campaña por Vox este lunes ha sido el eurodiputado Jorge Buxadé, que ha visitado Punta del Moral (Huelva), donde se ha reunido con la asociación de armadores. En declaraciones a los medios, Buxadé ha asegurado que Gavira sostendrá en el debate que Vox es el "único partido que defiende al sector primario". En cuanto a las encuestas, Buxadé ha rechazado hacer caso a los sondeos, que ha tachado de estar "pagados" y de ser "interesados". Y ha incidido en que "lo mejor" que le puede pasar a Andalucía es que "el PP no gobierne solo" para que pueda haber políticas con "sentido común" y defendiendo la "prioridad nacional".

Maíllo (Por Andalucía) plantea propuestas para "solucionar los grandes problemas" de Andalucía El candidato de Por Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, aprovechó el desplazamiento este domingo a Almería para repasar junto a su equipo de confianza los últimos detalles de su intervención el debate, según fuentes de la coalición. Además, esta mismo lunes por la mañana se ha reunido con su equipo para para preparar la cita, que afronta con "tranquilidad y seguridad". Estas mismas fuentes han explicado que Maíllo quiere trasladar "con claridad las propuestas de Por Andalucía para impulsar un cambio de modelo en Andalucía". Este lunes ha sido entrevistado en Las Mañanas de RNE, donde ha asegurado que su coalición plantea medidas para "solucionar los grandes problemas estructurales de Andalucía", que se resumen en sanidad, vivienda, educación y dependencia. En este sentido, ha defendido que hay que "reforzar la atención primaria y bajar la listas de espera", "intervenir el precio de mercado y que se platee un tope en los alquileres de las zonas tensionadas", y "cumplir la ley", que establece 180 días como máximo para concederle la dependencia a alguien. Sobre la división entre la izquierda, ha defendido su proyecto como el que ha escuchado a la gente que pedía unidad y ha apuntado a que fueron los de Adelante Andalucía quienes quisieron ir por separado: "Pregúnteles a ellos porque no han querido venir", ha zanjado. Por otro lado, ha hecho un llamamiento a la movilización para poder "cambiar el guion" y ganar al PP. reguntado por los sondeos, Maíllo ha afirmado que aspiran "a la mayor" y se ha mostrado convencido de que tendrán "más diputados" que los que dicen las encuestas porque están en "una tendencia creciente". 04.15 min Entrevista electoral: Antonio Maíllo candidato de Por Andalucía