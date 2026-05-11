García (Adelante) cree prioritario "revertir los conciertos de la sanidad privada" e impulsar una "política de vivienda"
- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta ha sido entrevistado en La Hora de La 1
- Defiende la necesidad también de reformar el modelo turístico para que haya empleo de calidad
El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha fijado este lunes como "principales medidas" de su programa electoral las que van "encaminadas a la sanidad", así como a la "vivienda". En una entrevista electoral en La Hora de La 1, ha calificado a Adelante Andalucía como "una fuerza de izquierdas, que es andalucista, que viene a salir del politiqueo y que viene a hablar de lo importante".
Entre lo importante, ha destacado precisamente la sanidad y la vivienda. Para García, es necesario "recuperar todo el dineral que ha ido a la sanidad privada", para "acabar con las listas de espera" y para poder "poner en el centro la atención primaria y la salud mental".
En cuanto a vivienda, ha considerado "urgente" hacer una "política" con la que "se regule el precio de los alquileres", así como regular también el "problemón de los pisos turísticos", y "reformar la VPO".
Según García, para poder llevar a cabo todas esas medidas "es necesario echar al PP".
Cree que hace falta "un modelo de turismo"
Por otra parte, ha defendido que en Andalucía "hace falta un modelo de turismo" para poder combatir la pobreza y las desigualdades en la comunidad, ya que, ha asegurado, "mucha gente vive del sector turístico". García ha apuntado que Andalucía "recibe 33 millones de turistas al año, y sin embargo, el 50% de la población no se puede coger ni una semana de vacaciones".
Además, el candidato de Adelante Andalucía ha denunciado que "un 30% de las horas extras" en este sector no se pagan, hay "salarios bajos, precariedad, inestabilidad". "Hay que reformar el modelo de empleo turístico para que sea un empleo de calidad y donde la riqueza se la quede la gente la genera, los trabajadores y trabajadoras del turismo", ha señalado.
También ha abogado por que los hoteles de cadenas hoteleras y grandes empresas turísticas "paguen impuestos en Andalucía y repartan beneficios entre los trabajadores".