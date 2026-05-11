García (Adelante) cree prioritario "revertir los conciertos de la sanidad privada" e impulsar una "política de vivienda"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha fijado este lunes como "principales medidas" de su programa electoral las que van "encaminadas a la sanidad", así como a la "vivienda". En una entrevista electoral en La Hora de La 1, ha calificado a Adelante Andalucía como "una fuerza de izquierdas, que es andalucista, que viene a salir del politiqueo y que viene a hablar de lo importante".

Entre lo importante, ha destacado precisamente la sanidad y la vivienda. Para García, es necesario "recuperar todo el dineral que ha ido a la sanidad privada", para "acabar con las listas de espera" y para poder "poner en el centro la atención primaria y la salud mental".

En cuanto a vivienda, ha considerado "urgente" hacer una "política" con la que "se regule el precio de los alquileres", así como regular también el "problemón de los pisos turísticos", y "reformar la VPO".

Según García, para poder llevar a cabo todas esas medidas "es necesario echar al PP".

03.30 min Entrevista electoral: José Ignacio García candidato de Adelante Andalucía