Adelante Andalucía pide un "Gobierno que se ponga del lado de los trabajadores": "Es hora de que Bonilla se quede en paro"
- Su candidato, José Ignacio García, ha dado un mitin en Granada, donde ha celebrado el 1 de mayo
- Ve una "declaración de intenciones" que el presidente de la Junta haya celebrado el primero de mayo con empresarios
El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido un "gobierno que se ponga del lado de los trabajadores". "Es hora de que Bonilla se quede en paro", ha proclamado en un acto desde Granada, donde ha celebrado este 1 de mayo.
"Qué orgullo poder celebrar el primero de mayo justamente aquí. La política es tomar decisiones y asumir consecuencias y en política uno decide con quién estar. Bonilla lo ha celebrado con los CEO de multinacionales y de grandes empresas. Toda una declaración de intenciones", ha afirmado García.
En contraposición, García ha puesto a su partido. "Nosotros lo celebramos con una combera forestal o una limpiadora. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos están con las multinacionales y nosotros con la gente", ha insistido.
García pide un gobierno que proteja a los trabajadores
Durante los ocho años de gobierno de Moreno Bonilla, el candidato 'popular' "ha hecho política para la gente con la que se ha reunido hoy", ha añadido García. "Y no ha tomado ninguna medida para acabar con la explotación en hostelería o turismo", ha criticado. "Nos han condenado a elegir entre paro, precariedad o migración. Es hora de que Bonilla ahora se quede en paro y lo vamos a hacer el 18 de mayo", ha animado el candidato de Adelante Andalucía.
"Queremos un gobierno que nos proteja frente a un mundo que genera más ansiedad, un gobierno que sea nuestro escudo y al que podamos llamar compañeros y que le diga a los andaluces que cuenta con nosotros. ¡Queremos un gobierno que cuando las cosas vengan mal se ponga del lado de los trabajadores!", ha proclamado García. "Si el 17 toda la gente que sufrimos a la derecha votamos, le cambiamos esa sonrisa impostora a Moreno Bonilla", ha añadido.
El candidato de Adelante Andalucía también se ha referido al concepto de "prioridad nacional" que impone Vox en las comunidades que gobierna con el PP. Según García, "la extrema derecha se ha inventado el cuento de prioridad nacional" para que la gente vea en su compañero de trabajo "un enemigo y un aliado". "Quieren que nos creamos que si no tenemos cita en el centro de salud es culpa de nuestro vecino colombiano. Es un invento para que miremos al lado y no a los de arriba", ha dicho al respecto.
"Desde Adelante Andalucía vamos a mirar a la extrema derecha a los ojos y desmontar sus mentiras. Si en nuestro vecino marroquí o compañero colombiano vemos un aliado, los de arriba se cagan", ha finalizado.