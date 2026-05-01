Adelante Andalucía pide un "Gobierno que se ponga del lado de los trabajadores": "Es hora de que Bonilla se quede en paro"

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido un "gobierno que se ponga del lado de los trabajadores". "Es hora de que Bonilla se quede en paro", ha proclamado en un acto desde Granada, donde ha celebrado este 1 de mayo.

"Qué orgullo poder celebrar el primero de mayo justamente aquí. La política es tomar decisiones y asumir consecuencias y en política uno decide con quién estar. Bonilla lo ha celebrado con los CEO de multinacionales y de grandes empresas. Toda una declaración de intenciones", ha afirmado García.

En contraposición, García ha puesto a su partido. "Nosotros lo celebramos con una combera forestal o una limpiadora. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos están con las multinacionales y nosotros con la gente", ha insistido.