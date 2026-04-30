¿Se puede votar con el DNI caducado en las elecciones de Andalucía 2026? Esto dice la ley al respecto

Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España con más de 6 millones de electores, celebra este domingo 17 de mayo sus décimo terceras elecciones, las segundas adelantadas por su presidente Juanma Moreno —las anteriores se convocaron meses antes de que tocara, el 19 de junio de 2022—.

Hasta que se abran las urnas los ciudadanos que estén pensando en votar para renovar a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz pueden comprobar con antelación si cuentan con la documentación necesaria para ejercer su derecho a voto.

Reglas básicas para votar en las elecciones de Andalucía 2026 En las elecciones de Andalucía pueden votar todos los ciudadanos empadronados en municipios de esta comunidad autónoma que hayan cumplido 18 años antes de los comicios y estén inscritos en el censo de los electores residentes en España (CER) o el de electores residentes-ausentes (CERE) que viven en el extranjero. Antes de depositar su voto, el elector tiene que presentar un documento identificativo ante la mesa electoral, según el artículo 85 de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG). La Oficina del Censo Electoral envía al domicilio de todos los ciudadanos con derecho a voto las tarjetas censales en las que pueden comprobar los datos del colegio electoral, sección y mesa electoral a las que les corresponde acudir. Los datos también se pueden comprobar a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística en la página habilitada específicamente para estas elecciones.

Los documentos que sirven para votar en Andalucía Aunque lo más frecuente es acudir a votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), cualquiera de los documentos identificativos que contempla la LOREG — también el pasaporte o permiso de conducir en el caso de los residentes en España y la tarjeta de residencia para los ciudadanos extranjeros — es válido para poder votar. En cualquier caso, deberá aparecer la fotografía del titular y no se puede presentar una fotocopia del documento, debe ser el original. De momento, la Junta Electoral Central ha suspendido de momento el uso de la versión digital del DNI a través de la aplicación miDNI en las elecciones andaluzas tras solicitarlo el PP, hasta que se "garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura". La Junta Electoral Central suspende el uso de la aplicación de miDNI en las elecciones andaluzas tras solicitarlo el PP

¿Se puede votar con el DNI caducado? Sí, de acuerdo con las leyes electorales se puede votar con el DNI caducado y así lo ha acordado la Junta Electoral central. Lo importante es que sea el documento original. Ante cualquier duda sobre la identidad de la persona que se presenta a votar, la mesa electoral correspondiente decide por mayoría, teniendo en cuenta los documentos presentados y el testimonio de electores presentes, según recoge la LOREG. En el caso de que la mesa aprecie que puede haber una usurpación de la identidad, se exigirá la responsabilidad a quien corresponda poniéndolo en conocimiento de la justicia.

¿Pasa algo si tenemos documentación en trámite? En el mismo momento en que se hace entrega del DNI o pasaporte caducado en la oficina donde se tramita la renovación el equipo que expide el nuevo documento hace entrega del nuevo, por lo que todos los electores podrán contar con un documento original, ya sea el caducado o el nuevo para identificarse antes de votar. Si se trata del permiso de conducir, en el momento de renovarlo se entrega un permiso provisional para poder circular hasta que en aproximadamente mes y medio llega el permiso al domicilio. Este permiso no sería válido como documento identificativo para votar.

Voto por correo, ¿hay alguna diferencia? En el caso de solicitar el voto por correo también es necesario presentar un documento identificativo original en la misma oficina de correos en la que se pida la documentación. El plazo para pedir el voto por correo termina el 7 de mayo y se puede acudir a cualquier oficina de Correos de España, presentando el DNI, carné de conducir o pasaporte original, o a través de la web de Correos mediante DNI electrónico o certificado digital válido. Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Andalucía 2026: plazos y fechas Félix Donate Mazcuñán