El PP pide a la Junta Electoral Central paralizar el uso de la aplicación miDNI en la identificación para votar
- Afirma que hay "alarma social" al saberse que no es necesario verificar la identidad por un código QR actualizado
- Solicita a la JEC que haya un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación
El PP ha pedido a la Junta Electoral Central que paralice el uso de la aplicación de miDNI que identifica a los votantes en las urnas en los procesos electorales. Sostiene que se han generado dudas y "alarma social" al conocerse que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado. Solicita a la JEC que haya un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada, en caso de que determine finalmente de que la aplicación puede seguir utilizándose.
"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", afirman fuentes del PP. El DNI digital se puso en marcha en abril de 2025. A través de la aplicación ‘MiDNI’ es posible tenerlo en el teléfono móvil como versión digital del DNI físico.
La aplicación de MiDNI muestra al entrar los datos básicos del DNI junto a la foto y permite obtener más datos a través de un código QR. Es precisamente esa posibilidad la que ha suscitado alguna duda. El secretario de organización del proceso electoral en Aragón, un cargo del Gobierno autonómico, consultó a la Junta Electoral de esta comunidad si esa versión inicial del DNI era suficiente o no, porque no hay lectores de código QR en las mesas electorales. La respuesta fue afirmativa con el argumento de que es una forma válida de acreditarse "sin necesidad de generar código QR". VerificaRTVE también ha realiado la consulta a la Junta Electoral y la respuesta fue que no había recibido "ningún dato o incidencia en las mesas electorales del 8 de febrero relacionada con el uso de DNI electrónico.
No es la primera vez que el PP lo pide
El PP ya pidió a la Junta Electoral Central de cara a las elecciones de Castilla y León que sólo se permitiera el DNI digital si en cada mesa electoral había un dispositivo con acceso a la aplicación que permita verificar el QR y la identidad. La JEC desestimó la petición y, tras recabar un informe del Ministerio del Interior, contestó al PP que el DNI digital ya tiene todos los elementos que exige la ley para identificar al elector: nombre y apellidos, número de DNI y foto. Y en estos años no ha habido ningún problema con su uso.
A su juicio, exigir el QR y la verificación supondría requerir más elementos de los que ofrece el DNI físico o el carné de conducir, "sin que exista una justificación para ello". Fuentes del PP insisten en que es necesario "que todas las administraciones, también la Administración Electoral, cumpla y ponga en marcha todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".