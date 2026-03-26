El PP pide a la Junta Electoral Central paralizar el uso de la aplicación miDNI en la identificación para votar

El PP ha pedido a la Junta Electoral Central que paralice el uso de la aplicación de miDNI que identifica a los votantes en las urnas en los procesos electorales. Sostiene que se han generado dudas y "alarma social" al conocerse que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado. Solicita a la JEC que haya un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada, en caso de que determine finalmente de que la aplicación puede seguir utilizándose.

"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", afirman fuentes del PP. El DNI digital se puso en marcha en abril de 2025. A través de la aplicación ‘MiDNI’ es posible tenerlo en el teléfono móvil como versión digital del DNI físico.

La aplicación de MiDNI muestra al entrar los datos básicos del DNI junto a la foto y permite obtener más datos a través de un código QR. Es precisamente esa posibilidad la que ha suscitado alguna duda. El secretario de organización del proceso electoral en Aragón, un cargo del Gobierno autonómico, consultó a la Junta Electoral de esta comunidad si esa versión inicial del DNI era suficiente o no, porque no hay lectores de código QR en las mesas electorales. La respuesta fue afirmativa con el argumento de que es una forma válida de acreditarse "sin necesidad de generar código QR". VerificaRTVE también ha realiado la consulta a la Junta Electoral y la respuesta fue que no había recibido "ningún dato o incidencia en las mesas electorales del 8 de febrero relacionada con el uso de DNI electrónico.