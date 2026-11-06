Las víctimas de Adamuz exigen un pacto de Estado a Cuerpo, que les promete la creación de un defensor

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recibido este viernes a representantes de la Asociación de Víctimas de Adamuz. Cuerpo se ha reunido con ellos tan solo dos días después de asumir las competencias de Transportes, tras la dimisión de Óscar Puente.

Fuentes de la vicepresidencia han confirmado a RTVE que en la reunión Cuerpo ha propuesto la creación de una oficina de atención que actuaría como defensor de las víctimas de los recientes accidentes de tren. La nueva figura, que está pendiente de articular, se consensuará con las asociaciones. En este sentido, Cuerpo se ha comprometido a escuchar y analizar sus propuestas.

En la reunión, el representante de la asociación, Mario Semper, ha trasladado al nuevo titular de Transportes sus demandas tras el accidente ferroviario. Semper ha valorado una actitud "bastante más" receptiva en Cuerpo que en su antecesor, Óscar Puente, si bien ha matizado que "el listón estaba muy bajo" tras no haberse resuelto el documento de once puntos presentado en marzo.

El ministro se se ha comprometido así a revisar dichas peticiones, así como a impulsar una oficina de atención, modificar los protocolos aseguradores y adecuar la cobertura mediática. Además, abordaron la precariedad de las familias afectadas, exigiendo la declaración urgente del siniestro como accidente laboral.

Semper también ha trasladado a Cuerpo la petición de su colectivo de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle directamente sus reivindicaciones, junto con el resto de líderes políticos de los principales partidos. "Nos han dicho que van a valorar la reunión que hemos solicitado con Pedro Sánchez. Todavía no tenemos la promesa sobre la mesa pero entendemos que ningún partido político se va a negar a algo tan trascendente para la ciudadanía. Vamos a instar a que todos se pongan de acuerdo y no utilicen este tipo de tragedias durante el periodo electoral y lo traten con el rigor y la urgencia que precisa", ha declarado el representante de las víctimas de Adamuz.

No utilicen este tipo de tragedia en este periodo electoral y lo traten con el rigor y la urgencia que precisa

Las víctimas reclaman un pacto de Estado

Semper ha dejado claro que el principal objetivo de la asociación es promover ese compromiso político transversal, en forma de pacto de Estado. Según ha afirmado, "es nuestra pretensión ahora mismo más importante y sobre la que estamos volcando todos los esfuerzos".

Por otro lado, la asociación ha expresado su preocupación por el estado de las vías tras las investigaciones periciales. Semper ha trasladado al ministro que están "aterrorizados por estas circunstancias", señalando que la red adolece de falta de inversión y seguridad. Finalmente, incidió en la necesidad de fijar un acuerdo marco: "nos centramos en la actuación del Estado (...), es totalmente necesario que se centren, unan todas sus fuerzas y vayan a una en un pacto a nivel nacional".

Dimisión del presidente de Adif y reunión con los sindicatos

Una de las primeras medidas de Carlos Cuerpo tras asumir la cartera de Transportes fue convocar al presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, máximos responsables en materia ferroviaria en España. Tras el encuentro, Marco de la Peña presentó su dimisión al frente de Adif.

Después se reunió con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), para abordar la huelga prevista los días 10 y 12 de noviembre. Los maquinistas solicitaron "medidas concretas de todo el sector, transversales, que modifiquen el sector ferroviario" y que, además, "permitan que la seguridad se anteponga a cualquier interés comercial o de operación de cualquier empresa ferroviaria".

Carlos Cuerpo ha recogido el testigo de Óscar Puente con dos huelgas ferroviarias en el horizonte: Semaf la ha programado para el 10 de noviembre y Adif, para el 17. Además, también hay convocados paros parciales: los maquinistas para el 12 de noviembre y en Adif, cuatro días después.