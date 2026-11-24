El almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat analiza para RTVE el último ataque de Ucrania con drones navales contra dos barcos rusos en territorio de Libia durante el fin de semana. Fue el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien reivindicó estos dos ataques llevados a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania contra un buque militar, la corbeta rusa Merkury, hundido en el puerto de Bengasi cuando repostaba para continuar viaje a Rusia, y el carguero MV Angara, que, según Kiev, transportaba armas y fue alcanzado en el mar.

PREGUNTA: ¿Cómo se puede ejecutar un ataque como el que ha tenido lugar estos días en Libia desde Ucrania? ¿Han mandado los drones desde Ucrania? ¿Cómo ha sido?

RESPUESTA: Sí, evidentemente han mandado los drones. Son drones navales, no van volando, van por mar, pero los mandan en barco. Este dron ha salido en barco desde Ucrania, o quizá desde algún puerto aliado de Ucrania más próximo al Mediterráneo. Quizá haya podido trasladarse así, pero, en cualquier caso, llega a la zona por barco. Y desde un barco, o desde tierra —todavía no están aclaradas las circunstancias—, o desde un puerto de Libia del Gobierno de la Libia occidental, el que está reconocido internacionalmente, lanzan sus drones. Y no es un ataque particularmente difícil de ejecutar porque los barcos, cuando están en un puerto extranjero, están relativamente maniatados. No pueden hacer de su capa un sayo como en un puerto nacional. Tienen que estar muy seguros de que abren fuego. Entonces deben confiar su defensa a la nación anfitriona, al propietario de ese puerto, y el propietario de ese puerto no está en condiciones de hacer frente a drones de alta capacidad como los que fabrica Ucrania. Después de cinco años de guerra, técnicamente el ataque es muy sencillo. Otra cosa son las implicaciones políticas que puede tener, no solo para las relaciones entre Ucrania y el Gobierno de la Libia oriental —en cualquier caso, Libia es un caos de todas las maneras—, sino las consecuencias que puede tener para el mundo y para la propia guerra.

P: Iremos enseguida ahí, pero antes quería saber algo: no sé si se puede estimar más o menos la autonomía que tiene uno de estos drones navales. ¿Cuántas millas pueden alcanzar?

R: Pues han demostrado tener autonomías bastante grandes, sin problemas alcanzan las 200 millas. Es decir, prácticamente pueden recorrer de un lado a otro, de norte a sur, el Mediterráneo. Tienen autonomía suficiente para hacerlo. Pero la autonomía no es la única condición. Estos drones son muy fáciles de detectar, aunque parezcan pequeños en la mar. Dejan estelas importantes. Entonces, si un dron está navegando y cruza toda la zona de tráfico prácticamente de norte a sur en el Mediterráneo, alguien lo va a ver y, hoy día, que está el mundo hiperconectado, va a haber alarmas. Interesa que esos ataques en aguas que no son del mar Negro sean a la menor distancia posible.

El ataque tuvo que ser lanzado desde Libia o sus proximidades

P: Por lo tanto, por dejar cerrada esta parte de lo que se sabe del ataque, tiene que ser necesariamente desde puertos de Libia.

R: Libia o desde las proximidades, que es más probable.

P: Si es desde la mar, ¿desde un barco ucraniano, desde un barco de un país aliado o desde territorio italiano, por ejemplo?

R: Italia no aceptaría esa responsabilidad, de eso estoy convencido por los problemas internacionales que tiene. Pero si un barco... Hoy día el mundo de la marina mercante es un mundo confuso, donde todos los barcos tienen banderas de conveniencia; un barco abanderado en cualquier sitio, un barco mercante, pero mercenario, el que se presta a cualquier cosa, puede servir para lanzar drones.

P: Vamos ya con las consecuencias que usted apuntaba antes. En este contexto, ¿por qué cree usted que Ucrania hace un ataque como este en ese lugar?

R: Bueno, lo hace en ese lugar porque puede, y porque es relativamente sencillo. Pero la razón fundamental es que Ucrania no puede continuar eternamente en la guerra como está. Rusia quiere hacer de esa guerra una operación especial. Putin quiere que la guerra ocurra en Ucrania, pero no en Rusia, y así puede sostener la guerra para siempre. Es la misma ventaja que tuvo Estados Unidos en Vietnam, en Afganistán y en Irak. En Estados Unidos había un mecanismo de equilibrio: una guerra en la que el pueblo americano se cansaba y al final llegó a exigir la retirada de todos esos escenarios. Pero el pueblo ruso no tiene una democracia funcional y, por lo tanto, no pinta nada en esta ecuación. Si se mantiene la guerra en los niveles que quiere Putin, para él es una guerra con una mano atada a la espalda: no tiene que llamar al pueblo a filas obligatoriamente. Evidentemente el pueblo ruso vive peor, hay muchos muertos, pero a quien le importa poco puede sostener esa guerra eternamente, porque la guerra para Putin es la herramienta del poder. Lo que Occidente no terminaba de entender es que la guerra para Putin es una herramienta de poder. No quiere la paz, quiere la guerra. Y si llegara a terminarse esta guerra, lo pondrá lo más difícil posible, porque cuando se le dé lo que quiere, pedirá más. La guerra para Putin puede ser eterna y para Ucrania no, porque Ucrania es la que la sufre en su terreno. Necesita salir de esa ecuación. El presidente Zelenski lo hace llevando la guerra a otros terrenos: el terreno de los drones, el bombardeo de las instalaciones petrolíferas rusas y ahora también en el mar Mediterráneo, el ataque a los buques mercantes y a los buques de guerra enemigos. Algo que ya ha hecho en el mar Negro y también en el Báltico.

P: ¿Beneficia a Ucrania?

R: Eso beneficia evidentemente a Zelenski, porque en esa guerra local Rusia tiene todo el tiempo del mundo y Ucrania está sufriendo muchos muertos civiles cada día en sus calles y no puede mantenerse en esa situación. Necesita cambiar el escenario y abrirlo. Es la mejor opción, entre otras cosas porque en este momento, mientras esté el presidente Trump en Estados Unidos, no hay nada que hacer: es claramente hostil a Ucrania y claramente simpatiza con Putin. Pero esta guerra va a durar mucho todavía. El próximo presidente de Estados Unidos, seguramente, si ve que no solo es Ucrania, sino que el mundo se convierte en teatro, hará más esfuerzos por la paz, y lo mismo le ocurrirá a China. El desorden internacional es malo para todos, exceptuando evidentemente para el presidente Putin en este caso concreto. Pero es malo para todos. Es malo para todos lo que está ocurriendo en Irán y es malo para todo lo que está ocurriendo en Ucrania porque, entre otras muchas cosas, buques mercantes de todos los países están siendo hundidos en los mares del globo, no solo por Rusia y por Irán, también por Ucrania y por Estados Unidos. Y eso es malo para los negocios, para el progreso y para el desarrollo. Estoy convencido de que cuando Estados Unidos recobre un presidente con mejor visión estratégica, hará más esfuerzos por poner fin a la guerra. Probablemente pueda incluso alinearse con China y presionar un poco más al presidente Putin, seguramente no lo suficiente. Esta guerra durará lo que dure Putin, pero por lo menos para cuando cese, para cuando sea relevado en las riendas de Rusia, que su relevo piense en la paz más que en continuar la guerra.

Kiev busca el desorden

P: Llevar la guerra a África en este caso genera un desorden, por utilizar sus palabras. ¿Es Ucrania la que está buscando ese desorden para que Estados Unidos presione a Rusia?

R: Sí, claro que es así. Ucrania es la que está buscando ese desorden, de la misma forma que Irán lo busca cuando ataca al tráfico mercante en el estrecho de Ormuz. Aunque no son casos similares —el régimen de Ucrania es relativamente decente; el régimen de Irán es criminal—, ni Ucrania ni Irán pueden aceptar ser solamente el lado que recibe las hostilidades, el país bombardeado. Necesitan cambiar ese escenario para defenderse. Por lo tanto, sí: en ese caso es Ucrania la que busca esta extensión territorial, pero en legítima defensa, porque si no a Rusia le saldría gratis bombardear Ucrania todas las noches.

P: ¿Qué otras consecuencias tienen para la guerra naval llevar el conflicto ahí? Algunos dicen que cambia completamente el panorama. ¿Qué piensa usted?

R: Bueno, tiene consecuencias también internas en la guerra. Esto es un palo para Rusia, uno más, y una inyección de moral para Ucrania. Esto en las guerras es muy importante: al final, la moral de los pueblos —agresor y agredido— importa, más aún para Ucrania porque es una democracia que funciona a pesar de sus limitaciones; en Rusia las protestas contra la guerra no pueden resistir. Luego, en la cuestión de la guerra naval no es ninguna novedad: ha habido ataques a puertos enemigos en muchas circunstancias y, técnicamente, esto no aporta nada nuevo. Rusia no puede defenderse de los drones navales ucranianos, lo tenemos claro, ya pasa en el mar Negro. En cambio, Estados Unidos no ha tenido ninguna pega en defenderse de los drones navales iraníes. Por lo tanto, no hay que magnificar la cuestión: es un problema tecnológico y de capacidades. La Marina rusa no tiene la tecnología necesaria para los escenarios modernos. Otra interesante consecuencia en la guerra naval es el problema de la legalidad internacional. El derecho de la guerra, codificado en La Haya hace más de un siglo, hace que el ataque desde el punto de vista de la legalidad internacional sea relativamente dudoso, porque Ucrania no debería haber atacado a un barco ruso en aguas territoriales libias —suponiendo un gobierno libio que tuviera de verdad el poder—, pero tampoco Libia debería acoger a un beligerante en sus aguas. Lo que cabe sacar de todo esto es que el Derecho internacional codificado hace más de un siglo ya no sirve para nada, ni siquiera como herramienta de análisis. Y eso, en un momento en que no se respeta ni siquiera la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puede parecer menor, pero para el futuro deberíamos ir pensando que un derecho concebido antes de que existieran los drones o los aviones no sirve para el mundo en que vivimos.

P: Da la impresión de que en esta guerra varias normas han saltado por los aires. Es como si esta guerra sintetizara ese salto a otro orden del mundo en el que se ha entrado...

R: Sí, efectivamente, y eso es malo para todos. Las Convenciones de Ginebra, el actual derecho de la guerra —ahora llamado Derecho internacional humanitario— han sido un enorme avance de la humanidad destinado a poner a los civiles a salvo. Ese objetivo en este momento ha fracasado, lo vemos todos los días. Rusia bombardea las ciudades ucranianas; es verdad que no hace un bombardeo como el de la Segunda Guerra Mundial, con bombas tontas que caigan donde caigan en enorme número, porque técnicamente no puede: sus aviones ya no pueden sobrevolar Ucrania con facilidad, serían derribados. Es una pena que el mundo haya retrocedido en los logros que supuso la Convención de Ginebra y sus anexos durante la segunda mitad del siglo pasado.