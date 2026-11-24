El Gobierno ha aprobado este martes bajar las ratios en los dos ciclos de Infantil, pero sobre todo en las aulas de 0 a 3 años, donde fijará un tope de cuatro bebés de menos de un año por educadora.

"El Gobierno ha aprobado la modificación del real decreto que actualiza los requisitos en los centros educativos que mejora las condiciones de atención al alumnado en la etapa de 0 a 3 años. La norma establece un máximo de cuatro niños de entre cero y un año por profesional; seis, entre uno y dos años; y ocho, entre dos y tres años", ha anunciado la portavoz y ministra de Inclusión, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La medida, que llega a menos de cinco días de las elecciones generales, prevé entrar en vigor a partir del próximo curso 2027-2028 para el primer curso de Infantil. Y se planea de forma progresiva para los siguientes cursos, con el fin de que en 2029-2030 estuviera plenamente implantando.

Con este decreto, el Gobierno da apoyo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles, que en Madrid permanecen en huelga desde el 7 de abril y que protagonizaron una gran manifestación estatal el 23 de mayo.

Las educadoras infantiles madrileñas, que en su mayoría trabajan en escuelas privadas o de titularidad pública con gestión externalizada, denuncian que tienen hasta 14 niños en sus aulas. Han reclamado, asimismo, mejoras salariales, la implantación de la pareja educativa y más recursos para atender la diversidad.

20 alumnos en segundo de Infantil y 30 en Bachillerato

El decreto que aprueba el Gobierno también contempla una disminución de las ratios en segundo ciclo de infantil —de tres a seis años—, con 20 alumnos por aula (frente a los 25 actuales) y en Bachillerato, con 30 alumnos como máximo (frente a los 35 actuales). "Además, cada estudiante con necesidades especiales computará como dos plazas a efectos de las ratios en las aulas ordinarias a partir del próximo curso escolar", ha indicado Elma Saiz.

No se modifican, sin embargo, los ratios de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, cuya bajada se debe realizar mediante la aprobación de una ley. Su tramitación cayó con la disolución de las Cortes Generales ante la convocatoria anticipada de elecciones para este domingo. La bajada de ratio en estos ciclos es una de las reivindicaciones de la huelga indefinida desde el 14 de octubre los profesores madrileños, que piden también, en su caso, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la disminución de horas de clase para poder preparar las lecciones y realizar correcciones, la reducción de burocracia y un incremento salarial, entre otros.

Este decreto también regula los espacios en los centros y en las escuelas infantiles. La etapa de 0 a 3 años deberá contar con un mínimo de tres unidades, un aula por cada unidad y disponer de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño. Tendrán, asimismo, una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá ser usada de comedor y un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados.

En segundo ciclo de infantil, las características son similares, pero con un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción.

"También se establece la adecuación de la climatización y la adaptación a las consecuencias al cambio climático, introduciendo, además, que los centros docentes tengan procedimientos específicos de actuación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos. Avanzamos así hacia uan educación más avanzada, inclusiva y de mayor calidad con mejores condiciones para el profesorado", ha expresado la ministra y portavoz.

Formación presencial para la FP y bajada de ratios

El mismo decreto de infantil y bachillerato establece un máximo de 15 alumnos por docente en la Formación Profesional de grado básico (para aplicarse en el curso 2029-2030) y mantiene en 25 el número de alumnos para grado Medio y Superior.

No obstante, el Gobierno aprueba este martes otro decreto para elevar la calidad de los centros de Formación Profesional, de sus ciclos y sobre todo de la enseñanza 'online', que predomina en la FP privada.

"El nuevo real decreto establece requisitos comunes para autorizar centros privados reforzando las exigencias sobre las instalaciones, sobre el profesorado, las prácticas y sobre atención al alumnado. También establece mayores garantías para las modalidades semipresencial y virtual y también desarrolla dos figuras previstas en la ley de Formación Profesional de 2022: los centros de segunda oportunidad y los centros asociados. Igualmente damos estabilidad a los centros de excelencia y referencia nacional, que dispondrán hasta 2030 para adaptarse", ha dicho Elma Saiz.

A partir de su entrada en vigor, los títulos impartidos en modalidad virtual deberán tener entre un 15% y un 39% de actividad lectiva presencial, en función del tipo de formación y de su componente práctico y la modalidad semipresencial deberá situarse entre un 40% y un 60% de presencialidad.

La evaluación final de cada módulo requerirá una prueba presencial y la ratio máxima de alumnos por profesor en títulos 'online' será de 50 estudiantes, aunque de forma progresiva: 80 alumnos en 2028-2029, 65 en 2029-2030 y 50 en 2030-203.

El Consejo de Ministros también aprueba que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos —como el asturiano o el aragonés— puedan ser especialidad docente.