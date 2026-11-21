Miles de docentes se han manifestado este sábado en Barcelona para mostrar su malestar por la situación en las aulas y denunciar la insuficiencia de los pactos del pasado curso.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 3.000 los manifestantes; mientras que Ustec, principal sindicato de los docentes, ha elevado el número hasta los 5.000.

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha reclamado a la consejera de Educación, Esther Niubó, que "se siente a negociar" con los sindicatos que se desmarcaron de los pactos del pasado curso. "Tenemos propuestas para dar soluciones a todas las necesidades que se plantean en el sistema educativo. Solo hace falta que se siente a negociar", ha dicho.

La marcha, encabezada por una pancarta con el lema "Juntas defendiendo la educación pública, inclusiva, de calidad y en catalán", ha transcurrido por la Via Laietana desde la plaza Urquinaona hasta la plaza Sant Jaume.

Los educadores demandan elevar la inversión en educación hasta el 6% del PIB, conseguir unos "salarios dignos", bajar las ratios en las aulas y más recursos para la escuela inclusiva.

Por su parte, el Departamento de Educación ha destacado que este curso escolar 2026-2027 ha arrancado con más de 1.100 profesionales adicionales en los centros públicos, más aulas de acogida que nunca y un 36,2% más de personal para la escuela inclusiva.

Además, ha recordado que se ha aprobado un incremento del complemento salarial específico de un 30% y que el salario mensual de los docentes crecerá desde ahora hasta el año 2029 por encima de los 600 euros, mientras que las ratios han ido a la baja.

Jornada de huelga el 26 de noviembre

Esta nueva ola de protestas en la educación pública en Cataluña, que tendrá su punto más álgido el próximo jueves con la convocatoria de huelga, coincide con la campaña electoral de las elecciones generales del 29N.

Segura se ha mostrado pesimista respecto a una posible desconvocatoria de la huelga ha denunciado que Educación se presentó en la reunión de mediación "sin propuestas".

Desde la COS, su portavoz Dani Marcos ha afirmado que es necesario seguir organizados: "El día 26 seguiremos movilizados. Esto no solo va del personal docente y laboral, va de toda una sociedad que debe alzarse por una escuela pública de calidad y en catalán".

La protesta ha sido convocada por Ustec y secundada por otras centrales sindicales con menos peso en el sector como CGT, Intersindical y COS, además de entidades como la Assemblea Educativa de Catalunya, las familias —agrupadas en Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC)—, sindicatos estudiantiles y colectivos por el derecho a la vivienda como el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos).