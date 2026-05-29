La Generalitat de Cataluña y sindicatos de docentes alcanzan un preacuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales
- El pacto contempla un incremento retributivo de unos 400 euros mensuales hasta 2029
- El sindicato Ustec someterá ahora la propuesta de preacuerdo a consulta de sus afiliados
El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que contempla un incremento retributivo de unos 400 euros mensuales hasta 2029, que sería de 600 euros si se incluye la parte estatal.
Así lo ha explicado la portavoz de Ustec —principal sindicato de los docentes—, Iolanda Segura, a la salida de una larga reunión que ha acabado con un consenso entre el Departamento de Educación y la mayor parte de los sindicatos de la mesa sectorial (todos salvo la CGT).
"Tras meses de movilización y medidas de presión y de huelgas con participación masiva, con una presión máxima de todo el colectivo, hemos logrado llegar a una propuesta de preacuerdo que someteremos a consulta del colectivo para que lo ratifique o no", ha dicho Segura, que ha especificado que en principio se iniciará este proceso de consulta a partir de este sábado.
La portavoz de Ustec ha indicado que este pacto, que ha calificado como "preacuerdo", no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene, si bien ha dicho que es algo que valorarán junto con el resto de organizaciones sindicales.
El incremento salarial será de unos 600 euros con la parte estatal
Según el sindicato, el acuerdo contempla un incremento salarial acumulado de 384,77 euros en primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario —que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales—, que sumado a los incrementos previstos de la parte estatal alcanzará los 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.
"Ahora sí; estarán al frente de los docentes mejor retribuidos del Estado", ha afirmado, por su parte, el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión.
También han acordado más de 6.300 dotaciones de personal para escuelas vinculados a la educación inclusiva, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de secundaria (2.500 en 2027 y otras 2.500 en 2028) y nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículum, además de una disminución "progresiva" de ratios hasta los 20 alumnos en primaria y 25 en secundaria.