Las AMPAS de colegios públicos de Bilbao protestan por las altas temperaturas que se registran en las aulas

Tan solo en el colegio Pagasarribide de Bilbao se han registrado ya cinco casos de golpe de calor entre el alumnado desde que empezó esta ola de altas temperaturas. A primera hora de este jueves, un escolar de segundo de Primaria ha tenido que ser trasladado al hospital. Las asociaciones de madres y padres de las escuelas públicas de la capital vizcaína se han unido para alzar la voz contra las condiciones en que transcurren las clases a causa de las altas temperaturas.

"Dicen que tienen dolores de cabeza. ¿Esperamos a que se desmayen?". "Vienen agotadas, sudadas, mojadas ... porque es lo único que pueden hacer, jugar con el agua". "Yo tengo un hijo que no quiere ir al cole, directamente. Se levanta diciendo que lo pasa muy mal". Son testimonios de madres que han participado en la protesta que ha tenido lugar en el colegio Luis Briñas.

La salud de los menores En un comunicado conjunto, las AMPAS han pedido colaboración a las instituciones competentes para poner el bienestar y la salud de los menores, así como su derecho a la educación, por encima de las excusas administrativas y patrimoniales. Porque no es normal ni aceptable, aseguran, que esta situación se repita en nuestros centros año tras año. ¿Qué desgracia tiene que pasar para que se tomen medidas? se preguntan. Las familias de los colegios públicos de Bilbao han manifestado su total hartazgo ante la dejadez institucional para paliar los efectos de las olas de calor extremo. Una madre del AMPA de Pagasarribide, el centro donde ha habido cinco menores afectados por golpes de calor, decía que no hay derecho a que los niños y las niñas estén sufriendo esto y tenga que venir la ambulancia cada dos por tres. Estamos hablando, ha subrayado, de la salud de los menores. Por su parte, un padre del AMPA del colegio Luis Briñas aseguraba que "estamos cansados de que con dinero público se puedan financiar privilegios como piscinas en algunos centros concertados y sin embargo, la escuela pública vasca esté en el estado en que está y no se garantice tan siquiera la salud de los menores."