Docentes madrileños se encierran en la sede de Educación para exigir que la consejera les escuche

Al menos nueve profesores no universitarios de la Comunidad de Madrid se han encerrado este jueves durante una hora en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación al grito de "negociación" para exigir a la consejera Mercedes Zarzalejo que escuche sus reivindicaciones.

Estos docentes llevan en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre y han acudido a la sede de la Consejería para reclamar "que se abra una negociación", mientras decenas de profesores han apoyado el encierro a las afueras del edificio y han cortado el tráfico.

Ana Vicenti, docente de secundaria y portavoz de la asamblea Menos Lectivas, ha explicado que esta iniciativa nace de la "falta de diálogo" por parte de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y han decidido entrar en la dirección para exigir una "negociación en persona" de sus reivindicaciones.

Las reivindicaciones de los docentes no universitarios se centran en reducir las horas lectivas, de 19 a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria. También reclaman una bajada de las ratios, más recursos para atender a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, menos burocracia y mejoras en las instalaciones, incluidas medidas de climatización.

Vicenti ha indicado que la Policía Nacional ha acudido a frenar esta movilización y ha identificado a diferentes miembros del comité de huelga, quienes están redactando "un escrito solicitando una reunión" con la dirección de Recursos Humanos.

Cortes de tráfico frente a la Consejería de Educación

En la concentración frente a la Consejería de Educación, los docentes han cortado el tráfico en la calle Alcalá, en la segunda jornada de huelga que afecta a todo el ciclo formativo de la Comunidad de Madrid, que ha arrancado con piquetes informativos y tendrá en la manifestación de esta tarde su broche final.

Cientos de docentes de todos los ciclos informativos junto a estudiantes han colapsado la calle Alcalá, llegando casi hasta la Puerta del Sol, para volver a exigir mejoras en la educación pública y ante la afluencia de personas la Policía ha procedido a cortar el tráfico. Uno de los profesores ha sido detenido.

Entre los manifestantes se ha conformado un "cortejo fúnebre" por la educación pública que "ha muerto", han gritado decenas de manifestantes vestidos de negro y portando claveles de papel verde, color con él que se identifica la defensa de la educación.

Zarzalejo califica el encierro como "delincuencia y prácticas mafiosas"

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha señalado este jueves que los encierros de docentes no se enmarcan en la defensa del derecho a huelga sino en la "delincuencia y prácticas mafiosas". Lo ha trasladado así en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, después de que nueve miembros del Comité de Huelga Mixto de la huelga educativa se encerraran esta mañana durante algo más de una hora en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo.

"La huelga no es hacer concentraciones no autorizadas ni secuestrar un edificio oficial regional, amedrentar y amenazar a los empleados públicos que hay dentro de ese edificio. Tampoco es hacer barricadas con el mobiliario escolar que pagamos todos los madrileños", ha reprochado la consejera.

Sobre la huelga universitaria, ha vuelto a aludir al "acuerdo histórico" de financiación al que se llegó con los centros públicos madrileños de 14.800 millones de euros hasta 2030. Además, ha afirmado que lo que vio ayer en las reivindicaciones eran "insultos, memes y carteles insultando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que cree que es "delincuencia y mafia callejera".

Además, ha criticado que a la izquierda no les interesen los avances conseguidos en financiación y solo saquen "la brocha gorda del 1% del PIB" cuando sabe perfectamente que "se tiene que cumplir en el conjunto del Estado".