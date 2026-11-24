"Se declara el sobreseimiento libre de los hechos (…) por extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D. Lluís Puig i Gordi, cuyo procesamiento se dejó sin efecto en la misma resolución de conclusión del sumario". En Madrid, a 20 de noviembre de 2026. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

Fíjense cuánta historia en seis frases. O menos todavía, en cuatro palabras: amnistía, Puigdemont, Madrid y Marchena. Y amnistía, la palabra más decisiva para esta causa, en mi humilde criterio, es la única que se escribe en minúsculas.

La historia del procés es compleja y larga, nueve años o más, depende de cuándo se considere que empezó. Con tantos relatos, tantos protagonistas y tantos matices que es difícil resumirla sin caer en graves descuidos. Desconozco el número exacto de libros que se han publicado sobre el procés. Pero son muchos. Para todos los gustos. De muy diferentes autores. Desde muchas perspectivas.

Así que este relato no aspira a ser nada más que la versión de uno de tantos periodistas que hemos vivido pendiendo muchos años, profesional y hasta personalmente, del procés.

Los prolegómenos de la travesía

"Hemos subido a las barcas, hemos puesto rumbo a Ítaca, y queremos que en nuestra flota vayan todas las embarcaciones de Cataluña, toda la gente, y si no puede ser toda, casi toda". La frase es de Artur Mas, de 2012. Cuando Mariano Rajoy dijo "no" a la propuesta de pacto fiscal, Artur Mas lanzó un órdago que parecía ser otro farol de un político que no tendría más consecuencias. Pero, a pesar de que el pronóstico era de mar arbolada y viento huracanado, lo mantuvo.

CiU convocó elecciones con la promesa de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. El Parlament aprobó una ley de consultas, para la del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Constitucional la suspendió y, en su lugar, se celebró un proceso participativo. Y los ciudadanos fueron a votar. "Una botifarrada".

Del 9N recuerdo cinco días de juicio, con jornadas de mañana y tarde. A las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con miles de concentrados y banderas esteladas. En 2015, Artur Mas se había convertido en el primer president de la Generalitat en declarar como investigado. Pero ya era febrero de 2017. Hacía 13 meses que Carles Puigdemont se había hecho cargo del timón.

Artur Mas y tres de sus consellers fueron condenados penalmente por desobediencia en marzo de 2017. Y meses después, también por el Tribunal de Cuentas, como responsables contables de los gastos.

El embarque

En agosto, un atentado terrorista sembró de muerte las ramblas de Barcelona y Cambrils. Parecía olvidado el nuevo referéndum que Puigdemont había convocado para el 1 de octubre de 2017.

Pero el 20 de septiembre, la operación Anubis, por los preparativos de ese referéndum ya anulado por inconstitucional, acabó con una veintena de detenciones y se multiplicaron las concentraciones de apoyo. Como la de la Conselleria de Economia, con 40.000 personas. De esa noche recuerdo a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, sobre un patrulla de la Guardia Civil, junto a periodistas. Desconvocando la protesta.

Les imputaron por sedición. Ingresaron en prisión provisional el 16 de octubre y ya no salieron hasta su indulto, tres años y ocho meses después. El mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero, y la cúpula de Interior también fueron imputados. El juicio fue en plena pandemia. Una imagen, la de la abogada del mayor con lágrimas en su informe final. Les absolvieron.

Ya el 1 de octubre a primera hora, en todas las cadenas emitían imágenes de concentraciones ciudadanas en los colegios a los que habían llegado las urnas de plástico. El Estado las había buscado, sin éxito. En todas las cadenas había cargas policiales.

Los periodistas que seguían la jornada en la calle las pasaron canutas. Ataques verbales y físicos que se convirtieron en rutina durante meses. Hasta el punto que, durante mucho tiempo, los directos en la calle los acabamos haciendo desde tarimas. Gritos de "putos manipuladores". Una y otra vez.

De esos días también son las imágenes de fuerzas de seguridad llegadas a Cataluña desde diferentes ciudades del estado al ritmo del "a por ellos". Y las del barco de los Looney Tunes donde malvivían los "piolines".

Soltar amarras

El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Parlament. Éramos una veintena de periodistas los que seguíamos sus palabras frente al Palacio de Justicia, a unos 900 metros del Parlament. Pendientes por si se producía una actuación policial o, incluso, detenciones. "Asumo (…) el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", proclamó.

Y segundos después: "Proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo". Visto con distancia, fue algo tragicómico.

El levado de anclas

El 27 de octubre, el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, pero no tenía efectos jurídicos. Aunque los más adeptos creyeron que sí. Se fueron a la plaza Sant Jaume, pero allí nadie izó una bandera de la república catalana, ni hubo discurso desde el balcón. En el despacho de Puigdemont solo había discusiones sobre qué hacer. Lo que pasó allí depende de quién lo explique.

Lo único incontrastable es que ese mismo día Mariano Rajoy (el Senado, para ser rigurosos) aplicó el artículo 155, es decir, cesó al Govern catalán y se hizo cargo de la gestión de Cataluña. Elecciones convocadas para el 21 de diciembre.

El fiscal general, José Manuel Maza, presentó dos querellas por rebelión. Los miembros de la mesa del Parlament y los miembros del Govern fueron citados para declarar el 2 de noviembre. Rebelión es un delito que exige que se haya producido un alzamiento violento y público que, en este caso, sería "para declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Ese 2 de noviembre, Puigdemont fue uno de los que no se presentó en Madrid. Él y otros consellers cesados se habían ido a Bruselas poco antes. Para unos era el fugado Puigdemont, para otros, el presidente en el exilio. Los que sí comparecieron, como Oriol Junqueras o Jordi Turull, fueron conducidos a prisión en furgones al término de las declaraciones.

El órdago de Artur Mas había dado paso a otro órdago, el judicial. Y el procés ha permanecido anclado a él hasta hoy.

La flota se divide en dos

Medio exgobierno catalán esperó el juicio en prisión. En Cataluña, sus seguidores lucían lazos amarillos para pedir la "libertad de los presos políticos". O los pintaban en calzadas y paredes.

En cambio, otros líderes siguieron la estela de Puigdemont, como Marta Rovira o Ana Gabriel, aunque en su caso escogieron Suiza. El objetivo de todos, proclamaban, era librar en Europa la batalla por la independencia y contra la "represión española".

Los presos fueron juzgados en el Tribunal Supremo durante 18 semanas. Y condenados el 14 de octubre de 2019. Con una sentencia de 493 páginas, con ponencia del presidente de la sala Penal, Manuel Marchena. En ella, califica el procés de "mera ensoñación", de "señuelo", como uno de los motivos por los que se les condenó por sedición y no por rebelión.

Interpusieron todos los recursos posibles. Pero no salieron de prisión hasta junio de 2021, con un indulto parcial del gobierno de Sánchez. En 2023, algunos se beneficiaron de la derogación del delito de sedición. Y ya, en junio de 2024, entró en vigor la ley de amnistía. En su artículo 10 recoge: "Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses". Junqueras fue amnistiado este 20 de octubre.

En cuanto a los líderes en el extranjero, el instructor, Pablo Llarena, cursó varias órdenes europeas de detención y entrega. En varias ocasiones desde 2017. Perdí la cuenta. Cuando una euroorden se cursa por delitos que no están comprendidos en la lista de 32 ilícitos en los que procede la extradición automática, el tribunal del país donde se hallan los reclamados debe aplicar el principio de doble incriminación. Esto es, cotejar si lo que es delito en España también lo es, por los mismos hechos, en el código penal del país que recibe la OEDE.

Ni Bélgica, ni Alemania, ni Italia satisficieron las peticiones de Llarena. Al final solo mantuvo las órdenes de detención en España, lo que impedía su vuelta sin correr el riesgo de ser detenido.

Espejismos en el desierto

Nada hemos hablado de política hasta aquí a pesar de que todo empezó como un conflicto político. Tras 14 años de gobiernos independentistas, el 8 de agosto de 2024 estaba convocado el pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Y Puigdemont había prometido que estaría presente. Apareció en Barcelona, en un menor loor de multitudes. Y tras un breve discurso, se esfumó como por arte de magia en medio del caos.

Fue una operación calculada de escapismo que difuminó su presencia ante un dispositivo policial sobredimensionado y ante la mirada atónita de decenas de cámaras. De periodistas desplazados al lugar convencidos que, esta vez, Puigdemont no sortearía la detención. La operación jaula, con la colaboración de todas las fuerzas de seguridad, tampoco impidió que al día siguiente estuviera de nuevo en Waterloo.

La marea arrastra los barcos a Madrid, donde acaba el viaje

La flota resiliente que había permanecido en Cataluña siguió buscando su camino en tierra, a la espera de una amnistía que deambulaba entre tribunales y esperaba respuestas en Europa. Las dio, pero para los CDR y el Tribunal de Cuentas.

La causa de los líderes del procés seguía encallada en Madrid. El Tribunal Supremo resistía el embate: no aplicaría la amnistía a la malversación porque "medió beneficio personal de carácter patrimonial", excluido de la ley. La última palabra la tenía el Tribunal Constitucional.

La sentencia del Constitucional de este 6 de octubre conminó al Supremo a aplicar, sin más dilación, el olvido penal. Para muchos juristas, extralimitándose en sus funciones e invadiendo las propias del Supremo. Pero no había vuelta atrás. Y el Supremo ha acatado, a regañadientes.

Telediario 2 La amnistía se cuela en la campaña del 29N El archivo de la causa del 'procés' por presunto delito de malversación al expresident catalán Carles Puigdemont ha marcado la jornada de campaña. Ver ahora

Como diría mi madre: "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas"

Puigdemont ha sido el primero en celebrarlo, colgando en redes un poema de Jaume C. Pons Alorda: "A todos vosotros, estimadísimos enemigos míos, cada día mayores en dones y en nombre, os tengo que dar las gracias eternas, por todas estas continuadas razones, que me regaláis constantemente, porque me muero de ganas, de daros por culo", versa.

Me imagino miles de legajos y a archivadores preparándolos para atarlos con los tradicionales balduques de algodón rojos. Distribuidos por diferentes tribunales, en España y en Europa. Como testigos silenciosos y vigilantes de esta causa histórica. Y me imagino a estudiantes de Derecho desatándolos para analizar todos los matices jurídicos de la causa.

Yo los mantengo todos en un disco externo. O casi todos.