El Supremo aplica la amnistía por malversación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa tras el aval del Constitucional

El Tribunal Supremo ha resuelto este martes aplicar la ley de amnistía al exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación. Los cuatro líderes del procés fueron condenados por este delito.

La Sala de lo Penal expone en un auto al que ha tenido acceso RTVE que esta decisión viene dada porque el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas y en el que se declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del procés.

A pesar de ellos, los magistrados critican en el auto "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional, que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.

El pasado 7 de octubre el Constitucional remitió al Supremo la sentencia que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés. La mayoría progresista del Constitucional consideró que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y observó incoherencias por parte del Supremo, al que recrimina que adoptase una decisión contraria al espíritu de la norma.