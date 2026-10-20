El Supremo aplica la amnistía por malversación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa tras el aval del Constitucional
- Los magistrados critican en el auto "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional
- Los exlíderes del procés pueden presentarse a unas elecciones porque ya no pesa sobre ellos la inhabilitación
El Tribunal Supremo ha resuelto este martes aplicar la ley de amnistía al exvicepresident de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación. Los cuatro líderes del procés fueron condenados por este delito.
La Sala de lo Penal expone en un auto al que ha tenido acceso RTVE que esta decisión viene dada porque el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas y en el que se declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del procés.
A pesar de ellos, los magistrados critican en el auto "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional, que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.
El pasado 7 de octubre el Constitucional remitió al Supremo la sentencia que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés. La mayoría progresista del Constitucional consideró que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y observó incoherencias por parte del Supremo, al que recrimina que adoptase una decisión contraria al espíritu de la norma.
Pueden volverse a presentar a unas elecciones
Los exlíderes del procés podrían volver a presentarse a unas elecciones porque ya no pesa sobre ellos la inhabilitación. En la sentencia del Supremo constaba condenas por inhabilitación hasta los años 2030 y 2031.
De hecho, Esquerra ya ha anunciado que Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa cerrarán las listas de as generales tras dejar de estar inhabilitados. En la formación se muestran "satisfechos" por la amnistía y creen que "se ha hecho justicia".
"Hoy es un día de victoria, de celebración, tras nueve años de represión que nunca tuvieron que haber existido", ha expresado Oriol Junqueras ante la sede de ERC en la capital catalana, en una atención a los medios de comunicación. Y se ha referido a su inhabilitación, que queda sin efecto y que, por lo tanto, permite que pueda volver a su puesto de trabajo en la universidad. "Hoy hay dos niños que recuperan a un padre que puede volver a ejercer de profesor en la universidad", ha remarcado.
"Hoy la política vuelve al terreno de la política y sale de la judicialización", ha dicho Junqueras, al mismo tiempo que dice que la represión vivida "demuestra que nos tienen mucho miedo, y hacen bien de tenernos ese miedo".
Turull, en declaraciones a los medios desde la sede de Junts en Barcelona, ha celebrado este paso que ha tildado de "acto de justicia". Asimismo, ha insistido que con la aplicación plena de la amnistía "no se cierra el conflicto político".
A diferencia de Junqueras y otros políticos de ERC, Turull ha rechazado que vaya a estar en las listas de las elecciones del 29-N. "No me mueve esto, es una lectura del indepdendentismo frente al a por ellos, eso es lo que menos me interesa ahora mismo", apuntado.
Carles Puigdemont también se ha pronunciado en redes. "Arrastrando los pies, tarde y refunfuñando… pero el Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de invención para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo", ha remarcado.