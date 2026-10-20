Última hora política en España, en directo hoy: el PP amenaza a Exteriores con acciones legales si no acata el fallo del Supremo sobre la 'ley de nietos'

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Pepe Álvarez (UGT): la postura del PP sobre pensiones "no es clara"

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE que "es evidente" que la postura del PP sobre pensiones "no es clara, porque si no no estaríamos en este debate". "En las anteriores elecciones, las pensiones fueron una de las debilidades de Feijóo", ha recordado, y ha subrayado que para tener pensiones "hay que tener un sistema público".

"El PP, por mucho que diga, va a ser difícil que nos convenza de que nos van a respetar, porque no han votado a favor de los acuerdos que nos han traído aquí desde el año 2023, no han querido sumarse a las reformas en el Pacto de Toledo, y el invento de que la Seguridad Social está quebrada es radicalmente falso".

Álvarez ha defendido también la subida del salario mínimo (SMI) y ha dicho que "las personas que cobran el SMI saben qué ha pasado desde 2018, qué pasó con los gobiernos de Rajoy, como saben los pensionistas, y eso es la disyuntiva que tenemos encima de la mesa".

El líder de UGT ha pedido al PP que "rompa con su pasado" en temas económicos. "Me extraña que a las puertas elecciones te contradigas con lo que has hecho hasta ahora" ha apostillado. Sobre la huelga general del 11N, Pepe Álvarez espera "crear las condiciones para un giro de 180 grados respecto a cómo se ha estado tratando la vivienda en nuestro país. La vivienda es un bien público, de uso privado con condiciones determinadas, pero que hay que preservar".