Última hora política en España, en directo hoy: el PP amenaza a Exteriores con acciones legales si no acata el fallo del Supremo sobre la 'ley de nietos'
- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes medidas sociales sobre vivienda
El pleno del Tribunal Constitucional debate este martes si admite el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo para que deje sin efecto la resolución del Tribunal Supremo por la que no podrán votar el 29N los beneficiarios de la Ley de nietos. La deliberación se produce después de que este lunes trascendiese un informe de los letrados del TC que aboga por la inadmisión. Consideran que todavía deben agotarse otros trámites ante el TS.
Este martes, además, el Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas sociales que el Gobierno tiene previsto sacar adelante de aquí al 29 de noviembre. Uno de los grandes objetivos del Ejecutivo es poder dar luz verde a la subida del SMI antes de que se celebren los comicios, pero hasta que le toque el turno al salario mínimo, ha dado el visto bueno a otras iniciativas, como los 45 millones para la construcción de residencias universitarias que anunció este lunes el presidente, Pedro Sánchez.
Además, el Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. Todos permanecían inhabilitados tras haber sido condenados por un delito de malversación ligado al procès.
Última hora política en España
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18:20
Cárcel sin fianza para los dos miembros de una escisión de la izquierda abertzale detenidos por supuestos delitos de terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión sin fianza por delitos de terrorismo para Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, pertenecientes a la organización Jardun, escisión de la izquierda abertzale, que fueron detenidos el pasado sábado en Irún. En sendos autos de prisión, el magistrado apunta que los detenidos fueron interceptados en un vehículo en la madrugada del 26 de septiembre en un control de alcohol y drogas que estaban realizando en Eskoriatza (Gipuzkoa). Los agentes de la Ertzaintza hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles. Además, en la mochila de uno de los detenidos se encontraron dispositivos encriptados, en los que se aprecian fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos, fotografías con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la policía nacional e imágenes de vehículos y matrículas que pudieran ser policiales. Fuente: EFE
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18:17
El Ibex 35 sube el 0,28% por el impulso de Wall Street y la bajada del petróleo
La bolsa española ha subido este martes el 0,28% y se ha acercado a los 19.100 puntos, animada por el impulso de Wall Street y la caída del precio del petróleo cerca del 2%. El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 53,1 puntos, equivalentes a ese 0,28%, hasta 10.092,4 puntos. En el año acumula una subida del 10,31%. La subida de Wall Street, el 0,95% al cierre nacional, la caída del petróleo y el avance de algunos grandes valores colaboraron para que la bolsa española pudiera cerrar la sesión con ganancias. El precio barril de brent bajaba el 1,62 % y se negociaba a 107,78 dólares. Fuente: EFE
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18:09
Toni Valero, cabeza de lista de Izquierda Unida, será el número tres del Frente Amplio por Madrid
El diputado y profesor, elegido por amplia mayoría en las primarias abiertas de IU, concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre como número tres del Frente Amplio por Madrid, según ha informado el partido. "Con esta decisión, Izquierda Unida refuerza su presencia en el nuevo proyecto político, a cuya construcción ha contribuido durante los últimos meses junto al resto de formaciones. La incorporación de Valero a la candidatura al Congreso por Madrid refleja también la dimensión federal de IU y su participación en un Frente Amplio que reúne ya a cerca de una quincena de organizaciones de distintos ámbitos territoriales", ha añadido la formación.
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18:02
Junqueras, sobre el fallo del TS por el que se le aplica la amnistía: “Es una represión que nunca tendría que haber existido”
El líder de ERC, Oriol Junqueras, acaba de valorar el fallo del TS por el que se le aplica la amnistía y deja de estar inhabilitado. “Hoy es un día de victoria, de celebración, es una represión que nunca tendría que haber existido”, ha destacado el republicano para añadir: “Hoy hay dos niños en Cataluña que tienen a un padre que puede recuperar su trabajo como profesor de Universidad. Este hecho demuestra cómo de brutal e innecesaria han sido las represalias que se han ejercido sobre nosotros. No tenían necesidad de impedirnos realizar nuestro trabajo. Si lo han hecho es porque nos tenían y nos tienen mucho miedo. Y hacen bien”.
Además de Junqueras hoy han sido amnistiados Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.
“Oriol Junqueras, presidente de ERC: "Hoy es un día de victoria y de celebración después de nueve años de una represión que nunca tendría que haber existido" #Canal24horas https://t.co/7PWe44hP9G“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
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17:53
Turull celebra su amnistía, pero advierte: "El conflicto político no ha acabado"
"Hoy es un día de celebración", ha remarcado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en referencia a la resolución del Supremo por la que ha resultado amnistiado por un delito de malversación ligado al procès. El TS ha aplicado la medida de gracia a Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva, cuatro de los principales dirigentes independentistas que todavía seguían condenados.
Turull ha señalado ante los medios de comunicación que ahora toca que el TS aplique de "manera definitiva" la ley a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Además ha cargado contra la judicatura: "Marchena y toda la toga nostra han tenido que recapitular". "Estamos muy contento y los hemos conseguido sin renunciar a nadia. El conflicto político no se ha acabado, simplemente ha vuelto al terreno donde tendría que haber estado siempre, el de la política", ha añadido, para asegurar que el independentismo seguirá peleando para lograr la secesión de Cataluña.
“Jordi Turull, secretario general de Junts: "No es perdón, es justicia y el conflicto político no se ha acabado, porque los catalanes votaron y decidieron que querían ser un Estado independiente" #Canal24horas https://t.co/YShEsiEBNv“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
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17:37
Vox veta las ayudas al cine en Castilla y León para películas "que impliquen adoctrinamiento ideológico"
El Gobierno de Castilla y León ha vetado las ayudas para la producción y distribución en esta comunidad autónoma de películas, de ficción y documentales y episodios piloto de series de animación "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".
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17:32
Iustitia Europa pide al Supremo que advierta que si no se cumplen sus resoluciones sobre la 'ley de nietos' se incurre en un delito
Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que advierta que si no se cumplen las resoluciones judiciales sobre la 'ley de nietos' se incurre en un delito electoral. En unas alegaciones presentadas ante la Sala Tercera de lo Contencionso Administrativo del TS, el partido advierte de que la Oficina del Censo Electoral ha comunicado que el Ministerio de Exteriores no le ha facilitado todavía la información necesaria para ejecutar las medidas cautelares que ha dictado el TS.
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17:26
Los partidos trabajan en sus listas de cara las lecciones del 29 de noviembre
La precampaña avanza y también los plazos. El lunes de la semana que viene los partidos tienen que registar las listas de candidatos. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, apunta a Cayetana Álvarez de Toledo como su número dos por Madrid. Del Frente Amplio se cae la actual ministra de Sanidad, Mónica García, porque prefiere centrarse en las autonómicas de mayo de 2027. Mientras, en el PSOE, las listas aprobadas por Ferraz han generado polémica en algunas federaciones.
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17:11
Víctimas de Adamuz creen "indignante" que Puente bromee con la situación de Renfe
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha manifestado este martes su "consternación e indignación" tras conocer un vídeo promocional de la asistencia al programa Cara al Show con Marc Giró de La Sexta, del ministro de Transportes, Óscar Puente, prevista para mañana, en el que, según la organización, "se mofa de la situación que atraviesa Renfe". En un video difundido a los medios de comunicación, el presidente del colectivo, Mario Samper, ha considerado "increíble" e "inadmisible" que un responsable ministerial se preste a hacer bromas sobre las incidencias en el servicio público de trenes "teniendo sobre su mesa a 46 fallecidos y muchas familias destrozadas" tras el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa. Fuente: EFE
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17:03
Feijóo no descarta ceder senadores autonómicos a Vox para frenar la coalición de izquierdas en la Cámara Alta
El PP y Vox negocian cómo contrarrestar la coalicón cerrada por el PSOE y el Frente Amplio en el Senado. El objetivo de unos y otros es evitar que la otra parte consiga la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Una de las posibilidades que baraja Alberto Núñez Feijóo es ceder senadores autonómicos a Vox a cambio de que estos no se presenten en una serie de provincias y aglutinar así todo el voto conservador en torno al PP.
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16:50
Sánchez reivindica los "martes sociales" del Gobierno y ensalza el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colgado un vídeo en redes sociales en el que ensalza los "martes sociales" del Consejo de Ministros. El objetivo del Ejecutivo es exprimir su capacidad para aprobar reales decretos hasta la celebración de las elecciones el próximo 29 de noviembre y muchos de ellos tendrán una alta carga social, como el paquete de medidas aprobado este martes.
"Nos tomamos muy en serio la salud de las mujeres y por eso, por primera vez, las bajas por menopausia o por violencia de género tendrán una protección propia. Las mujeres podrán acceder a una prestación por incapacidad temporal. También ampliamos la prestación social para los menores huérfanos por violencia de género, de 11.000 a 34.000 euros, y la pensión mínima para las víctimas de terrorismo, que sube de los 25.000 a los 34.000 euros", ha destacado Sánchez.
“Seguimos gobernando para la gente. Reforzando la Seguridad Social y el Estado del bienestar. Construimos un país más justo, con derechos y con futuro. https://t.co/DpTBe6knhG“— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2026
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16:39
Álvarez de Toledo: "Con Feijóo al frente, España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad"
La diputada del Grupo Parlamentario del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado este martes que "con Alberto Núñez Feijóo al frente, España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad, porque no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad". Y ha añadido que "vamos a defender la soberanía nacional, a tener un Estado fuerte, a ordenar la inmigración, a defender a las clases medias, a promover vivienda para los jóvenes y, por supuesto, a defender las pensiones", según ha informado el PP. Fuente: Europa Press
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16:24
Las víctimas de ETA difieren sobre los beneficios penitenciarios de los presos
Hoy se cumplen 15 años del fin de ETA y las víctimas de la banda armada difieren sobre los beneficios penitenciarios de los que han disfrutado los etarras. Mientras Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP Gregorio Ordóñez, cree que los beneficios trampean la ley, Maixabel Lasa, viuda del gobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui, apela a criterios de humanidad. Ordóñez considera un requisito indispensable la colaboración con la justicia. Lasa fue impulsora de los encuentros restaurativos entre víctimas y presos
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16:19
Sánchez visita las zonas de Valencia más afectadas por la dana Adam y aboga por un gran acuerdo frente a la emerencia climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este martes al puesto de mando avanzado en Oliva (Valencia) horas después del impacto de la dana Adam en la región, que ha dejado un balance de cuatro personas fallecidas y cientos de rescates a causa de las lluvias torrenciales. Durante horas la Generalitat ha tenido que confinar hasta 145 municipios de Valencia y Alicante.
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16:12
El Gobierno amplía las pensiones de viudedad y las ayudas a familias y víctimas de violencia machista
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas sociales que amplía la protección de familias, víctimas de violencia machista y huérfanos. Entre las novedades, las parejas con hijos en común que no estén registradas como pareja de hecho podrán acceder a la pensión de viudedad si acreditan al menos dos años de convivencia.
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16:07
Archivada la denuncia por un delito de odio contra Albiol por el desalojo de un instituto en el que vivían 400 personas
La Fiscalía ha archivado la denuncia por un delito de odio contra el alcalde de Badalona (Barcelona) y cabeza de lista del PP por Barcelona el 29N, Xavier García Albiol, presentada por los Comuns a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes, en su mayoría subsaharianos. El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por la posible comisión de cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa. La Fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de delito. Fuente: EFE
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16:03
Las bolsas europeas caen en torno al 1% pendientes de la inestabilidad política en Francia
Las bolsas europeas caen en torno al 1% tras una apertura de Wall Street con tono mixto, pendientes de la inestabilidad política en Francia, que lleva la prima de riesgo en este país a cerca de 155 puntos básicos, niveles que no alcanzaba desde hace más de una década. A las 5:30 horas, tras una apertura de Wall Street con caídas -del 0,47% para el Nasdaq; del 0,17% para el S&P 500; y del 0,01% para el Dow Jones de Industriales-, en Europa la bolsa que más cae es la de París, el 0,83%; seguida de Fráncfort, con el 0,78%; Milán, con el 0,77%; Londres, con el 0,74%; y Madrid, con el 0,22%. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cae el 0,87%. Fuente: EFE
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16:00
El Supremo aplica la amnistía a Junqueras y al resto de condenados por malversación en el procés
El líder de ERC deja de estar inhabilitado y podrá presentarse como candidato de ERC a las elecciones de Cataluña. También han sido amnistiados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El Alto Tribunal ha aplicado la doctrina del Constitucional pero lo ha hecho con críticas durísimas.
Lee aquí la información completa
“El Supremo aplica la amnistía a los condenados por malversación en el procés y les levanta la inhabilitación. El Alto Tribunal aplica la doctrina del Constitucional pero lo hace con críticas durísimas. El supremo le acusa de invadir su jurisdicción. ¿¿Cristina Blach https://t.co/3U3gUUFyle“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
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15:51
Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según Oxfam
Uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler está en el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda, según concluye un informe de Oxfam Intermón publicado este martes, que cifra en 770.000 las personas en esta situación concreta en España. A partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estudio señala que la tasa de pobreza laboral es del 19,35% antes del pago de la renta del alquiler y sube casi 15 puntos, hasta el 34,08% después de pagar la mensualidad de la vivienda a precio de mercado.
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15:46
La Fiscalía pide revocar de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Olarra Guridi ante la "escasa reparación del daño"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido revocar de nuevo el tercer grado al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por delitos de asesinato, lesiones, estragos y otros relacionados con su pertenencia a la banda, dada la "escasa reparación del daño y los graves delitos cometidos". Olarra Guridi fue condenado a más de 1.000 años de cárcel por el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en la calle de Corazón de María (Madrid), el 6 de noviembre de 2001, que causó 95 heridos. En la citada sentencia se le condenaba también a pagar cuantiosas sumas a los heridos para reparar el daño. Además, cuenta con otra condena a 28 años de prisión por el asesinato en 1993 del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo en San Sebastián, cuando el miembro de ETA formaba parte del Comando Donosti. Fuente: Europa Press
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15:40
La UCO podrá investigar todos los datos bancarios de González Amador tras el recurso de la Fiscalía
La Audiencia Provincial de Madrid ha accedido al recurso presentado por la Fiscalía y permite a la UCO investigar todos los datos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según un escrito al que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia ha dejado sin efecto el auto del juez que investiga a González Amador, Antonio Viejo, que solo permitió a la UCO investigar las cuentas bancarias, pero había pospuesto el examen de los datos fiscales y de la Seguridad Social al resultado de las primeras pesquisas sobre las cuentas. Ahora, los agentes podrán indagar en toda la información tributaria y de la seguridad social de la pareja de Ayuso sin la necesidad de esperar al resultado de las primeras.
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15:20
El PP exige a Exteriores que cumpla lo ordenado por el TS sobre la 'ley de nietos' y avisa que si no irá a la Justicia
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado este jueves la "maniobra insólita" del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional y ha anunciado que el PP se personará "para defender un censo íntegro como garantía electoral". Además, ha exigido a Exteriores cumplir "lo ordenado" por el Tribunal Supremo en relación con la 'ley se nietos' y ha amenazado con acudir a los tribunales si no lo hace. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo. Fuente: Europa Press
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15:11
Figaredo asegura que Vox hará "lo que haya que hacer" ante un posible pacto con el PP en el Senado
El diputado de Vox por Asturias, y portavoz nacional de desregulación, energía y economía, Jose María Figaredo, ha asegurado que en Vox harán "lo que haya que hacer" ante la posibilidad de un pacto con el PP con la "prioridad" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salga de la Moncloa. Figaredo, en una visita a Logroño, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que en Vox tienen "muy clara cuál es la prioridad, que es", ha dicho, "sacar a este gobierno mafioso de la Moncloa". Fuente: Europa Press
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15:08
El juez del caso Leire vuelve a pedir al PSOE información sobre sus abogados y consultores
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al PSOE que le remita, en el plazo de 48 horas, información sobre los letrados o despachos de abogacía y consultoría contratados por el partido entre 2021 y 2025, un requerimiento que ya hizo el pasado 6 de octubre sin que haya obtenido respuesta. En una providencia, el juez que investiga el llamado caso Leire -sobre la presunta trama dirigida a boicotear causas judiciales que pudiesen afectar al PSOE, al Gobierno o a familiares del presidente del Ejecutivo- pide una relación completa de estos profesionales contratados por la formación en cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales. Fuente: EFE
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15:04
La Fiscalía solicita prisión para los dos detenidos por terrorismo en Irún
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este martes la prisión provisional para los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, en Irún por organización terrorista y tenencia de armas y explosivos, entre otros delitos. Los detenidos, vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, han pasado a disposición de la Audiencia Nacional este martes después de ser detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza en Irún. Según han informado fuentes fiscales para ambos arrestados, que responden a las iniciales M.G.I y A.V.G, se solicita la prisión provisional por los delitos de los artículos del Código Penal 571 por organización o grupo terrorista; el 550 bis por resistencia grave a la autoridad y el 557, que contempla delito de desórdenes públicos. Fuente: EFE
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14:59
El Congreso homenajea a Rubalcaba dando su nombre al escritorio de prensa por "marcar el devenir" del país
El Congreso ha rendido este martes un homenaje al histórico dirigente socialista y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019, bautizando con su nombre al escritorio de prensa de la Cámara Baja por pertenecer "a una generación de políticos que marcó el devenir de nuestro país". "Fue una generación que entró en la política desde el rechazo a la dictadura y con el compromiso de la libertad. Sin casi darse de cuenta se encontró con la responsabilidad del buen funcionamiento de una democracia sobre sus hombros y lo hizo maravillosamente bien. A esa generación de políticos le debemos muchísimo", ha señalado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un acto en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja.
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14:58
Ordenan al juzgado que investiga a González Amador que pida información tributaria y bancaria
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que pida información tributaria y bancaria del empresario. El juez había postergado este paso a la espera de que se le facilitasen los datos bancarios, pero ahora la Audiencia Provincial resuelve que se debe investigar todo a la vez y faculta a la UCO para que recabe todos los datos.
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14:50
Oriol Junqueras, tras ser amnistiado: "Por fin se ha hecho justicia"
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado en un mensaje en redes sociales la resolución del Tribunal Supremo por la que ha sido amnistiado. "Por fin se ha hecho justicia", ha señalado en un escueto post. Junqueras ya no está inhabilitado y podrá presentarse a las próximas elecciones de Cataluña como cabeza de lista por ERC. Junto a Junqueras hoy han sido amnistiados Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.
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“Per fi s’ha fet justícia allà on només hi havia injustícia. Ambició. País. FUTUR.“— Oriol Junqueras ¿¿ (@junqueras) October 20, 2026
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14:44
Colau vuelve a X cinco años después como candidata del Frente Amplio
La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha regresado este martes a la red social X cinco años después de anunciar su adiós. Colau ha vuelto a publicar un post para responder al influencer Jordi Wild, que ha propuesto una entrevista a los candidatos de los cuatro grandes partidos en su podcast, 'The Wild Project'. "Acepto la propuesta, será un placer", ha respondido la exalcaldesa a la invitación, uniéndose así a los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que también han confirmado su asistencia.
“Acepto la propuesta, será un placer.“— Ada Colau ¿¿¿ (@AdaColau) October 20, 2026
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14:40
Puigdemont: "El Tribunal Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación"
"Arrastrando los pies, tarde y refunfuñando… pero el Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo. Me alegro mucho por Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull". El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado con este mensaje la aplicación de la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat y a varios de los exconsejeros de su Gobierno.
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14:35
El Gobierno iguala las indemnizaciones a víctimas de terrorismo haya o no sentencia penal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que incluye el reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para equiparar las indemnizaciones previstas para este colectivo con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal. La reforma también ha aumentado el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, según ha informado el Ministerio del Interior.
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14:33
La Delegación del Gobierno en Madrid investigará las cargas policiales a profesores en huelga
La Delegación del Gobierno investigará las cargas policiales a docentes en huelga ocurridas durante la jornada de ayer. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado a través de una publicación en la red social X que es una "vergüenza" que el Gobierno "siempre culpe de todo a la Policía". Ha exigido ademmás que la Delegación cuente "cómo permitió" a los manifestantes desplazarse desde donde tenían autorizada la concentración -en la consejería de Educación- hasta la Cámara de Comercio, donde se produjeron los incidentes. "Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N", ha agregado Ayuso, en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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14:26
Ione Belarra justifica que la campaña de Podemos se centre en Montero: ella y Rufián van "más allá de sus siglas"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado este martes que la campaña de las elecciones generales vaya a estar centrada en su candidata, Irene Montero, argumentando que tanto ella como su aliado, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, "pueden llegar mucho más lejos que las siglas de ningún partido" y "van más allá de sus siglas". Fuente: Servimedia
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14:23
El Gobierno celebra que el Tribunal Supremo aplique la amnistía a Junqueras y otros líderes del procès
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha aplaudido la decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplicar la amnistía al exvicepresidente de Cataluña y dirigente de ERC, Oriol Junqueras, y a otros líderes del procés tras aplicar el criterio del Tribunal Constitucional. "No puede ser más que motivo de celebración", ha señalado Saiz este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de Junqueras han resultado amnistiados los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
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14:17
12.700 inmigrantes han vuelto a Marruecos desde el pasado 10 de agosto
Un total de 12.700 inmigrantes han vuelto a Marruecos de forma voluntaria desde el pasado 10 de agosto, según datos facilitados por el Gobierno. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha censurado en redes sociales las exigencias planteadas por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y el PP sobre los trámites de devolución de los adultos y de los menores. La ciudad ha anunciado que baraja llevar al Ejecutivo central ante los tribunales por supuesta inacción.
“Es curioso porque los mismos que hablan de “inacción” son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis. Por ejemplo, sobre las trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados o el incumplimiento de las medidas que anunciaron, como que los niños serían retornados de inmediato a su país. Sin embargo, no ha salido ni un niño de Ceuta a Marruecos. Los únicos retornados son adultos. Eso es lo que tiene prometer imposibles y anunciar medidas que contravienen el derecho superior del menor. Más ¿¿ https://t.co/PURjzkAXEv“— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 20, 2026
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14:11
El Gobierno amplía la pensión de viudedad y las ayudas para el cuidado de hijos dependientes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas sociales que, entre otras cuestiones, extiende la pensión de viudedad a las parejas que no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho que hayan convivido durante dos años y tengan hijos en común. Además, amplía las ayudas CUME (para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) hasta los 26 años en caso de hijos con discapacidad superior al 65% o grado de dependencia 3, con la posibilidad de que los progenitores las usen de manera simultánea o alterna.
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13:57
Economía: la UE importó productos de energía verde en 2025 por más del doble de lo que exportó
La Unión Europea ha importado paneles solares, biocombustibles y aerogeneradores por valor de 11.400 millones de euros en 2025, más del doble de los 4.600 millones que exportó, según los datos publicados este martes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
Los paneles solares concentraron la mayor parte de las importaciones, con 8.000 millones de euros, un 27,7 % menos que el año anterior, mientras que su volumen descendió sólo un 4 %, lo que refleja una caída de los precios medios.
China mantuvo su dominio absoluto en este mercado, al suministrar el 98,6 % de los paneles solares importados por la UE. Las importaciones de biocombustibles alcanzaron los 2.700 millones de euros, un 7,9 % menos, mientras que las de aerogeneradores aumentaron un 40,6 %, hasta los 700 millones.
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13:46
"Urge un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática"
En su intervención en Oliva, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido tras el paso de la dana Adam, a alcanzar "un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática" por parte de todos los representantes políticos.
"Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo que nos permita reforzar esa cooperación no solo cuando se produce la emergencia sino también en el antes y en el después, para mitigar y adaptarnos a una realidad del clima distinta", ha asegurado Sánchez.
Ese acuerdo, según Sánchez, es "de puro sentido común" y "salvaría vidas" .
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13:41
Sánchez asegura que el Gobierno aprobará la declaración de zona gravemente afectada tras la dana Adam
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su agradecimiento a la cooperación de todas las instituciones y se ha sumado a las condolencias por las personas que han fallecido en esta dana, sus familiares y sus seres queridos. "Por desgracia hemos tenido fallecidos de nuevo en una dana en una situación de emergencia climática y esto nos tiene que hacer reflexionar a todos".
“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) tras la dana Adam: "Por desgracia, hemos tenido fallecidos de nuevo en una dana" #Canal24horas https://t.co/nZAvaAonRa“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
"Al final somos todos" y el sistema de protección civil está formado por distintos cuerpos, ha dicho Sánchez en rueda de prensa en el municipio valenciano de Oliva tras el paso de la dana Adam. Y ante el riesgo de "perderlo todo" y la incertidumbre que plantea una emergencia climática, ha reconocido el trabajo de todos los componentes del servicio de protección civil.
El Gobierno "va a estar, como siempre ha estado en la etapa de la reconstrucción y aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de proteccón civil a todos lis munipios afetados, vamos a poner recursos ecnomicos vamos a agilizar la contratación pública par que se recupere cuanto antes la normalidad".
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13:34
Dana Adam | Pérez Llorca dice que "esta vez se avisó con tiempo" y pudieron "coordinarse mejor"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho en rueda de prensa en la que comparece junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el impacto de la dana Adam, que esta vez "se avisó con tiempo de las previsiones meteorológicas" lo que les permitió "coordinarse mejor, trabajar mejor y prevenir".
“Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana: "La emergencia no ha terminado, ahora viene una fase de reconstrucción donde es muy importante que demostremos coordinación" #Canal24horas https://t.co/LpRI4LD7eL“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
"Hemos demostrado coordinación en el día de ayer en la gestión de la emergencia, pero la emergencia no ha terminado, ahora viene una fase de reconstrucción", ha advertido. Y ha llamado a todas las administraciones a trabajar en un plan para la mejora de las infraestructuras hídricas.
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13:24
Reconocimiento a Rubalcaba en el Congreso, "un honor cargado de simbolismo" para su viuda
La sala de Comunicación del Congreso llevará desde este martes el nombre del exministro y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Después de una breve intervención de la presidenta del Congreso, Françina Armengol su viuda, Pilar Goya, ha agradecido este reconocimiento.
"Que a partir de ahora una sala de este venerable edificio lleve el nombre de Alfredo es para mí un honor inmenso, cargado de simbolismo", ha asegurado, y este es "el mejor homenaje que se le puede hacer".
“Pilar Goya, viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba: "El mejor homenaje que se le pude hacer a la memoria de Alfredo es vincularlo a un espacio de comunicación" #Canal24horas https://t.co/rZx4yI27um“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
"Vincularlo a un espacio de comunicación, de apertura de la actividad parlamentaria al conjunto de la sociedad, porque esa fue una de sus principales preocupaciones, que la ciudadanía entendiera la enorme importancia de lo que se delibera entre estas paredes y para ello siempre intentó ser claro y entendible, la misma voluntad didáctica que ponía en las aulas".
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13:09
Sémper: "Utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña es dudosamente democrático"
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho en declaraciones a la prensa que "chirría" y "suena extraño" que cuando se han disuelto las Cortes, "utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral es dudosamente democrático".
"Como el umbral del dolor ha ido incrementándose, acabamos por naturalizar y ver cosas medio normales cuando no lo son, no es normal que una vez disueltas las Cortes el Gobierno siga legislando pretenda legislar como si las Cortes estuvieran".
“Borja Sémper, portavoz del PP: "No es normal que, una vez disueltas las Cortes, el Gobierno pretenda legislas como si las Cortes estuvieran" #Canal24horas https://t.co/Nzux6lzck7“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
Al igual que "no es normal", ha dicho Sémper, que no haya habido un debate sobre el estado de la nación y que "no haya habido Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura.
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13:06
Saiz, ante la decisión de Ceuta de estudiar un recurso al Supremo: "En modo alguno entendemos inacción"
La ministra portavoz Elma Saiz ha asegurado que "en modo alguno" consideran que ha habido "inacción" en su actuación para que Ceuta recupere la normalidad, "se están despejando todos los espacios públicos, caminando hacia la normalidad".
Saiz ha dicho que su manera de entender la política es "desde la lealtad institucional y la colaboración entre las instituciones porque sietuaciones como las vividas en Ceuta pasan porque esa sea ineludiblemente porque esa sea la manera de ejercer la responsabilidad". Y ha confirmado que han recibido un requerimiento de la ciudad autónoma que se ha contestado de manera denegatoria porque el planteamiento es una inacción del Gobierno".
Se está "trabajando de manera intensa desde hace muchas semanas con un trabajo impecable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho Saiz, que señala que están "trabajando para recuperar la normalidad tan ansiada".
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12:55
El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Turull, Romeva, Bassa y Junqueras
El Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal derivada de la sentencia de la causa del procés para los líderes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, en aplicación de la ley de amnistía asumiendo así la sentencia del Tribunal Constitucional.
De esta forma, el Supremo asume en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Bassa. En su escrito, el Supremo califica de "innecesaria" la "grandilocuencia" del Constitucional y consideran que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.
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12:34
Rodríguez detalla medidas para el acceso a la vivienda en zonas tensionadas
En materia de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo ha aprobado este martes subvenciones directas a las comunidades autónomas por valor de 180 millones de euros para que aborden planes estratégicos con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.
Y ha concretado que en estos momentos hay declarados 317 municipios en España con zonas de mercado tensionado que abarcan más de 9 millones de habitantes, en Cataluña —la que tiene más zonas tensionadas—, Navarra, Euskadi, Navarra, Asturias y Galicia.
Los fondos han sido dirigidos promoviendo la rehabilitación de viviendas para el alquiler social o asequible, en segundo lugar la posibilidad de adquirir suelo por parte de las administraciones públicas para construir vivienda u otras soluciones de emergencia por parte de las comunidades autónomas o incluso de los propios ayuntamientos, como tercer eje, el desarrollo y la urbanización de suelo y en cuarto lugar la adquisición de viviendas que ya están en el mercado libre para pasarlas a un precio aseguible incorporándolas al parque público de viviendas y la cobertura de avales o seguros para los jóvenes.
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12:24
Saiz eleva a 12.705 las personas que han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha actualizado los datos en relación con la crisis migratoria en Ceuta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha avanzado que este miércoles se trasladará a la ciudad autónoma para presidir un nuevo Comité Especializado de Situación.
Saiz ha detallado que este domingo se llevó a cabo el desalojo de distintos espacios de la ciudad, en la barriada Poblados Regulares, en la explanada y las naves del Tarajal, y en el entorno del Centro de Estancia Temporal (CETI) una vez despejada la zona de la playa del Trampolín y la del Guano.
"Se ha trasladado a los migrantes mayores de edad para filiaciones y triajes y hasta la fecha y desde el 10 de agosto han regresado a Marruecos un total de 12.705 personas, de los que 12.142 son retornos voluntarios y 536 expulsiones", ha explicado Saiz. "Hay habilitadas 7.477 plazas en recursos temporales", ha señalado.
Y en cuanto a la situación de los menores, hay 3.331 atendidos en el sistema de protección autonómico. Y en lo que respecta a los menores reubicados en la península, 107 son por reagrupación familiar y 181 se han reubicado en otras comunidades autónomas por aplicación del artículo 35 de la ley de extranjería.
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12:14
Detenidos dos presuntos yihadistas radicalizados en Barcelona y Tarragona
La Policía Nacional ha detenido a dos presuntos yihadistas simpatizantes de los postulados radicales y violentos de la organización Dáesh en las provincias de Barcelona y Tarragona.
La investigación que ha permitido la detención de estas dos personas ha contado con el apoyo internacional del Federal Bureau of Investigation (FBI), según informa este martes la Policía Nacional en un comunicado.
“¿ En Catalunya, la Policía Nacional, con el apoyo del FBI, ha detenido a dos presuntos yihadistas muy radicales y violentos ¿¿ Las detenciones se precipitaron ante el elevado grado de radicalización de los arrestados en la provincia de Tarragona ¿¿ @SergiBassolas (@radio4_rne )“— Radio 5 (@radio5_rne) October 20, 2026
Los dos detenidos, acusados de los delitos de adoctrinamiento y capacitación terrorista, estaban inmersos en un severo proceso de radicalización en los postulados violentos del Dáesh, lo que suponía un riesgo para la seguridad nacional.
En concreto, los dos hombres consumían abundante contenido yihadista y accedían de forma sistemática y reiterada a repositorios webs yihadistas radicales de la organización Dáesh. Fruto de la cooperación internacional, se alertó sobre la presencia en Tarragona de un individuo afín a los postulados del Estado Islámico con una intensa actividad de radicalización.
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12:11
El Gobierno de Ceuta estudia recurrir al Supremo por la "inactividad" de la Administración
El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha explicado este martes en rueda de prensa que están analizando la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado para tramitar los expedientes administrativos de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada irregular masiva de los pasados 30 y 31 de julio, y que todavía permanecen en ella.
En una rueda de prensa, el portavoz del Gobierno autonómico ha afirmado que presentarán este recurso después de que hace un mes pidieran al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, información sobre las personas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.
Según el portavoz, este martes han recibido una llamada telefónica del ministro informando de que su departamento ha enviado por escrito esa información, aunque la consideran insuficiente y la han trasladado a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma.
El Gobierno ceutí acordó formular ese requerimiento el 16 de septiembre para instar a la Administración General del Estado a dictar y notificar, en el plazo de un mes, una resolución expresa en los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de estas personas. Los retornos que se han producido, según ha precisado Ramírez, han sido voluntarios o consecuencia de la comisión de algún delito.
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11:58
Encuestas elecciones 29N: Frente Amplio obtendría 11 escaños tras los últimos acuerdos
Todos los detalles por el equipo de Datos RTVE
Las encuestas para las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre siguen perfilando el escenario en el que los partidos llegarán a la campaña electoral dentro de menos de un mes. Y la novedad es que las coaliciones acordadas por Frente Amplio (nueva candidatura de Sumar) en la Comunidad Valenciana y Canarias supondrían un total de 11 escaños en el conjunto del país, según el promedio de sondeos de DatosRTVE.
“A 40 días de las elecciones, el PP sería la formación más votada seguida del PSOE. @joseacarpio (#DatosRTVE) explica en el #Canal24horas el promedio de encuestas electorales de RTVE https://t.co/iWuM6y1zyU https://t.co/cYHdgHlMcu“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 20, 2026
Por lo demás, las encuestas siguen apuntando a una victoria del PP con 135 escaños. Son dos diputados menos que en 2023 y, como entonces, insuficiente para gobernar en solitario. Sin embargo, rebasaría la mayoría absoluta en 24 diputados si alcanzase un pacto con Vox. El PSOE se mantendría como segunda fuerza, aunque perdería 15 escaños respecto a su resultado electoral de 2023.
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11:50
Belarra asegura que el PSOE "deja las plazas llenas" por "no hacer nada de izquierdas"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado al PSOE por "presentarse diciendo que va a parar a la extrema derecha" pero hacer "lo mismo que haría un Gobierno de derecha, mandar a la policía a dar palos a los profesores, lo que vimos ayer en las calles es inaceptable, la policía dando palos a quienes están defendiendo la educación publica, también de los hijos de los policías". Y ha agregado: "Nunca hemos visto palos al señor Vito Quiles, la policía le pasa la mano por el hombro y le acompaña el escolta fuera de las situaciones que él mismo genera".
Sánchez deja "las plazas de este país llenas, la Puerta del Sol llena, consecuencia de no haber hecho nada de izquierdas en los últimos años, lo único que ha hecho este Gobierno ha sido apostar por el mayor rearme de la historia de este país, tener gravísimos casos de corrupción, fomentar la especulación en vez de el derecho a la vivienda". Y ha hecho un llamamiento a la gente "a organizarse" porque "a la derecha y a la extrema derecha se les para en las calles".
Preguntada por la campaña que ha presentado Podemos en su página web, en la que no se ve la marca del partido ha dicho que lo que buscan es "recuperar lo sencillo, lo básico las personas que son confiables que no se doblan frente a la derecha.
Todo el mundo sabe que Irene tiene que lo que hay que tener para garantizar derechos cueste lo que cueste".
"Esta campaña busca volver a lo básico frente a quienes nos están didicendo que el problemas es nuestro vecino migrante, nostas decimos que para gatranizar paz casa y trabajo hay que mirar hacia arriba hacia quienes estarn haciendo beneficios milmillonarios y necesaian de este sistema violento para pertopetuar sus privilegios y beneficios".
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11:37
Feijóo confirma negociaciones con Vox: "Sería un error facilitar al sanchismo" el control del Senado
Después de las próximas elecciones generales habrá pactos entre PP y Vox. Así lo ha admitido, en una entrevista en la Cadena Cope, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha recogido el guante lanzado por Santiago Abascal para ir conjuntamente en las listas del Senado.
Para Feijóo "sería un error facilitar al sanchismo el control directo o indirecto del Senado", por eso ha asegurado que esas conversaciones se llevan a cabo con "discreción y respeto". "Si Vox está a la altura el PP también lo estará", ha dicho y ha confirmado que "se buscarán fórmulas de acuerdo". Con ello podrían alcanzar una mayoría de tres quintos que permitiera a ambas formaciones elegir los cuatro vocales del Tribunal Constitucional que le corresponden a la Cámara Alta sin el concurso de la izquierda.
En este sentido, ha recordado que los cinco senadores que tiene Vox fueron designados por parlamentos autonómicos en los que tienen acuerdos tras los últimos comicios. Ya hay una "experiencia", ha admitido, y un "marco de negociación con Vox que ha funcionado". Ahora, ha asegurado, hay aún "mayor confianza y mayor responsabilidad". Y al igual que son esos pactos autonómicos, los futuros para la Cámara Alta serán "transparentes": "Los pactos encapuchados se los dejamos al PSOE, la izquierda y Bildu", ha remarcado.
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11:23
Ibáñez (Sumar) cree que Feijóo "se quita la careta" con la alianza PP-Vox en el Senado
Preguntado por las negociaciones entre el PP y Vox para presentar listas al Senado, el portavoz del grupo plurinacional Sumar por Compromís, Alberto Ibáñez, ha dicho que no le sorprende, de hecho "probablemente uno de los sitios donde Vox no se presente es en la circunscripción de Valencia", aunque "podrían presentar al señor Gil Lázaro, el PP y Vox serían lo mismo, no habría diferencias y creo que es bastante evidente que con esta alianza en el Senado Feijóo se quita la careta y avisa que su Gobierno será con Vox, sus políticas con Vox y que no le molesta para nada".
El parlamentario ha advertido que estas elecciones "hay que ponerlo todo al rojo", pero el PSOE "tendría que entender que ellos no son el rojo", porque si lo fuera esta legislatura "hubiéramos sido mas valientes en materia de vivienda, se habría derogado la ley mordaza".
Sánchez tendría que explicar "por qué no apoyo medidas valientes como prohibir que los fondos buitres compren vivienda en nuestro país y luego ver qué tonalidad del rojo le queda", ha agregado Ibáñez en rueda de prensa en el Congreso y ha def3endido que en la Comunidad Valenciana si hay un voto "útil" es a Compromís.
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11:13
Ley de Amnistía | Comín (Junts): "Dejar el exilio es volver a casa, a Cataluña"
El exeurodiputado de Junts Toni Comín, que ha anunciado su intención de volver a Cataluña este sábado 24 de octubre tras avalar el Tribunal Constitucional la ley de amnistía en los delitos de malversación, ha dicho que volver a Madrid "no es volver del exilio, sino que para él dejar el exilio es volver a casa, a Cataluña, a su ciudad Barcelona".
Comín ha dicho que va a ser "un simple trámite que es necesario", y que la Junta Electoral Central se ha inventado "algún trámite" para impedir que ellos pudieran ejercer de eurodiputados. En concreto, el trámite que tienen que pasar todos los eurodiputados que tienen que pasar por el Congreso a jurar o prometer la Constitución.
"Es importante, urgente, que yo pudiera representar a mis electores como eurodiputado", ha dicho Comín, que considera que en estos momentos hay "riesgo" de que si viaja a Madrid la Junta Electoral Central inicie un ciclo de recursos que se podría eternizar.
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11:04
Ley de nietos: Hazte Oír solicita al Constitucional que Conde-Pumpido se abstenga de decidir
La asociación Hazte Oír ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) dos nuevos escritos. En el primero solicita que el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido se abstenga de intervenir en la decisión sobre las medidas del Supremo que afectan al censo electoral del 29 de noviembre.
En su solicitud, la asociación insta a que se comprueben las informaciones publicadas sobre posibles contactos de Conde-Pumpido con miembros de la Junta Electoral Central y sobre una posición previa respecto a los autos recurridos. Pide aclarar esos hechos antes de que participe en la deliberación.
En el segundo escrito, Hazte Oír solicita inadmitir el amparo por prematuro. El Defensor del Pueblo recurrió al Constitucional cuando el Supremo acababa de abrir un plazo para que los afectados comparecieran y alegaran sobre sus medidas. Tras escucharles, el propio Supremo todavía puede modificarlas o levantarlas: esa vía judicial sigue abierta.
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10:56
Partidos y coaliciones podrán presentar desde este miércoles sus listas ante las Juntas Electorales Provinciales
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores podrán presentar desde este miércoles, 21 de octubre, sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un plazo que permanecerá abierto en las distintas Juntas Electorales Provinciales hasta las doce de la noche del lunes 26 de octubre.
Según el calendario electoral, las formaciones políticas dispondrán de seis días naturales para registrar sus listas en las circunscripciones en las que pretendan concurrir, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 28 de octubre. Esta publicación no será definitiva, ya que las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas.
Una vez completada esta revisión, las juntas electorales tendrán hasta el lunes 2 de noviembre para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, martes 3 de noviembre.
Las formaciones políticas podrán recurrir dicha proclamación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo entre el 4 y el 5 de noviembre, con un plazo de dos días para su resolución. Posteriormente, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que deberá resolver en tres días.
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10:46
Joaquín Robles encabezará la candidatura de Vox por Murcia al 29N
El diputado nacional de Vox Joaquín Robles encabezará la candidatura de la formación por la circunscripción de la Región de Murcia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Así lo ha hecho público Vox a través de sus perfiles oficiales, en las que ha indicado que la candidatura ubica en el número dos a Ascensión Gómez, mientras que el tercer puesto de la lista lo ocupará el exdiputado nacional y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso.
La candidatura en las posiciones de salida para el Congreso de los Diputados la completa Rosana Pacios en el cuarto lugar. Nacido en Moratalla, Robles es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y ejerció la docencia en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz.
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10:35
Frente Amplio se reúne este martes para avanzar en el despliegue territorial
El cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, ha afirmado este martes que la ministra de Sanidad, Mónica García, que no irá en la candidatura al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre y se centrará en las autonómicas de 2027, "va a estar donde quiere estar".
Delgado ha destacado en una entrevista en Radiocable recogida por EFE que su compañera en Más Madrid, con la que ha dicho está de acuerdo en el "90 por ciento de las cosas" y mantiene una relación "normal", ha dado un paso al lado "de manera muy generosa" y ha planteado que "su sitio está en otro lado".
"Va a estar donde quiere estar y, desde luego, va a contar con todo mi apoyo", ha resaltado el candidato de Frente Amplio, quien finalmente llevará como número dos por Madrid a la actual diputada nacional Tesh Sidi.
Delgado, que ha señalado que esta tarde está convocada una reunión para hablar de las candidaturas, ha vuelto a apelar a las izquierdas a no quedarse en las "arenas movedizas de la nostalgia" por no haber conseguido un pacto global de unidad para las elecciones del 29 de noviembre.
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10:23
Economía: el déficit comercial creció un 30,5 % hasta agosto a 45.818 millones
El déficit comercial alcanzó los 45.818 millones de euros hasta agosto, un 30,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, debido a que las importaciones crecieron en mayor medida que las exportaciones.
Según los datos de comercio exterior publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones entre enero y agosto sumaron 264.182 millones de euros, un 3,2% más y una cifra que supone un máximo histórico para este periodo, mientras que las importaciones aumentaron un 6,5%, hasta los 310.000 millones.
La tasa de cobertura —parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones)— ha caído 2,7 puntos, pasando del 87,9% en los ocho primeros meses de 2025 hasta el 85,2% en el mismo periodo de este año.
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10:18
Mónica García renuncia a ir en la lista del Frente Amplio al Congreso para centrarse en las autonómicas en Madrid
La crónica de Mª Carmen Cruz Martín
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha renunciado a presentarse en la lista del Frente Amplio al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre para centrarse en los comicios autonómicos de mayo de 2027 y ha cedido el puesto número dos de la circunscripción de Madrid a Tesh Sidi, actual diputada en la Cámara Baja y también dirigente de Más Madrid.
Así, lo ha confirmado la propia García en un mensaje en la red social X, en el que ha defendido que su papel era el de "facilitar acuerdos" y estar al "servicio de un proyecto común para impulsar una nueva coalición".
(Foto: EFE/Javier Lizón)
"Siempre he entendido la política desde la generosidad y la empatía. Siempre he antepuesto el bien común al interés personal", ha subrayado en su mensaje.
La actual ministra de Sanidad tampoco estuvo en las listas de Sumar al Congreso en 2023. Y además, acaba de ser reelegida candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de mayo de 2027.
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10:10
La diputada de Más Madrid Tesh Sidi será la número dos de Frente Amplio en Madrid
La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio a las elecciones del 29N por la circunscripción de Madrid, según han confirmado fuentes del espacio.
De esta forma acompañará a su compañero de formación y cabeza de lista de la candidatura por la capital, Emilio Delgado, una vez que la titular de Sanidad Mónica García, que llegó a sonar en las quinielas como aspirante a la Moncloa de la nueva coalición, renuncia a concurrir en las listas a los comicios generales.
Más Madrid hace tiempo acordó que Delgado, Sidi y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño iban a ser referentes electorales del partido madrileño para estas elecciones.
Por su parte, Mónica García también fue proclamada candidata a las elecciones de 2027 en la Comunidad de Madrid tras llegar a un acuerdo precisamente con el sector que encabeza Emilio Delgado.
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09:55
Pepe Álvarez (UGT): la postura del PP sobre pensiones "no es clara"
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE que "es evidente" que la postura del PP sobre pensiones "no es clara, porque si no no estaríamos en este debate". "En las anteriores elecciones, las pensiones fueron una de las debilidades de Feijóo", ha recordado, y ha subrayado que para tener pensiones "hay que tener un sistema público".
"El PP, por mucho que diga, va a ser difícil que nos convenza de que nos van a respetar, porque no han votado a favor de los acuerdos que nos han traído aquí desde el año 2023, no han querido sumarse a las reformas en el Pacto de Toledo, y el invento de que la Seguridad Social está quebrada es radicalmente falso".
Álvarez ha defendido también la subida del salario mínimo (SMI) y ha dicho que "las personas que cobran el SMI saben qué ha pasado desde 2018, qué pasó con los gobiernos de Rajoy, como saben los pensionistas, y eso es la disyuntiva que tenemos encima de la mesa".
El líder de UGT ha pedido al PP que "rompa con su pasado" en temas económicos. "Me extraña que a las puertas elecciones te contradigas con lo que has hecho hasta ahora" ha apostillado. Sobre la huelga general del 11N, Pepe Álvarez espera "crear las condiciones para un giro de 180 grados respecto a cómo se ha estado tratando la vivienda en nuestro país. La vivienda es un bien público, de uso privado con condiciones determinadas, pero que hay que preservar".
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9:40
Feijóo confirma negociaciones con Vox: "Sería un error facilitar al sanchismo" el control del Senado
"Un cambio profundo necesita una mayoría muy sólida que debe de respaldar al presidente del Gobierno", ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en la COPE. "Eso es lo que se va a jugar en estas elecciones. Esa mayoría hay que completarla".
"Ahora bien está claro que tenemos alguna experiencia (...) Tenemos cuatro gobiernos en cuatro comunidades autónomas PP-VOX y tenemos experiencia de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado", ha añadido.
Feijóo ha asegurado que "mantener el Senado fuera del del Sanchismo" "no es una obligación del PP, es un reto", pero "los pactos encapuchados se los dejamos al PSOE". "Los pactos transparentes son los que hemos hecho en las comunidades con Vox, con Foro Asturias y con UPN".
De esta forma ha confirmado Feijóo las negociaciones con Vox para buscar una mayoría en la Cámara Alta mediante un acuerdo sobre las listas con las candidaturas a las elecciones del 29 de noviembre. El plazo para presentar las listas termina este lunes 26 de octubre.
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9:27
Mónica García explica en redes su decisión de no formar parte de la candidatura de Frente Amplio: "Siempre dije que mi papel era facilitar acuerdos"
"Somos muchas voces y todas cuentan - dice la actual ministra de Sanidad y miembro de Más Madrid - Tesh Sidi es ahora la mejor referente para ocupar el segundo puesto en la candidatura por Madrid. Lo ha demostrado en el Congreso y es un orgullo caminar a su lado. Hay mucha gente esperando un proyecto que le devuelva las ganas. Por esa gente estamos aquí".
“Siempre dije que mi papel era facilitar acuerdos y ponerme al servicio de un proyecto común para impulsar una nueva coalición. Siempre he entendido la política desde la generosidad y la empatía. Siempre he antepuesto el bien común al interés personal. La política nunca ha sido cosa de una sola persona. Se hace con muchas manos, tendiendo puentes y poniendo lo de todos por delante. Así nació Más Madrid y así seguimos, con la misma ilusión, allí donde más falta hagamos. Somos muchas voces y todas cuentan. @teshsidi es ahora la mejor referente para ocupar el segundo puesto en la candidatura por Madrid. Lo ha demostrado en el Congreso y es un orgullo caminar a su lado. Hay mucha gente esperando un proyecto que le devuelva las ganas. Por esa gente estamos aquí ¿“— Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 20, 2026
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9:17
Encuestas elecciones generales 29N: Frente Amplio obtendría 11 escaños tras los últimos acuerdos de coaliciones. Por DatosRTVE
Las encuestas para las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre siguen perfilando el escenario en el que los partidos llegarán a la campaña electoral dentro de menos de un mes.
La novedad es que las coaliciones acordadas por Frente Amplio (nueva candidatura de Sumar) en la Comunidad Valenciana y Canarias supondrían un total de 11 escaños en el conjunto del país, según el promedio de sondeos de DatosRTVE.
Por lo demás, las encuestas siguen apuntando a una victoria del PP con 135 escaños. Son dos diputados menos que en 2023 y, como entonces, insuficiente para gobernar en solitario. Sin embargo, rebasaría la mayoría absoluta en 24 diputados si alcanzase un pacto con Vox.
El PSOE se mantendría como segunda fuerza, aunque perdería 15 escaños respecto a su resultado electoral de 2023.
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8:51
Elma Saiz afirma que el decreto que hoy aprobará el Consejo de Ministros "amplía derechos"
Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado en La Hora de La 1 que el decreto con medidas sociales que hoy aprobará el Consejo de Ministros "amplía los derechos de la ciudadanía", en prestaciones como la ayudas por CUME (Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra enfermedad grave) o la pensión de viudedad.
"Son medidas que no nacen de la noche a la mañana, son escuchadas, trabajadas (...) y en esa coherencia de seguir gobernando llevamos hoy este paquete al Consejo", justifica Saiz.
Sobre la subida de las pensiones, envía un mensaje de "tranquilidad" y "coherencia" a los pensionistas, "mientras escuchamos voces de quien, cuando ha tenido la oportunidad, ha puesto trabas, y me estoy refiriendo al PP". "Cuando han estado en la oposición han estado en contra de manera sistemática (...) Ellos son los de la privatización y los recortes, no engañan, es su hemeroteca, tanto cuando gobernaban como cuando han tenido responsabilidades en la oposición", insiste.
Sobre el salario mínimo, Saiz advierte de que "el PP no cree en el diálogo social". "La subida del SMI o la reforma laboral o la revalorización de las pensiones son las medidas que están arrojando este éxito de país. Estos no creen en estas cuestiones".
Sobre vivienda, asegura que respeta la convocatoria de huelga del 11N y que "comparte" la necesidad de vivienda asequible. "El líder del PP tiene que responder por qué se opone a medidas tan necesarias como las de vivienda", añade.
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8:22
El pleno del Constitucional examinará este martes si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la inhailitación para el voto a los nacionalizados por la Ley de nietos, dictada por el Tribunal Supremo.
“El Constitucional estudia el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Los letrados del Constitucional consideran "prematuro" admitirlo a trámite porque el Supremo mantiene abierto el procedimiento dozz.es/ptr6gaeo— RTVE Noticias (@rtvenoticias.rtve.es) 20 de octubre de 2026 a las 8:20
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8:13
Educación: el Gobierno bajará ratios de Infantil y Bachillerato
El Gobierno legislará para aprobar antes de las elecciones la bajada de ratios en los ciclos de Infantil, sobre todo tras las demandas de las cuidadoras de 0 a 3 años, y para reducir el número de alumnos por aula en Bachillerato, si bien reconoce que ve "complicado" sacar una ley que rebaje las ratios de Primaria, Secundaria y la jornada docente.
Tras la disolución de las Cortes Generales y la suspensión de la ley que rebajaba el número de alumnos en Primaria (hasta un tope de 22 estudiantes por profesor) y de la ESO (un máximo de 25 alumnos por aula), fuentes del Ejecutivo reconocen a EFE que es "difícil" retomar una ley que debe ser convalidada.
No obstante, la intención del Ejecutivo de acelerar la aprobación de aquellos decretos que no necesitan pasar por el Parlamento incluye la nueva norma que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil y que contempla el Bachillerato y la Formación Profesional de grado Básico.
De hecho, el Ministerio ha convocado para este martes a la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, donde volverá a debatir con los sindicatos el último borrador de este decreto, que establece hasta un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años. (Fuente: Efe).
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7:52
Un día como hoy, de hace 15 años, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Se cerraban más de cuatro décadas de violencia en las que la banda terrorista asesinó a más de 800 personas.
“Un día como hoy, de hace 15 años, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Se cerraban más de cuatro décadas de violencia en las que la banda terrorista asesinó a más de 800 personas dozz.es/jhct96— RTVE Noticias (@rtvenoticias.rtve.es) 20 de octubre de 2026 a las 7:00
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El cese definitivo de ETA, quince años después: los retos pendientes. Por Verónica Elorza (Centro Territorial País Vasco)
Cuando alguien pasea por la plaza del ertzaina José María Aguirre, junto al Museo Guggenheim de Bilbao, o asiste a ver un partido de baloncesto al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, está haciendo, quizás sin saberlo, un homenaje a las víctimas de ETA. Porque ellos, Aguirre y Martín Carpena, son dos de las 858 personas asesinadas por la banda terrorista en sus 50 años de existencia.
La última víctima mortal de ETA fue el gendarme francés Jean-Serge Nerin, en marzo de 2010. En España, un año antes, fueron asesinados en Mallorca los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El último crimen mortal cometido en Euskadi fue el del policía nacional Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2009.
El anuncio del "cese definitivo de la actividad armada" de ETA llegaba el 20 de octubre de 2011. Así lo definieron tres personas encapuchadas en un comunicado grabado en vídeo y leído en euskera y castellano. Todas las fuerzas políticas aplaudieron este anuncio. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró: "La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no será una democracia sin memoria".
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7:44
Mónica García no irá a las elecciones en la lista de Frente Amplio
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.
Según ha comunicado la propia ministra en declaraciones al diario El País, ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una "profunda reflexión" al anteponer "el bien común al interés personal".
El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, mientras García defiende que el puesto de la número dos sea para la diputada nacional Tesh Sidi, "uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista", según ha dicho.
(Fuente: Europa Press).
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7:29
Este martes, además, el Consejo de Ministros aprobará las primeras medidas sociales que el Gobierno tiene previsto sacar adelante de aquí al 29 de noviembre. Uno de los grandes objetivos del Ejecutivo es poder dar luz verde a la subida del SMI antes de que se celebren los comicios, pero hasta que le toque el turno al salario mínimo, dará el visto bueno a otras iniciativas, como los 45 millones para la construcción de residencias universitarias que anunció este lunes el presidente, Pedro Sánchez.
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7:15
El pleno del Tribunal Constitucional debate este martes si admite el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo para que deje sin efecto la resolución del Tribunal Supremo por la que no podrán votar el 29N los beneficiarios de la Ley de nietos. La deliberación se produce después de que este lunes trascendiese un informe de los letrados del TC que aboga por la inadmisión. Consideran que todavía deben agotarse otros trámites ante el TS.
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7:15
Buenos días. Iniciamos a esta hora el relato minuto a minuto de toda la actualidad política, marcada por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Los partidos políticos se encuentran en plena precampaña, con actos de presentación de sus líderes, proyectos y candidaturas.