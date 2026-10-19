Sánchez promete que subirá el salario mínimo "todos los años" que gobierne

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes en un mitin en Valladolid a subir el "SMI año a año" mientras esté gobernando.

Además, ha apuntado a los 'populares' y a Vox porque, además del salario mínimo quieren "tocar las pensiones, las bajas laborales" y también "el derecho de las mujeres a abortar". El jefe del Ejecutivo ha señalado a otro asunto relevante en la actualidad política: la vivienda. Sobre ese asunto, ha acusado al PP de "no querer tocar el bolsillo de los de arriba".

"Dicen que queremos enfrentar inquilinos con propietarios", ha señalado. Y ha explicado que su plan es "poner pie en pared a la de los aticazos y fondos buitre, con sus abusos y amenazas".

Durante este mitin de precampaña electoral, en el mismo escenario en el que Sánchez cerró las elecciones autonómicas de Castilla y León a principios de 2026, el presidente se ha rodeado de los mismos que le acompañaron ese día: los ministros Óscar Puente y Ana Redondo; y el líder del PSOE CyL, Carlos Martínez.

El PSOE obtuvo dos escaños en los comicios de 2023 en Valladolid, lo mismo que el PP, mientras que Vox se quedó con el quinto.

"El sistema público de pensiones es solvente, está sano y goza de una extraordinaria salud", ha expresado ante las críticas del PP y Vox. "Y si tanto les preocupan, una manera de mejorar la solvencia es mejorando los salarios de trabajadores y trabajadoras", ha añadido. En esa línea, les ha instado a "hablar con la patronal" y "sentarse con los sindicatos" con ese propósito.

También ha defendido la regularización de migrantes, "medio millón" de personas que ahora trabaja "y cotiza a la Seguridad Social".

Llamamiento a concentrar el voto Según el presidente del Gobierno, la táctica del PP es jugar a "desmovilizar a la gente hasta el 29 de noviembre para el día después empezar a recortar. Nosotros vamos a movilizar a la gente, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha finalizado. Por eso, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en su partido para proteger los derechos sociales y ante la fragmentación de las formaciones de izquierda: "Todo al rojo", ha reclamado. Sánchez ha dicho que le gusta "el ánimo y el espíritu" con el que los socialistas están afrontando la campaña, "movilizando a la gente" mientras que PP y Vox han "entrado en el miedo y cada vez mienten más, insultan más y amenazan con recortes". "No solo lo creemos los progresistas, la propia derecha piensa que va a ganar el PSOE y vamos a seguir gobernando", ha continuado, al tiempo que ha señalado que su rival, Alberto Núñez Feijóo, "no parece estar en forma" para la campaña. El Gobierno llevará a los próximos Consejos de Ministros de aquí a la celebración de las elecciones generales el 29 de noviembre varios paquetes de medidas de calado social, empezando por este martes cuando se aprobará un decreto ley con la ampliación de la protección ante la incapacidad por patologías asociadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género, así como la mejora de las condiciones de otras pensiones como las de viudedad. Feijóo presenta su "contrato" para un cambio de etapa y "que la clase media vuelva a ser el motor" Noemí San Juan Por su parte, el líder del PP había rubricado durante la mañana del lunes su contrato con los españoles, con el que se presenta a la carrera por la presidencia del Gobierno. Feijóo busca no solo un cambio de Gobierno, sino "de etapa", en la que "la clase media vuelva a ser el motor de España".