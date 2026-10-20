Mónica García renuncia a ir en la lista del Frente Amplio al Congreso para centrarse en las autonómicas en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha renunciado a presentarse en la lista del Frente Amplio al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre para centrarse en los comicios autonómicos de mayo de 2027 y ha cedido el puesto número dos de la circunscripción de Madrid a Tesh Sidi, actual diputada en la Cámara Baja y también dirigente de Más Madrid.

“🔴Mónica García no irá en la lista del Frente Amplio al Congreso para ser candidata a la Comunidad de Madrid ▪️Tesh Sidi ocupará su lugar como número dos del partido en la comunidad autónoma 🎙️@gsifuentes__ https://t.co/dnD6CgBRdI“ — Radio 5 (@radio5_rne) October 20, 2026

Así, lo ha confirmado la propia García en un mensaje en la red social X, en el que ha defendido que su papel era el de "facilitar acuerdos" y estar al "servicio de un proyecto común para impulsar una nueva coalición".

"Siempre he entendido la política desde la generosidad y la empatía. Siempre he antepuesto el bien común al interés personal", ha subrayado en su mensaje.

García cree que Sidi es "ahora la mejor" para el segundo puesto Para García, Sidi "es ahora la mejor referente para ocupar el segundo puesto en la candidatura por Madrid. Lo ha demostrado en el Congreso y es un orgullo caminar a su lado". Además, ha sostenido que "la política nunca ha sido cosa de una sola persona". En su opinión, "se hace con muchas manos, tendiendo puentes y poniendo lo de todos por delante" y es así, recuerda como "nació Más Madrid". Por su parte, en un mensaje en X también, Sidi ha agradecido a García su "generosidad y confianza". "Es un orgullo haber representado y seguir representando a Más Madrid y a los madrileños, con los derechos humanos en el centro y la transformación digital como objetivo para construir un futuro que no deje a nadie atrás". ““ En rueda de prensa en el Congreso, Sidi ha explicado que García ha dado un "paso al lado" por su apuesta por la Comunidad de Madrid. Asimismo se ha referido a Podemos, después de que finalmente no se haya logrado el acuerdo para que se integre en Frente Amplio, la diputada de Más Madrid ha pedido "hacer oposición a la derecha", y no a la izquierda, "por responsabilidad".