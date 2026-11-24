"He visto al diablo", escribió el papa Francisco en su diario personal que alimentó desde 1992 hasta 2024 y que este martes sale a la venta en Italia y dentro de dos días en España, en la editorial Debate. A lo largo de sus 136 páginas, 'El diario íntimo del papa Francisco' es una síntesis de las anotaciones privadas del pontífice que han sido recopiladas para este volumen por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien conoció de cerca a Jorge Bergoglio y ha introducido comentarios en las entradas. La obra va a ser publicada en cinco idiomas y va a distribuirse en 94 países.

En sus textos, Francisco, que estuvo al frente de la Iglesia Católica desde 2013 hasta su fallecimiento en 2025 a los 88 años, admite que se sintió tentado a lo largo de su vida y que vio al demonio en tres ocasiones. Lo hizo en una entrada en su diario del 24 de enero de 2021, al inicio de una crisis espiritual que sufrió. La primera vez lo vio desde un coche, cuando era arzobispo de Buenos Aires, mientras que la segunda fue en el coro durante una misa y la tercera en Roma, en una reunión con funcionarios del Vaticano. Sobre esta última, el papa anotó que no podía olvidar el ronquido de la voz del diablo: "Agradezco al Señor esta ayuda. Solo la oración da lugar para que el Señor nos salve". En otra de las entradas, describe "los ojos tentadores" del demonio.

En un pasaje de junio de 2018, afirma haber visto "la entrada del infierno" la noche anterior. "La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró", relata Francisco, que agarró un rosario para protegerse. El papa no podía quitarse de la cabeza los "ojos amenazantes" y la presencia "al acecho del diablo" en viajes como el que hizo a Chile, marcado por los escándalos de abusos en el seno de la Iglesia.

Francisco se sintió amado por el Señor

En contraposición, en otro momento, en mayo de 2019, detalla cómo se sentía amado por Dios: "Sentí con certeza que el Señor me amó con predilección. Fue un largo rato en que el Señor me manifestó el amor que me tiene… Lo sentí como si fuera el colchón que me rodeó y me salvó de la desintegración".

En una entrevista con Vatican News, Fernández destaca que "es interesante" el hecho de que Bergoglio mencionara en varias ocasiones las visiones del demonio, "aparece incluso en el último párrafo del diario como revisión de su vida".

"Uno podría tomar estas cosas como propias de su imaginación o solo como detalles que provocan susto. Pero su significado es muy hondo. Indican momentos que Dios permitía en los cuales él se sentía llamado a salir de la superficialidad, a entrar en lo más profundo de la vida, a recuperar el sentido de su existencia", apunta el cardenal, quien recuerda que nada de eso le quitaba la alegría y el buen humor al papa argentino, pese a que por dentro esas experiencias le decían "debes estar atento, recuerda para qué debes vivir, tómate muy en serio tu misión, no pierdas el verdadero rumbo".

Fernández también ha explicado cómo se gestó este libro. "Una tarde estaba en Santa Marta con el papa Francisco, en la parte de su escritorio personal. En la sala de al lado estaba uno de sus secretarios. Estábamos hablando reservadamente sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera qué hacer en caso de que el papa perdiera irreversiblemente la consciencia. En ese contexto, me indicó un espacio donde tenía tres documentos y una agenda. Vi que los documentos estaban subrayados por él. Cuando abrí la agenda vi que la usaba como una especie de diario, pero no pude leer nada". Dicha agenda consistía en un pequeño cuadernillo de tapas negras de 86 páginas y en ella Francisco escribía sus pensamientos y reflexiones con letra pequeña y, en algunas partes, complicada de descifrar.

Quería que el diario sirviera para "edificar" a la gente

Entonces, Francisco le dijo al prefecto del Dicasterio que viera en el futuro si esto serviría para "la edificación" de la gente. Tras el fallecimiento del santo padre el 21 de abril de 2025 y la elección del papa León XIV, el cardenal no quiso molestar al nuevo pontífice con este tema. "Pero después de unos meses me preocupé: quién sabe dónde estaría ese material, en qué manos caería, si no podía desaparecer…". Así, decidió contarle al nuevo papa aquella conversación con Francisco y transmitirle que se sentía en obligación de cumplir con aquel mandato. "Mostró curiosidad y dos días después encontró la caja donde estaban todos esos textos que Francisco me había mostrado. Inmediatamente me mandó la caja para que hiciera ese trabajo".

Fernández encontró en los textos detalles sobre cuestiones menores como horarios de reuniones o recordatorios, como ir al dentista, y "frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco".

"Yo mismo, cuando abrí la caja y leí el diario, me sorprendí, quedé impactado, porque allí había información que nunca había escuchado, no chismes, sino datos indispensables para entender la persona y el alma de Francisco de primera mano. En un primer momento dudé sobre publicar algunas informaciones, porque eran cosas demasiado íntimas. Pero vi que, aunque podían impactar, de todos modos eran cosas que nos mueven a hacernos grandes preguntas, y recordé que lo único que él había pedido era que fuera para edificación", ha rememorado.

En el diario, Bergoglio desvela cómo atravesó una crisis espiritual entre 2021 y 2022, que coincidió con el deterioro de su salud. El papa atribuye este periodo de su vida, que define como "de alejamiento y de la mundanidad", a "problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación". Fueron años en los que temió no estar a la altura o hacer daño al prójimo. A veces, a lo largo del diario, Francisco se castiga dedicándose a sí mismo palabras duras y se lamenta de un "Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo". En otro pasaje, recuerda a un borracho que se dirigió a él por la calle y que él ignoró porque quería seguir andando "en paz y tranquilidad".

"La Merkel decía que en las guerras siempre hubo crueldad"

También incluye observaciones políticas durante su pontificado. "La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia", indicaba el 26 de febrero de 2015.

Como temas recurrentes en sus escritos están la misericordia, la vejez y la cercanía a la muerte. Cuando cumplió 60 años en 1996, Francisco clamaba: "¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!". Y al llegar a los 65 decía que estaba ya "contando los días".