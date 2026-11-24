Cinthia Rocho ha insistido este martes en su declaración como testigo ante el juez del caso Leire Díez, en que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma —encargada de la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez—. Su testimonio se ha producido en el marco de la investigación de una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, dirigida presuntamente por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Según han señalado fuentes presentes en la declaración, Rocho, supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz, ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz lo que ya declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y ha dicho que aunque no se lo dijeron explícitamente, ella entendió que su intención era "causarle daño físico".

Audiencia Nacional | Cintia Rocho, la mujer que habría recibido el encargo de eliminar a la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, ha declarado hoy por videoconferencia y ha ratificado que recibió ese encargo 🎙️@gema_alfaro https://t.co/pLXKccItD6 — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) November 24, 2026

La testigo ha asegurado que en la conversación le dijo a Sáenz de Tejada que no estaba para "darle palos a nadie" y el exmagistrado no le ofreció nada porque ella no le dio opción. Además, ha negado haber hecho seguimientos a Biedma y que le hayan dado datos personales de la jueza.

Aunque grabó las conversaciones, ha dicho que no puede aportarlas porque por su trabajo cambia de teléfono cada mes y nunca están a su nombre, aunque con el móvil que tiene ahora ha entrado en Facebook y ha sacado algún pantallazo de los contactos. Cuando le han preguntado de qué conocía a Biedma ha dicho que la jueza tenía su trabajo y ella el suyo.

Según ha asegurado, le ofrecieron por internet servicios gratuitos de un letrado de Madrid aunque no ha identificado quién. Ella no conoce a Leire Díaz ni a Dolset pero asegura que cuando vio las anotaciones en la libreta de Leire le cuadró el puzle.

Rocho finalmente ha declarado por videoconferencia, tras haber denunciado que lleva años sufriendo amenazas de muerte, como ocurrió con su marido y su padre, quienes murieron tiroteados en 2024, a lo que se añade el "homicidio" de una persona el pasado miércoles en Badajoz.

Rocho pidió protección ante "amenazas de muerte"

El juez la citó porque considera que "podría poseer conocimiento" sobre la causa y ella solicitó escolta policial y protección para su declaración frente a "amenazas de muerte" que asegura que sufre "desde hace años". "Al igual que sufrieron mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas", advirtió.

Por ello, pidió ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

Además, indicó que tras el fallecimiento de un hombre en Badajoz el pasado miércoles, se incrementó su "temor", aunque "sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas" que dice sufrir, "ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

En esa misma petición, Rocho aclaró que su "voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia", pero que para poder "cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad" necesita "una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial".

Sáenz de Tejada rechazó haber tenido contacto con Rocho

El exmagistrado Sáenz de Tejada negó el pasado 28 de octubre ante el juez Pedraz las acusaciones de actuar contra la jueza Biedma e incluso rechazó haber tenido contacto con Cintia Rocho, alias 'la Celsa' y perteneciente al clan del narcotráfico con el que supuestamente contactó la presunta trama de Leire Díez para presionar y "neutralizar" a la jueza.