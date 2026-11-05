Los maquinistas, tras reunirse con Cuerpo: "Queremos restituir la confianza de los usuarios y la de los propios trabajadores"

"Queremos restituir la confianza en los usuarios (...) y, sobre todo, la confianza de los propios trabajadores", ha asegurado Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), tras su reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y temporalmente, al frente de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente.

Martín ha afirmado que han tratado "exclusivamente los problemas que han motivado la huelga del día 10 y del día 12". Los maquinistas han solicitado "medidas concretas de todo el sector, transversales, que modifiquen el sector ferroviario" y que, además, "permitan que la seguridad se anteponga a cualquier interés comercial o de operación de cualquier empresa ferroviaria". Y ha concluido subrayando que "eso es lo que venimos a defender".

A la cita han acudido también el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el número dos del Ministerio, José Antonio Santano. Carlos Cuerpo ha recogido el testigo de Óscar Puente con dos huelgas ferroviarias en el horizonte: Semaf la ha programado para el 10 de noviembre y Adif, para el 17. Además, también hay convocados paros parciales: los maquinistas para el 12 de noviembre y en Adif, cuatro días después.

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Durante el encuentro, los maquinistas han reiterado los motivos detrás de las protestas. Han señalado el incumplimiento de los acuerdos de desconvocatoria de huelga firmados el pasado 9 de febrero de 2026, con el accidente de Adamuz todavía reciente, cuando se pactó la aprobación de una serie de medidas para mejorar la seguridad de la red.

En aquel encuentro se acordó abordar cómo operar durante y después de las emergencias climáticas. También, las deficiencias que habían provocado las limitaciones temporales de velocidad o la elaboración de procedimientos para actuar cuando se reportasen deficiencias en la infraestructura. La implantación de una "cultura justa de seguridad" y marcar unos tiempos máximos de conducción para evitar el estrés, la fatiga o la desconcentración de los conductores fueron otros de los objetivos anotados.

"Primera toma de contacto"

Carlos Cuerpo ha calificado esta reunión de "una primera toma de contacto" en su deseo de mantener "una relación fluida". El vicepresidente del Gobierno se ha propuesto reunirse con los otros sindicatos del sector aunque ha empezado por el Semaf "por ser uno de los actores relevantes en estos momentos" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 fallecidos. Entre ellos, dos maquinistas del tren AVE de Renfe implicado en la tragedia junto con otro de Iryo.

El Semaf ya convocó una huelga el pasado 29 de octubre y acaba de desconvocar los cuatro paros restantes programados con Ouigo, por motivos labores, en noviembre y diciembre.