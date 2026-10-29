Caos ferroviario al coincidir la huelga de maquinistas de Renfe con las restricciones por el accidente de Urda

La huelga de maquinistas de Renfe ha obligado a suspender las líneas C-1, C-3, C-4, C-8a y C-8b de Cercanías Madrid y ha alterado el tráfico ferroviario en el resto de la red en todo el país.

Cercanías Madrid recomienda que se utilicen "medios alternativos de transporte". Además de los trayectos interrumpidos, las líneas C-2, C-5, C-7 y C-10 "tienen la circulación muy afectada, con fuertes demoras, alteraciones de recorrido y tiempos de viajes superiores a los habituales". Cercanías Madrid también permite descargarse el justificante de retraso.

Hasta el 45% de los trenes en Madrid, suprimidos

La mañana está siendo complicada en las estaciones de la Comunidad de Madrid. Más del 45% de los trenes se han suprimido mientras que un 33% ni siquiera ha salido.

La C-5 (Móstoles-El Soto) circula con muy poca frecuencia y la C-8 (Guadalajara-Cercedilla) se encuentra sin circulación tras salir un tren a primera hora. La C-2 (Guadalajara-Madrid) funciona, pero con una frecuencia de 45 minutos, un periodo muy superior a los 16 habituales. La C-10 (Villalba-Madrid) mantiene los trayectos, pero pasa con muy poca frecuencia.

Los servicios mínimos en Cercanías establecidos por el Ministerio de Transportes son del 75% en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% el resto de la jornada.

En Media Distancia circulará el 65% de los servicios programados, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia se prestará el 73% de las circulaciones previstas. En el transporte ferroviario de mercancías operará el 26% del servicio habitual

Metro de Madrid, informa, ha incrementado la demanda de viajeros un 5% durante el transcurso de la jornada. La compañía ha publicado toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de pasajeros.

Barcelona, la huelga transcurre sin incidencias

En Barcelona, la huelga ha arrancado sin incidencias. Rodalies Catalunya opera desde las 9.30 horas hasta las 17.00 horas con el 33% de su flota, según los servicios mínimos acordados para esta convocatoria de huelga con el sindicato de maquinistas SEMAF.

A primera hora de la mañana, los principales accesos por carretera de la Ciudad Condal han registrado importantes atascos.

Los maquinistas exigen la mejora de la seguridad

La huelga del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se prolongará durante 24 horas. La entidad reivindica mejoras en la seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las administraciones y empresas del sector tras los accidentes de Adamuz y Gelida. A la huelga están llamados alrededor de 6.000 trabajadores del grupo Renfe y el seguimiento, durante la mañana, ha alcanzado el 15%. La protesta se convocó el pasado 16 de octubre y el gremio ha decido mantenerla tras el choque de trenes en Urda.