Los maquinistas consideran "irresponsable" filtrar "audios sesgados" y señalar culpables sin "toda la información"

Los maquinistas han calificado de "irresponsable" la filtración de "audios sesgados" a los medios de comunicación y que se señalen culpables en el accidente de Urda antes de "conocer todas las informaciones de las investigaciones independientes". Renfe ha cifrado en un 15% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana.

Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha asegurado desde la estación de Atocha (Madrid) que existe "enfado contra todos los responsables del sector" ferroviario "como se está demostrando en España".

Alerta de los sistemas de seguridad "degradados"

La huelga del Semaf se convocó el pasado 16 de octubre para reclamar mejoras en la seguridad de la red y que se cumpliesen los acuerdos en la materia firmados tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El organismo ha decidido mantener el paro tras el choque de dos trenes en Urda (Toledo) con 69 muertos y medio centenar ingresado en el hospital.

El portavoz del gremio ha asegurado que "siempre un accidente puede evitarse si se determinan las causas para que no se vuelva a producir" y ha lamentado que los conductores cada vez soporten más "responsabilidad" porque trabajamos "con sistemas de seguridad degradados".

El sistema LZB "debía haberse sustituido hace tiempo"

Ha denunciado que el actual sistema LZB debía "haberse sustituido hace ya bastante tiempo. Es el que falló ayer (en referencia a Urda) y el que ha fallado en reiteradas ocasiones". Ha lamentado la tardanza en reemplazarlo por ERTMS, más moderno y que ya se había licitado hacía tiempo. "Debería haber estado instalado en esa vía", ha advertido.

Ha declinado "entrar en hipótesis" sobre que causó el accidente en Urda y ha insistido en que es una "irresponsabilidad atribuir culpas sin que se haya iniciado una investigación que en muchos casos tarda meses".