La Guardia Civil ve "imposible" encontrar los registradores automáticos del Alvia de Adamuz

La Guardia Civil ve "imposible" la recuperación de los DEUTA, los registradores de los datos del sistema automático de seguridad del Alvia accidentado en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, un siniestro en el que murieron 46 personas.

"Resulta imposible o no es viable la localización de los DEUTA depositados en estas instalaciones", reza el informe al que ha tenido acceso RTVE tras el desplazamiento de los agentes hasta Dos Hermanas, Sevilla, donde se enviaron los restos de los vehículos. Este elemento podría arrojar luz para contrastar las informaciones sobre cómo actuó el Alvia, que iba en dirección Huelva, ante el descarrilamiento del Iryo que se dirigía a Madrid antes del choque de ambos.

Sí se han localizado, sin embargo, los armarios de conexiones, que estaban situados al lado de donde se suponía que estaban los DEUTA. "Significa que los DEUTA van anclados a una puerta de material de tipo poliéster que, debido tanto a la colisión en el accidente, los cortes realizados al tren, su traslado en camiones hasta las instalaciones y los posteriores movimientos de los restos para su apilamiento, resulta imposible o no es viable" su localización en dichas instalaciones, expresa el informe.

Las primeras hipótesis apuntan a que el Iryo descarriló tras la rotura de un carril de la vía de alta velocidad. Los peritos judiciales que investigan el accidente en Adamuz alertaron de que en "al menos tres puntos" cercanos al lugar donde se produjo el descarrilamiento hay "deformaciones".

Segunda búsqueda

Se trata de la segunda búsqueda del material realizada el pasado 23 de octubre, después de que en la primera, el día 14, tampoco se obtuvieran resultados en este sentido.

Según el informe, los restos estaban apilados hasta "una altura aproximada de ocho metros", por lo que un operario manejó "una grúa tipo pulpo" para depositarlos en una zona para su inspección. También tuvo que incorporarse un segundo operario con otra grúa.

En la búsqueda ha aparecido, sin embargo, la cartera con documentación personal y dinero de una viajera superviviente, por lo que se ha ordenado que se le notifique.

Los DEUTA, llamados así por el fabricante alemán de muchos de estos equipos, no son la caja negra principal del tren. Esa función corresponde al registrador jurídico, que graba los datos básicos de la marcha, como la velocidad, las frenadas o la posición de los mandos. Los DEUTA recogen en cambio la información del sistema automático de seguridad, es decir, las órdenes y avisos que el tren recibió de la señalización y cómo respondió a ellos en los instantes previos al choque.

Las cajas negras ya fueron analizadas

Los registradores jurídicos de ambos trenes ya fueron analizados y sus conclusiones preliminares fueron publicadas a comienzos del pasado mes de marzo. Estos registradores, que en lenguaje común se llaman las "cajas negras" de los trenes, son la pieza clave en la investigación de accidentes.

El análisis de las cajas negras de los trenes implicados en el accidente de Adamuz reveló que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron solo quince segundos, según informó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Los registros no reflejan ninguna acción del maquinista del Alvia en los segundos previos a la colisión, lo que apunta a que no tuvo margen de tiempo para reaccionar.