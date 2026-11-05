Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal un mes después de su polémica con su seleccionador

Cristiano Ronaldo anuncia su despedida de la selección de Portugal. El jugador del club Al-Nassr de la liga saudí ha publicado un vídeo en las redes sociales anunciando su decisión. Se cumple un mes de su polémica salida de la última concentración por su disputa con el actual seleccionador, Jorge Jesús.

"Es hora de devolver la camiseta con el número 7, nunca fue exclusivamente mía", comienza diciendo en el vídeo, de 5 minutos de duración. Después de 234 partidos con Portugal, en los que ha marcado 146 goles, el jugador de 41 años renuncia antes de conocerse la próxima convocatoria de Jorge Jesús para el parón de noviembre de la UEFA Nations League.

Fue a raíz del anterior en el mes de octubre, el de cuatro partidos, en el que se desató la polémica entre seleccionador y capitán por la suplencia de este último en el primer partido, jugado en Oslo contra Noruega. La selección lusa se impuso (1-2) sin que CR7 disputara un solo minuto.

Días después de que terminara el parón, Cristiano acusó al seleccionador en un comunicado de haber incumplido su palabra y de no haber sido honesto en la rueda de prensa posterior. Según la versión del otrora capitán, Jorge Jesús le hizo calentar media hora para después no hacerle salir al campo.

A pesar de que el jugador se mostró dispuesto a seguir yendo a la selección, la Federación portuguesa le impuso una sanción de un mes y una multa de 255 euros por abandonar prematuramente la concentración. Se interpretó como un castigo leve y que abría la posibilidad para volver a ser convocado.

23 años de récords

"Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro", sigue diciendo sobre su camiseta en el vídeo, que dura cinco minutos. "Cuando miro para atrás y pienso en todo lo vivido en la selección, no veo goles, partidos o trofeos, veo personas. Veo emigrantes portugueses que durante 90 minutos sienten Portugal un poco más cerca. Veo millones de personas que no conozco formando parte de mi vida", continúa en un agradecimiento a la afición.

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Después de repasar momentos alegres y decepciones, reflexiona: "Los goles pasan, los trofeos acaban en museos y los récords acaban siendo batidos, pero los recuerdos permanecen en el corazón de la gente". Extiende su agradecimiento a compañeros y entrenadores, añadiendo sentirse orgulloso por haber dado todo por Portugal.

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal un 20 de agosto de 2003, sustituyendo a Luis Figo en un partido contra Kazajistán. Del anterior heredó el dorsal '7', pero eso no fue hasta 2007 en que recibió también en herencia la capitanía. A lo largo de estos 23 años se ha hecho con varios récords, así como los tres únicos títulos de la absoluta: una Eurocopa (2016) y dos Ligas de Naciones (2019 y 2025).

En cuanto a los récords, no sólo posee el de mayor internacionalidades y goles con su selección a nivel nacional, sino a nivel mundial. Además, es el único jugador que ha marcado goles en seis fases finales de la Copa Mundial de la FIFA, haciéndolo además de manera consecutiva entre 2006 y 2026. Sumado a otras tantas Eurocopas, hace un total de 12 competiciones de selecciones de alto nivel, un récord difícil de batir.