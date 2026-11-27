Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno han medido sus fuerzas este jueves en el debate a cuatro, el último duelo antes del 29N que se ha desarrollado a tres bandas. Mientras Pedro Sánchez (PSOE) y Ada Colau (Frente Amplio) han trabajado como un tándem ante el bloque de la derecha, Alberto Núñez Feijóo (PP) ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno de coalición y Santiago Abascal (Vox) ha marcado distancia con los demás.

Sánchez, a diferencia del cara a cara, donde eligió una actitud más contenida, en esta ocasión ha recuperado el tono y se ha mostrado más combativo junto a Colau, quien también ha retado a los candidatos del PP y Vox con preguntas y ataques directos. Feijóo, en cambio, ha vuelto a repetir su estrategia de la semana pasada y ha exigido al presidente del Gobierno explicaciones sobre los casos judiciales o su labor al frente de la crisis migratoria.

Por su parte, Abascal ha abierto espacio entre él y el resto, tanto en sus intervenciones como en la foto de familia, donde ha posado ligeramente apartado del grupo. Solo se ha dirigido de manera amigable al dirigente 'popular' en los minutos previos y, a posteriori, ambos han optado por no abrir fuego entre ellos y apenas han interactuado.

Los candidatos han entrado en el pulso desde el primer minuto, cuando Ada Colau ha reclamado a sus rivales que trasladen su condena por los asesinatos machistas, una petición a la que solo han accedido Sánchez y Feijóo. "¿No va a condenar la violencia?", le ha espetado a Abascal, que se ha negado a "seguir ninguna orden" de quienes han "condenado a las mujeres a la inseguridad".

Al hilo de esto, el líder del PSOE se ha dirigido a su socia de bloque para señalarle que Vox "no va a condenar la violencia porque no la reconoce". Y tras recordar los pactos en las comunidades autónomas, ha exigido a Feijóo que le pida a Abascal que condene la violencia de género: "Usted no se lo reprocha, no se lo espeta".

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Otro momento bronco del debate ha llegado de la mano del bloque sobre la regeneración democrática, donde Sánchez y Feijóo han cruzado acusaciones por la corrupción. "Yo sería incapaz de venir aquí si estoy en su situación procesal. Pero bueno, tenemos que creer que usted es un ingenuo. Los corruptos se iban siempre con usted. ¿Qué tiene? ¿Un imán para la corrupción?", le ha lanzado Feijóo. Ante esto, Sánchez ha respondido: "¿Me está hablando usted? ¿Qué vieron en usted los corruptos? ¿Con quién viajaba usted de vacaciones, señor Feijóo?".

Más tarde, Sánchez le ha preguntado si reconocerá el resultado electoral, ante lo que Feijóo le ha "subido la apuesta" y se ha comprometido a dimitir si no sale elegido presidente. "¿Asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento?", le ha lanzado.

Colau también se ha sumado al lance y ha cargado contra el PP, al que ha denominado como el partido "más corrupto de Europa". "Habla de la corrupción como si fuera cosa de otros", le ha dicho a Feijóo, que sin embargo se ha limitado a enfocarse en Sánchez para preguntarle quién financió las primarias del PSOE, apuntando a "donativos provenientes de su familia". "Los militantes y está avalado por el Tribunal de Cuentas. Ustedes pagaron su sede con dinero 'B'", ha dicho el candidato socialista.

También se ha dirigido Colau a Sánchez para manifestarle que la respuesta del PSOE a los "casos graves de corrupción" que le afectan "no es suficiente" y eso "ha decepcionado a mucha gente". Eso sí, quiso dejar claro que "una cosa son los casos de corrupción y otra cosa es el 'lawfare', señalando que es algo que considera ha sufrido su mujer, Begoña Gómez.

Feijóo, a Colau: "Y, usted, calladita"

El líder del PP también ha confrontado directamente con Colau a costa de la gestión de la dana. La exalcaldesa de Barcelona ha recriminado a Feijóo que el expresidente valenciano Carlos Mazón continúe como diputado, un cargo que le permite conservar su condición de aforado ante investigaciones judiciales como la abierta en el Juzgado de Paiporta. "¿Cómo me puede hablar usted de buena gestión cuando el PP aún mantiene a Mazón con cargo público aforado, con más de 230 víctimas mortales?", ha preguntado ella.

Ante esto, el presidente 'popular' ha dicho que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta", en referencia al incidente que vivió Sánchez en la localidad valenciana, cuando fue increpado por un grupo de ciudadanos. En este punto, Feijóo se ha llevado el dedo a la boca y le ha dicho a Colau: "Y usted, calladita". Este gesto ha provocado un nuevo rifirrafe, ya que Sánchez le ha pedido "un poco de respeto".

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"¿Qué machismo es este, señor Feijóo?", ha preguntado a Feijóo, que ha acusado al presidente del Gobierno de "manipular" sus palabras y ha dicho que le han imputado "una cuestión" que no tiene nada que ver.

A continuación, ante la falta de respuesta, Colau ha "probado suerte" con Abascal, al que ha pedido su opinión sobre Mazón. El candidato ha sorteado la pregunta al afirmar que Sánchez "no debería estar de pie en este debate después de haberse reído hoy mismo de una forma absolutamente intolerable de las víctimas de la dana", en alusión a una entrevista que le concedió al youtuber Plex. En ella, el presidente sostuvo que hay "cosas que no se pueden hacer en circunstancias muy extremas", como bajar a sacar el coche cuando empezó a llover el día de la dana.

"Ha dicho que, claro, no tenían que haber bajado a los garajes, explicándoles lo que es la protección civil de una manera desafortunadísima", ha insistido Abascal.

El bloque de vivienda vuelve a contraponer posiciones

La dirigente de Frente Amplio también ha salido en defensa de Sánchez cuando Abascal ha calificado como "el gran buitre que hay en España" por "impulsar la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda". Ante sus palabras, Colau ha interrumpido al candidato de extrema derecha y le ha reclamado respeto. "Al presidente le acaba de insultar, usted se desacredita solo", ha agregado. Tras el agradecimiento de Sánchez a su aliada en el debate por reivindicar "la buena política", Abascal se ha dirigido a él y le ha espetado: "Usted no es capaz de enfrentarse a mí, tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio".

Especiales informativos Colau pregunta a Abascal si va a controlar los fondos buitre y el de Vox responde que el único "buitre" que hay es Sánchez La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha preguntado al líder de Vox, Santiago Abascal, si va a controlar la compra de vivienda por parte de fondos buitre Ver ahora

Precisamente, el bloque centrado en la vivienda, que ha vertebrado prácticamente las dos semanas de campaña, ha servido para que Sánchez, Colau y Feijóo se enzarzaran a costa de la ley estatal. El candidato socialista ha cargado contra los gobiernos de PP y Vox por su negativa a aplicar la normativa y las zonas tensionadas, al tiempo que les ha acusado de ver la vivienda como "un objeto de especulación para que hagan negocio los de siempre" y no "un derecho". En respuesta, Feijóo ha cuestionado la gestión del Gobierno de coalición, afirmando que con sus normativas e impuestos se ha reducido la oferta de viviendas en alquiler. "Nosotros proponemos un millón de viviendas y ustedes hablan de un millón de excusas", ha lanzado el popular.

La candidata de Frente Amplio ha colado sus críticas a la "receta de la derecha", basada en "regalar las viviendas y el suelo a los especuladores", pero también hacia el PSOE, al que ha exigido medidas "valientes" en caso de reeditar la coalición, como la expropiación a los fondos buitre. "Creo que se han hecho cosas bien en el gobierno progresista, pero creo que en materia de vivienda se ha suspendido. Y lamentablemente creo que en décadas, no ahora, sino en décadas, el Partido Socialista demasiadas veces ha coincidido con la derecha en que estaba bien mercantilizar la vivienda", ha añadido.

Abascal, mientras tanto, ha tildado a Sánchez de "enemigo número uno" de los españoles y ha señalado a la "inmigración masiva" y a la situación económica de las familias como el origen del problema de la vivienda. El líder de Vox, que se ha mantenido más al margen del rifirrafe en este bloque, ha utilizado sus últimos segundos para acusar al líder socialista de recurrir a los "bulos" y para lanzar sus propuestas: remigración, impuestos cero, "grúas en el cielo" y vivienda pública "con prioridad nacional".

Sánchez y Colau reprochan a Abascal que cobre el bono térmico

Por otro lado, Sánchez y Colau han reprochado al líder de Vox que cobre el bono social térmico pese a estar en contra "de las paguitas", a lo que éste ha señalado que las familias numerosas están "mal pagadas". "En su chalet disfruta del bono que le niega a las familias", ha reiterado la candidata de Frente Amplio.

Abascal ha recordado que tiene "cinco hijos en casa" y ha afeado que Sánchez piense que su familia es "la única que no debe cobrar la ayuda de familia numerosa". "Lo que no puede hacer es discriminar a nadie". "A otro perro con ese hueso", le ha respondido el presidente del Gobierno.

Por su parte, Feijóo ha aprovechado este momento para proponer que las ayudas a las familias numerosas sean vitalicias. Tras explicar otras propuestas económicas, Colau le ha afeado que no diga "de dónde va a sacar el dinero" y el presidente del Ejecutivo ha bromeado al comentar que "las matemáticas de Feijóo son como su nivel de inglés".

Abascal califica a Sánchez como el "candidato marroquí"

En el último bloque, enfocado en la política exterior y la inmigración, Santiago Abascal ha apuntado a Marruecos como el promotor de la crisis de Ceuta el pasado mes de julio a modo de "guerra híbrida" para reclamar la soberanía de las dos ciudades autónomas. "Lo hicieron tres ministros de Marruecos mientras estaban entrando esas 100.000 personas y ponían los buques de guerra de Marruecos en aguas territoriales españolas", ha continuado. Al mismo tiempo, ha criticado que el siguiente "gesto diplomático" de Pedro Sánchez fuera provocar "un conflicto diplomático con la Italia de [Giorgia Meloni]".

"Lógico, lo que habría hecho todo el mundo. Porque Sánchez es hoy el candidato marroquí a las elecciones de este domingo. Yo quiero decir que el futuro de España se va a decidir aquí. Y no se va a decidir ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en Tel Aviv, ni en Bruselas, ni, por supuesto, en Rabat", ha argüido. Sánchez ha zanjado la discusión respondiendo que los candidatos del PP y Vox "van de patriotas", pero que, de los tres allí presentes, "el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo".

Pedro Sánchez jura la bandera durante el servicio militarFoto distribuida por Moncloa

En esta misma sección temática, PSOE y Frente Amplio han pedido a PP y Vox en la derecha que condenen el genocidio del pueblo palestino y se alejen del primer ministro de Israel en funciones, Benjamin Netanyahu. Sánchez ha confrontado que, frente al Ejecutivo progresista, lo que hay es una "coalición de la internacional ultraderechista".

"No es que no tengan posición, que la tienen, es que no tienen humanidad por no condenar lo del señor Netanyahu por el genocidio que está perpetrando en Gaza", ha exclamado. Ante estas alusiones, el presidente del PP ha ironizado que Sánchez y Colau vayan de "líderes mundiales del pacifismo" y, acto seguido, ha señalado que "lo de Gaza es una masacre".