El debate electoral más plural de esta campaña ha enfrentado a los ocho portavoces parlamentarios en RTVE y ha escenificado la confrontación de dos bloques compactos: las derechas frente a las izquierdas sin olvidar la geometría variable de la derecha nacionalista vasca y catalana. Un duelo a ocho que ha evidenciado con trazo grueso las diferencias entre grandes bloques ideológicos en materia de vivienda, fiscalidad, servicios sociales y pactos postelectorales.

El debate ha arrancado con variedad de visiones para solucionar la crisis habitacional, la cuestión que hizo detonar la legislatura. Desde el "intervencionismo del mercado" planteado por Rufián a la propuesta del socialista, Patxi López, de destinar el 1% del PIB a políticas de vivienda. Frente a una portavoz popular, Esther Múñoz, que ha defendido que hay construir un millón de viviendas y echar a "los okupas y a los jetas, a la calle".

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Mientras, en el variado espacio de la izquierda, PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu, han utilizado el debate para conjurarse contra un hipotético gobierno de PP y de Vox. El portavoz socialista, Patxi López, ha apelado a la "esperanza" frente al "odio", mientras que el republicano Gabriel Rufián ha alertado de la llegada del "fascismo". "¿Quién se va a enfrentar mejor a él?", se ha preguntado y ha pedido "votar con memoria".

Los populares y Vox, por su parte, han criticado los casos de corrupción que han cercado a los socialistas en esta legislatura y que han provocado, según ellos, tragedias como los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Urda. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha apuntado también a los socios del Gobierno, a los que ha considerado "cómplices de los casos de corrupción del PSOE".

Junts y PNV se han querido desmarcar de estos dos bloques, aunque han mostrado su rechazo a cualquier Ejecutivo en el que se encuentre Vox: "Con Vox no, nada, nunca. Palabra de Vasca" ha afirmado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Sin embargo, ambas formaciones han desgranado su propia agenda, centrada en la defensa de los intereses de sus territorios, Cataluña y País Vasco, respectivamente.

Antes del comienzo se vivían momentos de distensión, repartidos también en clave ideológica. El portavoz de los socialistas, Patxi López, y el republicano Gabriel Rufián han charlado y han bromeado entre ellos. Rufián también se ha acercado a Emilio Delgado y a Oskar Matute para intercambiar unas palabras antes de que arrancaran los 90 minutos pactados, ante la mirada atenta del resto de portavoces.

Rufián emplaza a los partidos de izquierda a "intervenir el mercado"

La vivienda ha arrancado el debate con la petición del candidato de ERC, Gabriel Rufián, a todas las izquierdas para ponerse de acuerdo con una intervención del mercado. "¿Vamos a poder hablar las izquierdas de intervenir el mercado de una vez por todas? ¿De ser valientes?", se ha preguntado Rufián. "Regular no, es lo que dice el PSOE y me parece un poco tibio".

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha recordado que su formación llevó al Congreso de los Diputados un decreto ley que blindaba la vivienda pública y que topaba el precio a los que "quieren especular". En este sentido, ha recordado a que "PP, Vox y Junts votaron en contra".

Por su parte, Emilio Delgado, de Frente Amplio, ha apuntado a que es necesario "regular el mercado de alquiler y el de venta", sumando una propuesta para que se destine un 1% del PIB a la vivienda y también crear un fondo de edificación estatal. Asimismo, Delgado ha preguntado a la popular Ester Muñoz si el modelo que propone el PP en materia de vivienda es el mismo que el de la Comunidad de Madrid. "¿Áticos para los de arriba y bajos para la clase obrera?", ha cuestionado.

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Desde EH Bildu, Oskar Matute, ha recogido el guante propuesto por Rufián de intervenir el mercado y ha sostenido que el gran problema actual es "sin duda la vivienda", criticando la "voracidad de los mercados". "Cuando hablamos de intervenir no es castigar, es dar seguridad al propio mercado y que se declare lo que es ético y justo", ha afirmado.

PP y Vox culpan a la okupación y a la inmigración del problema de la vivienda

Ester Muñoz ha criticado que todos los partidos de izquierda hablen "como si no hubieran gobernado los últimos ocho años". "Aquí el Gobierno y sus cómplices hacen como si no hubieran gobernado los últimos ochos años", ha afeado. Muñoz ha insistido en que hay que combatir la okupación y ha propuesto construir en la próxima legislatura un millón de viviendas. También bajar los impuestos a los jóvenes en la compra de la primera vivienda.

Desde Vox, Pepa Millán han insistido en que parte del problema de la vivienda es a causa de la inmigración y, por ello, su partido propone un "proceso de reemigración". "La inmensa mayoría de los ciudadanos están asfixiados por arriba por grandes grupos extranjeros y por abajo por una inmigración masiva", ha insistido. En materia de vivienda Vox plantea "impuestos 0 a la primera vivienda".

Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha pedido "grandes consensos" para solucionar el problema de la vivienda. "Hay que regular y hay que construir, porque hace falta vivienda", ha incidido. "Son necesarios consensos en el tema de la vivienda, que nos preocupa".

Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, ha centrado su discurso en la protección del pequeño propietario y ha recordado que entregaron una propuesta de decreto ley al Gobierno que rechazó. "El Gobierno tiene que apretarse el cinturón y hacerse cargo de la vulnerabilidad" en materia de vivienda, y ha insistido en que es "un error insistir en las políticas de los últimos años".

Matute rechaza la violencia y muestra "solidaridad" de Bildu a las víctimas de ETA

El debate ha tenido instantes de tensión entre Vox y EH Bildu a cuenta del terrorismo de ETA. Millán también ha aprovechado el bloque de vivienda para cargar contra EH Bildu. "Su política de vivienda era volar la casa cuartel de la Guardia Civil", le ha reprochado a Matute.

El portavoz abertzale le ha respondido mostrando el rechazo de su formación a la violencia" y su "solidaridad" a las víctimas de ETA: "Quiero decir a las víctimas que toda nuestra solidaridad, que verdad, justicia y reparación, que entendemos el dolor y sentimos muchísimo el dolor que han tenido que recibir en sus vidas", ha clamado.

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También ha lamentado el que se agite el "fantasma de ETA": "Queremos decir que qué triste tiene que ser tener siempre a ETA en la boca, que no hay nada que no merezca la pena en su programa electoral", ha afeado a la portavoz de Vox.

Pepa Millán también ha criticado que el Gobierno haya pactado con EH Bildu en esta legislatura y en anteriores mandatos. "Esto es lo que ha colocado el PSOE al frente de la dirección del Estado, y a usted, señor López, le debería de dar vergüenza. Presos por presupuestos", ha remarcado.

Reproches cruzados por el coste de la vida y la fiscalidad

Ester Muñoz ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de que llevan "ocho años gobernando" y que la pobreza infantil haya aumentado y que la gente "no llegue a final de mes", ni pueda comprarse una casa. "¿Cómo es posible que haya trabajadores pobres? ¿Cómo es posible que la gente no pueda ir a comprar a final de mes?", ha remarcado.

Gabriel Rufián le ha preguntado qué es lo que propone entonces, a lo que Muñoz ha recordado que su partido propone "para empezar, bajadas de IRPF" y "deflactar el IRPF para ajustarlo a la pensión". Por su parte, Emilio Delgado ha reprochado al PP que se haya opuesto "a cualquier medida para facilitar el acceso a la vivienda". "Vuestro modelo es uno basado en la economía especulativa, en el monocultivo del sector servicios, en los salarios bajos", ha criticado.

Miriam Nogueras no ha dejado escapar la oportunidad para dejar claro que su modelo de estado del bienestar es que "el dinero de los catalanes deje de estar en Madrid y que esté con los catalanes".

Desde EH Bildu, Matute ha pedido una política económica en la que "tienen que bajar los precios, pero tienen que subir los salarios". "Tiene que haber un salario mínimo de 1.500 euros", ha planteado.

Críticas de Muñoz y Millán a la gestión ferroviaria

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha recriminado al Gobierno su gestión ferroviaria y ha mandado un mensaje de "recuerdo y cariño a las víctimas y heridos" de los recientes accidentes ferroviario de Adamuz y Urda. "Es incomprensible que en nuestro país hayamos tenido tres accidentes mortales en nueve meses, dos en la misma vía. Y muchos españoles se preguntan cómo hemos podido llegar a esta situación".

Tras criticar a a los ministros de transportes nombrados por Sánchez ha lanzado sus propuestas: una auditoría en el primer consejo de ministros para saber "exactamente cómo están nuestras vías en España". En segundo lugar, ha dicho, "tiene que volver la gestión y el rigor técnicos en puestos técnicos”. Y por último, ha asegurado, "invertir 300.000 millones de euros en 15 años en un plan de infraestructuras".

Se ha sumado a las críticas del PP la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha sostenido que el PSOE ha "convertido el Ministerio de Transportes en el centro de su corrupción". "Ahí es donde se mide verdaderamente la calidad de una economía, las oportunidades que se le dan a los españoles", ha dicho.

El PP lamenta que los socios del Gobierno sean "cómplices de los casos de corrupción del PSOE"

Muñoz, asimismo, ha criticado que los socios del Gobierno son "cómplices de los casos de corrupción del PSOE". "Cuesta vidas en las tragedias de los trenes, cuesta mucho dinero que no podemos destinar a servicios públicos", ha dicho.

Rufián ha ironizado tras escuchar a la portavoz del PP. "Hablando de corrupción, hablan los expertos", ha dicho el republicano. "Que el PP hable de corrupción, en fin", ha sostenido. "Te has tragado toda la corrupción del PSOE, te la has tragado entera", ha insistido Muñoz.

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También Emilio Delgado y Patxi López han cargado contra Muñoz. Ella les ha pedido calma. "Cálmense, cálmense. Todos contra mí. Yo, si fuera de izquierdas, probablemente les diría que son machistas. Como soy de derechas, les digo tranquilos. Vengan de uno en uno, tengo para todos", ha dicho la portavoz de los populares.

Los socios del Gobierno alertan de un futuro Gobierno de Feijóo y Abascal

El PSOE y sus socios han alertado de la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox a partir del 29 de noviembre. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha defendido la "esperanza" frente al "odio" de la derecha. "Juntos, con una papeleta con el puño y la rosa, les vamos a demostrar que nuestra esperanza es mucho más fuerte que su odio", ha defendido.

Rufián ha defendido la papeleta de ERC frente al "fascismo". También el portavoz de EH Bildu se ha erigido como garantía para frenar a la derecha y a la extrema derecha: "Lo hacemos por convicción antifascista". Y ha añadido que su formación trabajará para que evitar que "se tire por tierra todo lo construido".

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Muy contundente se ha mostrado también la portavoz del PNV, quien ha remarcado que su partido nunca apoyará ningún Ejecutivo en el que se encuentre la ultraderecha. "Con Vox no, nada, nunca”, ha sostenido Maribel Vaquero. "Palabra de vasca", ha remarcado.

La portavoz de Junts, por su parte, ha pedido que no se sitúe a su formación en ninguno de los bloques. Miriam Nogueras ha enfatizado que su partido será "decisivo" para "frenar a la extrema derecha", al mismo tiempo que ha pedido "frenar la decadencia a la que nos está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez".