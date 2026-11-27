El debate electoral a cuatro entre el candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez; el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; y la del Frente Amplio, Ada Colau; ha reafirmado la idea de que el domingo se enfrentan dos bloques ideológicos muy diferenciados, con la candidata barcelonesa como principal ganadora del encuentro.

En la mesa de expertos del especial de TVE se decantan por una Colau que ha dirigido la conversación en todos los bloques y hasta ha defendido a Sánchez cuando el presidente no respondía a ciertos asuntos planteados por Feijóo o Abascal.

Coinciden en todo caso en que Sánchez y Colau han formado un tándem más compacto y resolutivo en los duelos dialécticos que Feijóo y Abascal, que pese a no atacarse entre ellos, tampoco han estado cercanos en la defensa de sus respectivas ideas.

"Hasta el propio presidente de Gobierno ha reconocido el papel estelar que ha tenido Ada Colau, el tándem que han podido hacer. Porque es que, además, no solamente es que haya estado ágil y ha dominado la conversación en todos los bloques, sino que ha sido capaz de salir al quite de Pedro Sánchez en aquellos asuntos en los que la derecha pretendía provocar al presidente del Gobierno y él no ha entrado al trapo. Es decir, en los asuntos más incómodos", ha señalado la periodista Esther Palomera.

La polémica por el término "calladita"

Un momento clave del debate ha sido cuando Feijóo ha señalado que Colau estuvo "calladita" mientras el Gobierno gestionaba, desde su punto de vista, mal ciertas gestiones de emergencia o salían casos de corrupción: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir corriendo de Paiporta, y usted calladita".

Una palabra que tanto la propia Colau como Sánchez han recriminado por su tono machista y paternalista y que para muchos de los expertos y analistas políticos supone un error difícil de remontar o justificar para Feijóo.

"Ese exabrupto que lanza, que es el 'calladita', no es casualidad, es puro, inconsciente", destaca el experto en comunicación Iván Redondo, quien argumenta que en ese momento Feijóo ya estaba viendo que Colau le "estaba haciendo daño" en el debate.

En este sentido, el profesor en comunicación política e institucional, Toni Aira, cree que "Feijoo aprovechó el cara a cara y el resto ha aprovechado este debate" y, por tanto, más que un ganador nítido, Aira ve a alguien que "ha desperdiciado una oportunidad, que era Feijóo".

Unión o dispersión

Más allá de las individualidades, la periodista Fátima Iglesias ha hecho énfasis en "el grado de empatía que había o que hay entre los socios de cada uno de los bloques, dado que uno de ellos tendrá que convertirse en vicepresidente del otro".

Para ella, "ha quedado absolutamente demostrado que esa empatía ha surgido en el lado de la izquierda y ha brillado por su ausencia en el lado de la derecha". Según Iglesias, Feijóo y Abascal "no han estado en sintonía, no se han protegido el uno al otro como sí lo han hecho Colau y Sánchez".

Sobre la sintonía entre la candidata de Frente Amplio y el presidente del Gobierno, Redondo ha hecho un símil futbolístico, diciendo que Sánchez ha sido como un delantero que ha tenido en Colau una centrocampista que le ha ido pasando balones.

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