Dos horas de debate dan para mucho. Cuando se trata de las elecciones generales, más. Desde el primer minuto, los partidos y sus pesos pesados no han dejado de tuitear intervenciones de sus respectivos candidatos y han intentado ganar el relato de quién sale como vencedor del debate. Y cuando ha acabado, ya se han encargado de viva voz cada uno de los cuatro partidos implicados de defender su labor y se han colgado la medalla de vencedores según iban saliendo a valorar.

"El debate de hoy lo ha ganado la España progresista que lidera Pedro Sánchez", ha defendido desde el PSOE su portavoz, Rebeca Torró, primera en salir. "No puede haber duda ninguna, Ada Colau ha dominado la conversación", han expresado un minuto después desde Frente Amplio en boca del ministro Pablo Bustinduy. "El análisis de hoy es también de mucha satisfacción", ha señalado el portavoz del PP, Borja Sémper.

Uno tras otro, mismo mensaje. El único que ha cambiado el discurso, Vox. "Abascal ha hablado de los verdaderos problemas y, puesto en el centro el principal problema: la inmigración masiva", ha expresado el encargado de valorar el debate, Ignacio Garriga. En lo que han coincidido también ha sido en que el debate ha servido para que este domingo 29 de noviembre haya una "movilización masiva" o "movilización histórica", según quién de los cuatro lo diga. Aunque lo que ha marcado el debate y las reacciones posteriores ha sido otra cosa.

Feijóo insiste en su "calladita" tras las palabras a Colau, que le acusa de machista

Ya en las sedes de los partidos, cada candidato ha valorado el debate. Desde Génova, Núñez Feijóo ha insistidoen la polémica del debate, el "calladita". Durante el transcurso de la cita, el líder popular ha cargado contra la gestión de Sánchez en la dana y se ha dirigido a Colau: "Y usted, calladita".

"Muy mal le tiene que salir el debate a Sánchez para manipular. Han estado calladitos y calladitas durante tres años de corrupción y mirando para otros lados. Y lo reitero, no se puede callar ante la indecencia y corrupción y mirar para otro lado", ha expresado Feijóo. "Y Colau y el Frente Estrecho", ha añadido ridiculizando al Frente Amplio, "han estado calladitos y calladitas formando parte del Gobierno más corrupto de la historia democrática de la historia".

Colau ha reaccionado desde su sede a los pocos minutos. "Diga lo que diga, Feijóo ha quedado claro que ha perdido el debate y que ha tenido un comportamiento machista. Tendrá que asumir sus actos y responder por ellos. No vamos a parar las mujeres e ir a votar en masa", ha defendido la candidata del Frente Amplio.

"Se ha demostrado que hemos ganado claramente y que por mucho que tengamos que debatir con señores machistas, las mujeres tenemos la última palabra y vamos a ir en masa a votar y no a estar calladitas", ha añadido Colau mientras sonaba la canción de Callaíta, de Bad Bunny, nada más terminar su intervención.

Sánchez cree que ha sido un "magnífico debate"

El presidente del Gobierno también se ha referido a esa polémica y no ha dado la callada por respuesta. "Uno no condena la violencia de género y otro manda callar a las mujeres, son tal para cual. Callarse no se van a callar el próximo domingo y vamos a votar que no queremos la involución que representan Feijóo y Abascal".

Para Sánchez ha sido un "magnífico debate", tanto suyo como de la candidata del Frente Amplio. "El bloque progresista ha ganado por goleada este debate y lo que se han visto es dos modelos. Uno que reivindicamos de la buena política y educación, y enfrente hemos visto dos candidatos que solo insultan, mienten y que son abiertamente machistas", ha añadido desde Ferraz rodeado de militancia.

Fuentes del PSOE se han mostrado muy satisfechas tras el transcurso del debate y creen que al líder del PP se le ha visto su "feminismo de pose". "En cuanto se relaja, le sale la verdadera cara", critican.

Abascal pide una movilización masiva el 29N

Mientras tanto, en Bambú, la sede de Vox, Santiago Abascal ha asegurado que estaba "muy satisfecho" con el desarrollo del debate. "Me lo he pasado bien, ahora el veredicto le toca a los españoles", ha opinado el candidato de la formación de extrema derecha.

De cara al 29 de noviembre, Abascal ha pedido "una movilización masiva". "Estoy muy satisfecho porque he podido hablar de muchas cosas directamente a los españoles que jamás nos habían escuchado, que habían llegado con manipulaciones, con mentiras sobre nuestro discurso y hoy ese discurso ha llegado con muchísima claridad a muchos españoles", ha declarado a los medios a su salida del debate.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que en el debate ha habido un "teatrillo" entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ya que "representaban las mismas ideas y que estaba claramente todo compinchado".

Y ha asegurado que Abascal ha hablado "de los verdaderos problemas de los trabajadores, de las familias españolas" y ha puesto en el centro del debate "el principal problema que asola a las familias trabajadoras" que, según ha dicho, es la "inmigración masiva". "Se ha visto, por supuesto, y por encima de todo, que tenemos proyecto, que estamos preparados para gobernar y que en ningún lugar está escrito que los españoles tengan que sufrir la decadencia, la inseguridad, la falta de prosperidad, el colapso de vivienda y, en definitiva, todas las políticas que ha impulsado el Gobierno de Sánchez y que ha condenado al pueblo español", ha concluido.

Otras noticias sobre las Elecciones 2026