Los candidatos a la Presidencia del Gobierno de PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal, y Frente Amplio, Ada Colau, se han enfrentado en el debate final de las elecciones generales del 29 de noviembre. En VerificaRTVE analizamos y verificamos los principales mensajes y los datos en disputa entre los cuatro candidatos.

Verificaciones sobre vivienda

"Esta ha sido la legislatura de la vivienda imposible: comprar, un 76% más caro; alquilar, un 45% más caro" Alberto Núñez Feijóo

Estos datos no corresponden a la última legislatura, sino desde que Sánchez llegó al poder en 2018.

El precio de compra de la vivienda en España, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha subido un 34,4% entre el último trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año, el último dato disponible, que es la aproximación temporal más ajustada a la legislatura que acaba de terminar. Si el candidato del PP se refiere a todo el período en el que Pedro Sánchez ha sido presidente, desde el segundo trimestre de 2018, la variación acumulada es del 69,4%, cerca pero por debajo de la cifra aportada por Feijóo.

En cuanto al alquiler, el INE publica un índice experimental sobre el precio de los alquileres que tan solo ofrece datos anuales hasta 2024, por lo que el incremento que registra en ese único año de legislatura es del 3%, mientras que si se compara con 2018 la subida es del 15%. En cualquier caso, este índice recoge el precio de todos los alquileres, incluidos los contratos en vigor, que suelen subir menos que los nuevos contratos. Para analizar la subida de las casas que salen al mercado, hay que recurrir a fuentes no oficiales: el portal inmobiliario Idealista publica un precio medio por metro cuadrado para España que ha aumentado un 24,8% entre noviembre de 2023 y octubre de 2026. Si se amplía el plazo hasta la llegada de Sánchez a la Moncloa, la subida es del 45,2%, tal como ha indicado Feijóo.

"Las regulaciones de la izquierda han hecho desaparecer la mitad de la oferta. El control de precios, la ley de Vivienda, las prórrogas forzosas, los últimos decretos han llevado a la desconfianza a aquellos que querían poner sus casas en el mercado del alquiler: 400.000 anuncios menos que en el año 2018 en los portales" Santiago Abascal

Abascal se refiere a un informe de Idealista publicado en octubre que afirma que "España perdió 393.000 viviendas en alquiler entre 2018 y 2025". El portal inmobiliario señala que en 2025, había 510.091 viviendas en alquiler en Idealista frente a las 902.664 de 2018, casi 393.000 menos".

Un informe publicado este mismo jueves por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre las viviendas alquiladas, que analiza entre otros indicadores también los anuncios publicados en el portal inmobiliario Idealista, corrobora que "entre 2018 y 2025, los anuncios de alquiler habitual publicados a lo largo del año disminuyeron un 43,5%, lo que supuso 392.573 menos, y el número medio de anuncios activos cayó un 41,1%".

Sin embargo, el mismo informe señala que ese descenso no se debe a una reducción de la oferta: "El parque de alquiler habitual cuyos propietarios son personas físicas creció en más de medio millón de viviendas. Entre 2018 y 2024, las viviendas que las personas físicas declararon haber alquilado como residencia habitual pasaron de unos 2 millones a 2,51 millones, un 25,6 % más", indica el estudio, que achaca la reducción del número de anuncios publicados en portales inmobiliarios a una menor rotación de los inquilinos.

En este sentido, entre otros datos, señala que la antigüedad media de los contratos pasó de 3,2 años en 2019 a cuatro años en 2023 o que "la proporción de contratos con al menos cinco años de antigüedad aumentó del 19,4% al 29,9%, mientras que la de los contratos de menos de tres años descendió del 64% al 50%". Y concluye: "Los hogares permanecieron más tiempo en su vivienda, y las viviendas volvieron al mercado, y a los portales, con menor frecuencia".

"Le recuerdo que durante todos los días de su mandato los desahucios fueron 90 diarios (...) 15.000 okupas" Alberto Núñez Feijóo

Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno (tercer trimestre de 2018) hasta el último dato disponible (segundo trimestre de 2026) se han producido 276.897 desahucios en España, como ya contamos en VerificaRTVE. La media diaria de desahucios ha sido del 93,86, desde el 2 de junio de 2018 (cuando fue investido Sánchez por primera vez) y considerando que el segundo trimestre de 2026 termina el 30 de junio.

En cuanto a la cifra de "okupas" que ha dado Feijóo, según el INE, el número de allanamientos y usurpaciones de inmuebles esclarecidos en España en el último año (2025) fue de 10.971, y 14.875 de hechos conocidos.

“La ocupación representa el 0,057% del total del parque de viviendas de España” Ada Colau

Si el total de viviendas, según el último dato disponible del INE (2023), es de 26.623.708 y el número de allanamientos y usurpaciones de inmuebles es de 14.875 hechos conocidos, la media es de 0,056%.

“En Barcelona aplicaron su receta, menos pisos, más caros y la oferta ha disminuido un 69%” Alberto Núñez Feijóo

Es engañoso. Estos datos coinciden con los que publica el portal Idealista, refiriéndose a los tres años de vigencia de la Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023. Sin embargo, los datos publicados por la Generalitat reflejan que en Barcelona se firman menos contratos nuevos de alquiler (7.845 en el segundo trimestre de 2026 frente a 10.328 en 2023, un 24% menos) pero el saldo es positivo, porque también finalizan menos contratos. Por tanto, hay 5.769 viviendas más en alquiler en Cataluña que en 2023.

“Nosotros hemos reactivado el sector de la construcción, hemos terminado en estos ocho años 726.000 viviendas, que son el doble de lo que hacía Rajoy cuando gobernó este país” Pedro Sánchez

Entre el tercer trimestre de 2018 (cuando Pedro Sánchez comenzó su primera legislatura) y el último dato disponible, el del segundo trimestre de 2026 (de julio de 2018 a junio de 2026), han salido al mercado 719.602 viviendas. Estos son los datos ofrecidos por los boletines anuales del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda hasta 2025 (pág. 6) y el del segundo trimestre de 2026 (pág. 7).

Entre 2012, primer año completo de Gobierno de Rajoy, y el segundo trimestre de 2018, se terminaron 422.893 viviendas. Por lo tanto, las casi 720.000 viviendas construidas bajo el Gobierno de Sánchez no suponen el doble, pero sí un aumento del 70%.

“Nueve de cada diez casas en España son de pequeños propietarios, pisos turísticos son 1%” Alberto Núñez Feijóo

De acuerdo con este informe de ESADE, 9 de cada 10 hogares son arrendadores con una vivienda (90%) y solo 1 de cada 10 (10%) tiene cinco. Una medición que solo tiene en cuenta a hogares, pero estos datos no incluyen ni la vivienda pública en alquiler ni las empresas.

Como ya hizo en el debate cara a cara, Feijóo ha vuelto a dar la cifra de que los pisos turísticos representan el 1% de las viviendas en España. Como contamos en VerificaRTVE, este dato necesita contexto. El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de vivienda en España es del 1,28%, según el último dato de la estadística experimental del INE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este porcentaje es mucho mayor en ciertas zonas de España. En distritos de Málaga y en localidades de Baleares y Las Palmas el porcentaje de vivienda turística supera el 20%. Algunas zonas de la ciudad de Córdoba superan el 15%, mientras ronda el 10% en Marbella y Toledo. Además, se supera el 5% en la ciudad de Cádiz o Madrid, según los datos más recientes, de mayo de 2026.

Esta estadística cruza los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España con los Censos de Población y Viviendas, eliminando las posibles duplicidades. Sobre los alojamientos sin licencia o con una licencia incorrecta, el INE aclara que "su inclusión o exclusión dependerá de otras variables extraídas como subtipo y servicios proporcionados".

“Madrid ha hecho cuatro de cada diez viviendas de promoción pública de España” Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP ha asegurado que Madrid “ha hecho cuatro de cada diez viviendas de promoción pública de España”. Es cierto, según el boletín estadístico del Ministerio de Transportes. Si tomamos como referencia la última década, de 2015 a 2025, el 39% de las 109.992 viviendas calificadas como protegidas en el país se construyeron en Madrid.

La Comunidad superó el 40% en los años 2015 (41.38%), 2018 (46.58%) , 2019 (42.20%), 2020 (51.81%), 2021 (47.14%) y 2024 (46.55%). Si tomamos como referencia desde el año 2020, primer ejercicio completo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la media es del 38% de las 77.566 calificadas como protegidas en España.

Verificaciones sobre delincuencia

"Un presidente del Gobierno que (...) ha multiplicado las agresiones sexuales a las mujeres por tres" Santiago Abascal

Es falso. Sumando agresiones sexuales (7.983) y agresiones sexuales con penetración (2.744), en 2018 se registraron 10.727 casos, según el Informe de Delitos contra la Libertad Sexual. En 2025, esa cifra escaló a 19.282 agresiones sexuales, de las cuales 5.370 fueron con penetración. Por tanto, la cifra casi se ha duplicado, pero no se ha triplicado. Este informe de Delitos contra la Libertad Sexual (pág. 8) advierte de que "esta evolución debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora en los sistemas de registro y una mayor visibilización y denuncia de este tipo de conductas".

“Las personas extranjeras que cometieron un delito el año pasado son el 0,1% del total de personas extranjeras, que son 7 millones” Ada Colau

Ni el registro de condenados según nacionalidad que ofrece el INE de 2025 ni los datos de detenidos e investigados que da el Ministerio del Interior coinciden con la cifra que referencia la candidata de Frente Amplio.

En 2025, se registraron en España 91.362 condenados extranjeros, que suponen el 1,27% de la población extranjera total en ese año. Según el INE, el total de condenados en 2025 fue de 306.237 y, de ellos, el 70,17% (214.875) tenían nacionalidad española y el 29,83% (91.362) eran de nacionalidad extranjera. Si tenemos en cuenta que el año pasado la población extranjera fue de 7.205.340 (a octubre de 2025), los 91.362 condenados extranjeros suponen el 1,27%, no el 0,1% como afirmó Colau.

Si se tiene en cuenta el número de detenidos e investigados en 2025, el total fue de 619.249, según el anuario estadístico del Ministerio del Interior (pág.131). De los cuales, 245.602 (un 39,66%) fueron cometidos por extranjeros (pág. 148): el 3.4% de la población extranjera.

Verificaciones sobre economía y financiación

(A Feijóo) "Si le preocupa tanto la nevera de los españoles, ¿por qué han votado siempre, hasta cuatro veces, en contra de la subida del salario mínimo?" Ada Colau

Ada Colau le ha espetado a Núñez Feijóo que ha votado "hasta cuatro veces en contra de la subida del salario mínimo". Es falso. El líder del PP le ha explicado en su respuesta que el SMI "se aprueba por real decreto, no por ley". Efectivamente, lo aprueba el Gobierno por real decreto de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, como puedes comprobar en la última subida aprobada el pasado 18 de noviembre. El artículo 27 del citado Estatuto establece que "el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional". No es una ley y no se vota en el Congreso de los Diputados.

"Qué bien que ha mencionado a Amnistía Internacional, como a tantas organizaciones no gubernamentales mantenidas con dinero público de los españoles, de los europeos o de Soros" Santiago Abascal

Amnistía Internacional no acepta subvenciones de gobiernos en España. En su página web informan de cómo se financia esta organización y afirman: "No aceptamos ni una sola subvención de ningún gobierno, ni donaciones de partidos políticos". En sus cuentas públicas se refleja que en 2025, un 97,2% de sus ingresos totales (más 15,4 millones de euros) procedían de socios, socias, donaciones, herencias y legados. Un porcentaje similar al de 2024, cuando la organización aclaró en este vídeo publicado en Facebook que el resto de ingresos provienen " de venta de productos solidarios".

“Hay más gente buscando empleo” Santiago Abascal

Abascal ha reprochado a Sánchez que actualmente hay más gente en España buscando empleo. El dato es falso. En el tercer trimestre de 2018 -Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018-, la tasa de paro era del 14,5% y había 3,3 millones de parados. En el tercer trimestre de 2026, último dato disponible, la tasa de paro se sitúa en un 10,18%, con 2,6 millones de parados, según la Encuesta de Población Activa. España ha alcanzado máximos de ocupación con 22,85 de personas empleadas, el nivel más alto hasta la fecha.

"La imagen, la proyección española de que es una economía que crece, que es la que más crece de toda Europa" Pedro Sánchez

La economía española creció en 2025 un 2,6%, lo que la sitúa como la décima que más creció el año pasado en Europa, según los datos de Eurostat. Irlanda fue el país con mayor incremento del PIB, casi un 8%, seguido de Chipre y Malta, que superaron el 4%.

En términos trimestrales, España tampoco lidera el crecimiento europeo, según los últimos datos disponibles de Eurostat: en el tercer trimestre de 2026 la economía española avanzó un 0,7%, por debajo de Irlanda, Rumanía, Dinamarca, Polonia, Bulgaria y Estonia.

Sánchez puede defender que la economía de España es la que más crece de las cuatro mayores economías europeas, por delante de Alemania, Francia e Italia, e incluso que se crece por encima de la media de la Unión Europea, pero no que es la economía que más crece en estos momentos en Europa.

“Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género, 3 millones de euros. Asociación de Jueces de Mozambique, 540.000 euros (pág.43). (...) Sistema del mercado de sésamo para la resiliencia de Mali. Un millón de euros. (...) En total, 4.600 millones de euros al año en cosas así” Santiago Abascal

Se trata de ayudas al desarrollo y la cooperación descontextualizadas. Respecto al “sistema del mercado de sésamo para la resiliencia de Mali “ de “un millón de euros” que menciona Abascal, se trata de “un proyecto que impulsa el mercado del sésamo como motor de resiliencia, cohesión social y desarrollo económico local en regiones de Malí afectadas por crisis alimentarias”. Según explica la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), “la intervención refuerza capacidades productivas, protección comunitaria y respuesta humanitaria”.

La ayuda de 540.000 euros a una “Asociación de Jueces de Mozambique” que refiere Abascal, consiste en “el refuerzo de las Asociaciones Profesionales de Justicia en la Lucha contra la Corrupción - Asociación Mozambicana de Jueces con un presupuesto de 540.000” (pág.43). Una iniciativa que “pretende reducir la corrupción en Mozambique mediante el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones profesionales de justicia en el seguimiento y la promoción en el ámbito de la lucha contra la corrupción, asegurando la dimensión de género”.

Esta es la subvención que referencia el líder de Vox cuando habla de una ayuda de “gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género" de 3 millones de euros. Esta subvención de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se concede a la Alcaldía Municipal de Suchitoto, en la República de El Salvador, y tiene como “objetivo específico, extender la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento con especial énfasis en el área rural”. En 2025, España superó los 4.550 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), una cifra que se aproxima a la que ha dado Abascal.

Colau, a Sánchez: la propuesta de un impuesto a los ultrarricos “no la llevabais en el programa” Ada Colau

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, le ha dicho a Pedro Sánchez que le hace “ilusión” que los socialistas asuman su propuesta de crear un impuesto a los ultrarricos, ya que no la llevaban en su programa. Es cierto. El programa del PSOE no menciona la creación de un impuesto para ultrarricos. Es una medida anunciada por Pedro Sánchez el 23 de noviembre en un vídeo publicado en sus redes.

El programa de Frente Amplio contempla la “implantación de un impuesto a los ultrarricos” (pág.10). El programa del PSOE no habla de crear un nuevo impuesto a los ultrarricos. El documento hace tres referencias a este colectivo: dos para decir que pagarán “los impuestos que les corresponden” (pág. 37) y “los que les toca” (pág.38) y la tercera cuando habla de una “fiscalidad más justa”, “ya sea con más impuestos a los ultrarricos, una mejor colaboración entre países en la lucha contra la evasión fiscal, o un sistema fiscal más eficiente”.

En páginas posteriores, el programa del PSOE promete “aumentar los impuestos a los tecnooligarcas” (pág.49) e “impulsar la creación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas, como pieza central de una fiscalidad internacional más justa y capaz de financiar los bienes públicos mundiales”. Esta última iniciativa no es, en todo caso, el nuevo impuesto para ultrarricos anunciado por Sánchez el 23 de noviembre.

“Me conmueve ver a Feijóo y Abascal disfrazados de Robin Hood cuando realmente en el Parlamento han votado en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC” Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha acusado a PP y Vox de haber votado “en contra de revalorizar las pensiones”, una afirmación inexacta. Los populares votaron a favor el pasado febrero del decreto de subida, mientras que Vox lo hizo en contra. Un mes antes, el PP sí había votado en contra al ir incluida esta revalorización en un paquete con más medidas. Lo mismo ocurrió en 2025, el PP votó a favor cuando el Gobierno separó esta subida de otras medidas y Vox lo hizo en contra.

Cuando sí votó en contra el PP fue en 2024, al igual que Vox, a un decreto que incluía otras medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo y los efectos de la sequía. Y también rechazó en 2021, al igual que Vox, la ley que volvía a vincular con el IPC la revalorización anual de las pensiones.

“Me partí la cara ante Trump y en la OTAN diciendo que no al 5% del presupuesto en defensa” Pedro Sánchez

“Pero si lo ha firmado” Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Gobierno ha defendido que rechazó ante la OTAN subir la inversión en defensa al 5% del PIB y el líder del PP le ha contestado que firmó ese compromiso. En junio de 2025, Sánchez rechazó ese incremento en una carta enviada al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tres días más tarde, la OTAN confirmó que España podría disponer de flexibilidad para alcanzar ese objetivo de aumento del gasto del 5% de su PIB. El acuerdo, según Moncloa, permite que España mantenga el 2,1% de inversión en Defensa. Tras ese acuerdo, el 25 de junio, al finalizar la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados firmaron una declaración en la que se comprometían a elevar el 5% de su PIB anual para necesidades de defensa para el año 2035. En 2026, la inversión militar de España se mantiene en el 2%.

Verificaciones sobre inmigración

"No puede ser ser que hayan entrado en España 6.027.000 personas en cinco años” Santiago Abascal

El candidato de Vox ha insistido en la idea que ya trasladó la portavoz del partido Pepa Millán en el debate a ocho celebrado en RTVE y que desmentimos en VerificaRTVE. La estadística del INE de migraciones procedentes del exterior registró 4.686.407 llegadas entre 2021 y 2024. El INE no refleja el dato de 2025, pero si tenemos en cuenta la media de llegadas en los cuatro años anteriores, la cifra sería de 5,8 millones entre 2021 y 2025. Pero esta suma es de llegadas, no de personas, porque una persona puede protagonizar varias llegadas si se va y vuelve otra vez a España. Y este dato no tiene en cuenta a los extranjeros que han salido del país. Según los datos de emigración exterior del INE, han salido 1.938.467 extranjeros de España entre 2021 y 2024, a un ritmo de medio millón cada año. Por lo que el saldo total entre llegadas y salidas estaría en torno a los dos millones de personas.

“Un 50% de los extracomunitarios en edad de trabajar no trabajan” Santiago Abascal

Es falso. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), trabajan en España 2,8 millones de personas procedentes de fuera de la Unión Europea. Son el 51,4% del total de los extracomunitarios que viven en España (que son 5,4 millones), pero el 59,5% de la población mayor de 16 años, quienes legalmente puede trabajar. El INE no refleja en esta estadística la población extracomunitaria mayor de 65 años. Si se tiene en cuenta a quienes sobrepasan la edad de jubilación, el porcentaje de trabajadores sería superior a ese 59,5%. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, también pronunció una afirmación similar en el debate a ocho del lunes 23 de noviembre, que desmentimos en VerificaRTVE.

“¿Sabe cuánta gente ha entrado en El Hierro en los últimos días? 16.000 personas. En el mes de noviembre, más de 12.000. [...] La inmigración irregular ha subido un 40%” Alberto Núñez Feijóo

El dato de las llegadas a El Hierro en noviembre es correcto. Son más de 12.000, el equivalente a la población de la isla, según la suma de las llegadas diarias. En todo caso, este dato se refiere solo a las llegadas y no tiene en cuenta las derivaciones a otras islas y a la Península, que son de varios cientos al día.

Sobre el dato de que la inmigración irregular ha subido un 40%, el dato también es correcto si se refiere a este último año. Desde el 1 de enero al 15 de noviembre han llegado a España 44.238 migrantes por vía marítima y terrestre, un 39,4% más que el mismo periodo del año anterior. El aumento se explica sobre todo por el aumento en la ruta canaria, de un 66%. Allí han llegado más de la mitad de todos los migrantes contabilizados: más de 24.000.

Feijóo, a Sánchez: usted “mantiene 15.000 invasores en Ceuta” Alberto Núñez Feijóo

Feijóo ha dicho que Pedro Sánchez “mantiene 15.000 invasores en Ceuta”. Su cifra coincide con los 15.000 migrantes que el presidente de Ceuta afirma que siguen en la ciudad autónoma, pero contrasta con la estimación de “menos de 5.000 migrantes” que aporta Pedro Sánchez.

El informe más reciente de la Guardia Civil especifica que ya han regresado a Marruecos desde Ceuta 88.146 migrantes que entraron en la ciudad autónoma el 30 y el 31 de julio. El Ejecutivo central y el ceutí mantienen su discrepancia sobre el número de migrantes que siguen actualmente en territorio ceutí.

Verificaciones sobre condenas y dimisiones

"Allí hubo dimisiones, en el Gobierno de España, ni una" Alberto Núñez Feijóo

La candidata de Frente Amplio ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer de mama y Núñez Feijóo le ha respondido que "allí hubo dimisiones, en el Gobierno de España, ni una". Es falso. En los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han dimitido cuatro ministros: en junio de 2018, nada más arrancar el primer Ejecutivo, dimitió Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte tras conocerse una sanción de Hacienda; en septiembre de 2018, Carmen Montón, ministra de Sanidad, por la polémica en torno a un máster de estudios; en diciembre de 2021, Manuel Castells, por problemas de salud; y el pasado noviembre dimitió Óscar Puente, responsable de Transportes, tras el accidente de Urda. Otros ministros han dejado también el Gobierno, pero para ocupar otros cargos, como José Luis Escrivá, que pasó del ministro de Transformación Digital al Banco de España.

“(A Feijóo) Es el líder de un partido que ha sido condenado por corrupción, que ha sido condenado como organización criminal” Ada Colau

Es falso, el PP no ha sido condenado como organización criminal. Fue condenado por el caso Gürtel, en mayo de 2018, como partícipe a título lucrativo. La Audiencia Nacional condenó al PP a pagar 245.492 euros por beneficiarse de la trama Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo. Esa sentencia precipitó la moción de censura que desalojó al PP del poder y llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. El Tribunal Supremo confirmó en 2020 esa condena y dio por acreditada la caja B, al menos, desde 1989. En 2021 el partido también fue condenado por el pago de la sede de la calle Génova como responsable civil subsidiario del extesorero Luis Bárcenas. En 2022, el PP recibió una nueva condena por lucrarse de la red Gürtel en Boadilla del Monte.

Verificaciones políticas

“Siempre que he gobernado al final de cada legislatura me votaban más” Alberto Núñez Feijóo

Feijóo se presentó cuatro veces a la presidencia de Galicia y en dos ocasiones perdió votos, según los datos oficiales de la propia Xunta. En 2009 el PP, con Feijóo como cabeza de lista, obtuvo 789.427 (su mejor resultado). En 2012 bajó a 661.281. En 2016 subió un poco, a 682.150. Y en 2020 volvió a bajar y logró 627.762.

Lo que sí aumentó cada año fue el número de escaños en cada elección: de 38 en 2009 a 41 en 2012 y 2016 y 42 en 2020.

“No he votado nunca en contra de las familias numerosas” Santiago Abascal

En un momento del debate, Colau reprochó a Abascal votar en contra de las familias numerosas y el líder de Vox respondió que nunca han votado en contra. Es falso. La Diputación Permanente del Congreso convalidó el 18 de noviembre un real decreto de medidas de apoyo a las familias, con el voto en contra de Vox. El texto amplía el concepto de familia numerosa para incluir en este grupo a las familias monoparentales con dos o más hijos, de manera que "reciban una protección equivalente". También mantiene la vigencia del título de familia numerosa con el concepto anterior y amplía la clasificación de familia numerosa de categoría especial. Los de Abascal rechazaron en esa sesión todos los decretos del Gobierno pendientes de convalidación, con la única excepción del de apoyo a las víctimas del accidente de Urda.

“[A Ada Colau] Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es la buena gestión” Alberto Núñez Feijóo

“¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto [...] ¿Qué machismo es este, señor Feijóo?" Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo no ha mandado callar a Ada Colau en el debate. Tal y como puedes comprobar en el vídeo del debate, el líder del PP acusa a la candidata de Frente Amplio de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

*27/11/2026 17:45h. Actualizamos esta noticia para añadir nuevos desmentidos y cambiar de 'falso' a 'engañoso' el sello de la verificación de Feijóo sobre la vivienda en Barcelona