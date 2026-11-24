Tras el cara a cara del jueves, este lunes ha sido el turno del debate de los portavoces parlamentarios. El debate a ocho organizado por RTVE y moderado por Xabier Fortes ha mostrado la misma fotografía de bloques que ha podido verse en el Congreso durante los últimos tres años, con algunas salvedades. PP y Vox han aunado sus fuerzas contra la izquierda en asuntos como la corrupción, mientras que los socios de Gobierno han sido unánimes en su advertencia contra el pacto de derechas.

Pero un debate de portavoces de ocho grupos parlamentarios es escenario de múltiples duelos y en él se reproducen tanto alianzas puntuales como ataques coordinados: candidatos que se centran en atacar a uno o dos rivales, otros que arremeten contra todos y algunos que eluden las refriegas para centrarse en un mensaje a su electorado particular. De todo ello ha habido ejemplos en este debate y DatosRTVE lo ha analizado al detalle.

Los temas principales: vivienda y todo lo demás

La vivienda, que formaba parte de nuevo del primer bloque del debate, ha sido el primer y principal tema. Ha ocupado casi 13 minutos del tiempo de palabra de los candidatos, y ha sido, con mucha diferencia, el principal asunto de debate. Junto al modelo territorial y la fiscalidad, supusieron casi el 30% del total de intervenciones.

En el siguiente gráfico se pueden ver los principales temas, según el tiempo total que se les ha dedicado. Selecciona un tema para ver en detalle los tiempos de Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV). Además, al explorar dentro de cada tema, se puede acceder a las intervenciones en vídeo de cada candidato.

Los principales temas del debate a ocho

Como en el cara a cara de la semana pasada, la vivienda ha vuelto a ser el tema más destacado del debate. El candidato del Frente Amplio, Emilio Delgado, ha destacado en este apartado con bloque propio, monopolizando el 19% del tiempo sobre este tema. También ha sido el que más ha mencionado las políticas sociales y la pobreza (el 44% del total de intervenciones en este ámbito fueron suyas).

Otra buena parte del debate se ha usado para que los candidatos de los ocho partidos contrastasen sus ideas sobre el modelo territorial y de Estado. Han sido 5:23 minutos en torno a un asunto en el que la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, y la de Vox, Pepa Millán, han llevado la voz cantante.

La número cuatro de Vox por Madrid ha sido también la principal voz en materia de pactos, fiscalidad y, sobre todo, inmigración. De los cuatro minutos en los que se ha hablado de este asunto, tres los ha copado Millán, con el acento puesto en la crisis en Ceuta y la entrada de mano de obra barata en España.

¿Quién habla a quién?

El siguiente gráfico permite explorar las apelaciones y menciones que los candidatos se han hecho entre sí, como panorámica general y uno a uno. De este modo, se puede ver cómo la candidata del PP, Ester Muñoz, se ha dirigido en especial contra el socialista Patxi López y contra Gabriel Rufián; que el socialista y candidato por Bizkaia ha arremetido en exclusiva contra sus rivales de PP y Vox, en lo que le ha secundado el representante de Frente Amplio. Entre los partidos independentistas, el más beligerante ha sido Rufián (ERC), que no ha dejado de apelar prácticamente a nadie.

Los objetivos tácticos de los candidatos en este debate provocaron tanto fuego cruzado como alianzas de un minuto. En el siguiente gráfico, se destaca cómo varios portavoces coincidieron a lo largo de la noche en atacar —o no hacerlo— a determinados adversarios. Así, es lógico que Patxi López (PSOE) y Emilio Delgado (Frente Amplio) atacaran al mismo tiempo a las candidatas de PP y Vox, y que estas dos coincidiesen en las críticas recíprocas a aquellos. Más curioso es que Ester Muñoz y Míriam Nogueras compartan objetivos, en este caso, los de lanzar reproches a los representantes del PSOE y ERC.

Los candidatos de PP, Vox y Frente Amplio, los más críticos

Pero no se trata solo de a qué rival se dirigen, sino de qué tipo de mensajes pusieron los candidatos sobre la mesa. Pepa Millán (Vox), Ester Muñoz (PP) y Emilio Delgado (Frente Amplio) dedicaron más del 70% de su tiempo de palabra a criticar o atacar a sus principales rivales.

En el siguiente gráfico, al pulsar sobre los porcentajes en cada candidato, se ve, por ejemplo, cómo Millán centró sus críticas en la situación económica, el modelo territorial y la violencia de género, si bien su reproche más repetido fue sobre la inmigración "masiva" y "absolutamente inasumible". O cómo Ester Muñoz se enfocó en atacar al Gobierno por los casos de corrupción en el PSOE. Del mismo modo, la mitad del tiempo que dedicó a las infraestructuras fue para verter críticas a la gestión del Ejecutivo. Desde Frente Amplio, Emilio Delgado empleó 1:37 minutos para atacar a PP y Vox por sus posiciones sobre inmigración, políticas sociales y pobreza, y dos minutos por sus planteamientos fiscales, económicos y laborales.

Por el contrario, como se ve en el gráfico, los candidatos de ERC y EH Bildu fueron quienes más parte de su tiempo de intervención usaron con una finalidad propositiva: un 26% en el caso de Gabriel Rufián y un 24% en el de Oskar Matute, ambos cerca de 2:30 minutos, con énfasis en la vivienda, la infraestructura y los impuestos, en el caso del catalán, y en los salarios o que los ricos "paguen la crisis", en el caso del candidato vasco.

Por otra parte, Maribel Vaquero (PNV), Míriam Nogueras (Junts) y Patxi López (PSOE) fueron quienes más se dedicaron a elogiar sus propias políticas, en especial la candidata 'jeltzale', que empleó casi la mitad de todo su tiempo (47%) en hablar de los logros del Grupo Vasco en el Congreso, en especial en materia de energía, pactos y gobernabilidad, pensiones e industria. Nogueras se centró más en el modelo territorial, y el candidato socialista quiso poner el acento en vivienda, con las medidas del Gobierno para limitar el precio del alquiler o impedir desahucios.

PP, ERC y PNV hicieron más propuestas concretas

Y, en el terreno de las propuestas, es decir, la formulación de medidas políticas concretas para resolver problemas, la 'popular' Ester Muñoz (9 propuestas) y los independentistas Gabriel Rufián y Maribel Vaquero (8) fueron los más propositivos.

Vivienda y fiscalidad fueron los temas que más propuestas concretas atrajeron en la mayoría de los candidatos, con la candidata del PP insistiendo en la rebaja del IRPF y contra la ocupación: "Los okupas y los jetas, a la calle", dijo. El candidato de ERC usó algo más de un minuto para lanzar sus propuestas sobre vivienda, con una idea central: "intervenir el mercado para sacar de la ecuación a grandes acumuladores" de inmuebles.

Para concluir, el siguiente gráfico desglosa los temas predilectos de cada uno de los portavoces, y permite acceder a sus intervenciones concretas en RTVE. Un ránking que define de manera patente la agenda política con la que sus partidos se presentaron ante el electorado en este debate, el más plural de esta campaña electoral, en su semana decisiva.