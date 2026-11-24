A las 19:30 Iván y Manu están cenando en el estudio 1 de Prado del Rey de Televisión Española. Faltan dos horas y media para el debate a ocho de portavoces en RTVE que se celebrará ahí, pero cuando todo arranque ellos no tendrán tiempo ni para un respiro. Son los encargados de la iluminación del plató y de que todo luzca a la perfección en la televisión de los hogares españoles. "Comemos ahora y ya luego en casa cenaremos bien. Dos bocatas, uno de chorizo, otro de tortilla, una Coca-Cola y una manzana y a trabajar", cuentan los dos trabajadores. Ese es su menú de este lunes.

Los equipos de producción les han repartido la cena instantes antes. Esos dos bocatas y otro centenar más. En total, unos 120 bocatas para trabajadores de RTVE cubriendo el debate y periodistas acreditados.

La noche es fría en el norte de la Comunidad de Madrid. Justo encima del photocall donde los políticos se hacen las fotos nada más llegar, ocho personas vestidas con un chándal azul de la Federación Madrileña de Atletismo miran curiosos a través de un ventanal la llegada poco a poco de los diferentes candidatos. Alguno de los portavoces les saluda incluso. En una hora no tendrán tiempo para saludos y solo podrán dedicarse a cronometrar y controlar que los políticos respetan los tiempos.

Estos jueces de atletismo han cambiado su oficina por un día. Han pasado del tartán de la pista y la foto finish a escuchar a los políticos discutir de cómo arreglarán el país a partir del 29 de noviembre desde una pequeña cafetería reconvertida en sala de cronometraje.

"Es verdad que no es una carrera, pero es el tiempo de alguien que está hablando. El tiempo lo cogemos igual, aunque no sé qué es más difícil: controlar una foto finish o a ocho políticos. Probablemente lo segundo", ríe Juanjo, que será el encargado de cronometrar a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. "A las 23:30, cuando acabe, te decimos", añade otro compañero mientras desata la carcajada de los otros siete jueces.

La sala de los cronometradores durante el transcurso del debate a ocho en RTVE

Seriedad y calma tensa en camerinos antes de arrancar

Para saber el desenlace final, faltan aún unas horas, pero mientras tanto la maquinaria para que todo funcione con la precisión de un reloj suizo como los que tienen ellos, sigue.

El tiempo empieza y en los camerinos ya se respira la tensión. La seriedad entre asesores y portavoces es evidente. Alguno sale a fumar para matar los nervios bajo una aparente calma tensa que precede a la tormenta, pero Cristina, trabajadora de vestuario parece ajena a toda esa tensión mientras cose tranquila una tela para otro programa mientras espera por si alguno de los ocho portavoces necesita que se le planche algo antes de salir a escena.

"Hoy es raro", admite metida en la habitación de al lado de uno de los camerinos. "Está todo mucho más tranquilo de lo habitual, aunque lo mismo en diez minutos estalla todo", añade. Muy cerca de allí está la sala de maquillaje, y varios políticos coinciden allí, se saludan con cordialidad, y, algunos incluso, amistosamente. Cualquiera diría que unos minutos después estarán confrontando y echándose reproches mutuamente.

El debate comienza y todos los focos se centran en el plató 1 de Prado del Rey durante hora y media. Está reluciente, sin una sola marca, y es que hasta la misma hora del debate sólo se podía pisar con unos "patucos" de polietileno. Luces, cámara, y acción. El show comienza y ya falta menos para desvelar la incógnita: qué es más complicado, controlar una foto finish o un debate a ocho.

Pasadas las 23:30, Juanjo, el juez de atletismo reconvertido por una noche en cronometrador de Nogueras tiene la respuesta: "Es más difícil". Aunque acostumbrados a la adrenalina del deporte, tampoco ha sido una tarea muy complicada, reconoce. "Nada, en verdad, no ha sido complicado, se han respetado y parece que no, pero en cuanto se ponen a hablar el tiempo pasa rápido", zanja el juez de atletismo que este lunes ha ayudado a los políticos a encarar la recta de meta final de cara a un 29 de noviembre que ya se vislumbra en el horizonte de la semana.

"¿Ya se ha acabado? Ah, pues genial", sentencia la limpiadora, que espera a entrar a plató para poder recoger, y ve con optimismo que este lunes todo ha terminado antes de lo que pensaba. Siguiente parada, el jueves con el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Hasta entonces, los cronómetros, bocatas y equipos de maquillaje o vestuario pueden descansar.

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