En Sevilla, a orillas del Guadalquivir, entre el puente de Triana y la Torre del Oro, en el Muelle de la Sal, a las 12 de la mañana se respiran dos ambientes este sábado. Por un lado, el acto de Vox en la orilla paralela a la calle Betis, y por otro que es día de Gran Derbi, día de Sevilla - Betis. Las banderas de España se entremezclan con camisetas de los dos equipos de la ciudad hispalense.

Isabel, 22 años, lleva la camiseta roja del Sevilla. A su lado, Martina, de 17 años, lleva la camiseta verdiblanca del Betis. Pero en este momento del día, y aunque Sevilla tenga un color especial, coinciden y apuestan todo por el verde y nada por el rojo y durante el mitin estarán justo al lado del líder de Vox evidenciando que este sábado no es un día como otro cualquiera en Sevilla. "A Abascal le apoyamos siempre y juntas, eso sí, a partir de las 18.30 cada una por su lado", avisa Martina. Amnistía, futbolera, bien vista para los seguidores de Vox, que se entremezclan con sus camisetas rojas y verdiblancas por igual.

Isabel y Martina, aficionadas del Sevilla y el Betis y asistentes del mitin de AbascalFélix Donate

Juanjo y Antonio, vestidos de arriba abajo con su chándal, camiseta y bufanda del Sevilla F.C., esperan a que se celebre el mitin para irse a la previa de su equipo en Nervión según acabe el mitin. "Hoy no vamos a sufrir, vamos a ganar", responden los dos amigos. "¿Decirle algo a los que hay del Betis aquí? Nada", se ríen los dos amigos. "Ni mucho menos, cada uno que vote al que quiera y apoye el que quiera. El fútbol es el fútbol y la política, igual", añaden mientras esperan a su primera gran cita del sábado antes de ir al Ramón Sánchez Pizjuán.

Abascal ironiza primero sobre el Sevilla-Betis y critica al PP después

Manolo Escobar suena de fondo, dos sevillanos pescan en el río, un barco con turistas que navega Guadalquivir arriba y abajo hace sonar su bocina y su timonel levanta los puños ante la reacción de los seguidores de Vox que esperan a que el candidato de la formación aparezca por debajo del puente de Triana en su Mercedes Vito. Pasadas las 12 de la mañana, Abascal llega. Y durante diez minutos recorre los apenas 200 metros que habrá hasta el pequeño escenario que da la espalda a la Torre del Oro y deja a la izquierda a La Maestranza en una calurosa y soleada mañana en Sevilla.

"Yo hoy no soy del Sevilla ni del Betis, menos mal, yo del Cádiz y por eso estoy tranquilo, pero no me imagino el gusano que tenéis que tener todos los del Sevilla y del Betis por dentro", ironiza el líder de Vox en Andalucía, Manolo Gavira, que ha subido a hablar antes de que lo haga el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno.

Abascal ha llegado "avisado" por lo que se vive este sábado en Sevilla. "Me han dicho que no diga nada del derbi, un buen amigo me regaló una camiseta del Sevilla hace unos meses me la puse y hubo revuelo, no conocía el alcance. Ahora también tengo del Betis", ha avisado. Cualquier precaución es poca en campaña, ha debido pensar. "No soy demasido futbolero, si no que respeto todos los equipos que aman España y nos representan, hoy que gane el mejor", ha añadido.

Y ya metidos en materia y mucho más serios, ironías a parte, Abascal ha avisado al PP y sus apelaciones al voto útil en los últimos días. "He de decir algo que me ha parecido muy desagradable, las apelaciones al voto útil del PP. No debe ni puede volver a pasar", ha avisado el candidato de la extrema derecha. "El que esté de acuerdo con la prioridad nacional y la remigración solo puede votar a Vox, el que no, que no se vea obligado a votar a la mafia del PSOE, pero podrían votar a Feijóo", ha expresado.

"Si los dirigentes del PP dicen que no se puede votar a Vox, me veo obligado a decir varias cosas. Uno, es inútil dar una mayoría absoluta a los inútiles que la tiraron por el retrete", ha comenzado en alusión al gobierno de Mariano Rajoy. "En segundo lugar, desde 2023 a ahora, únicamente el crecimiento de Vox asegurar una alternativa el 29N. Un poco de respeto", ha pedido Abascal.

Según Abascal, el "último escaño en Sevilla" está en juego entre su partido "y a izquierda". "Eso es lo que es el voto útil. Es útil votar a todo lo que represente una alternativa a Sánchez", ha incidido. "Yo repeto el que vote al PP, a ellos les pido lo mismo, y le pediría algo más, me gustaria que Feijóo, que el otro día zarandeó a Sánchez, conteste también con quién va a pactar", ha añadido.

Abascal anuncia querellas por la Ley de Nietos

A una semana vista de las elecciones, Abascal ha vuelto a calificar los comicios como "anormales" pero "históricos y existenciales". "Quizás sean las últimas en las que los españoles puedan decidir libremente su futuro", ha expresado antes de volver a criticar la "trampa de la Ley de Nietos".

Al respecto, Abascal ha avisado que "una vez más, Vox ha acudido a los tribunales porque el Gobierno ha decidido colocar las urnas de los que no pueden votar y dando instrucciones en los consulados". "Vox va a interponer las querellas por desobediencia a los tribunales, al ministro de Exteriores, el 'capito' de la Mafia Bolaños y a los cónsules que sea necesario que ayuden a que vote gente que no tiene derecho en España", ha anunciado.

Sevilla es el punto de partida de un fin de semana frenético para el líder de Vox, que por la tarde ha estado en Alicante y este domingo hará lo mismo en Zaragoza. Desde Alicante, y ante un pabellón de deportes de San Vicente del Raspeig lleno hasta la bandera, el candidato de la extrema derecha se ha referido a las palabras de la líder del PSPV que ha dicho que Feijóo tenía que haber "abofeteado" al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la dana del 29 de octubre. "No tienen ningún tipo de vergüenza ni reparo, el 29-N tienen que salir todos para que no vuelvan al poder en décadas". Abascal se vuelca de esta manera en el segundo y último fin de semana de campaña en busca de votos a poco más de una semana de las elecciones del 29 de noviembre.

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