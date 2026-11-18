En el último año Vox ha irrumpido con fuerza en los Gobiernos autonómicos gracias a cada una de las cuatro elecciones que se han celebrado en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y lo ha hecho respaldados por unos resultados que le han permitido siempre condicionar al PP con su "prioridad nacional" y sus posiciones cada vez más alejadas hacia la extrema derecha en materia migratoria, social y cultural.

Con ese mismo objetivo llegan a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y todas las encuestas les sitúan como llave de Gobierno y muy cerca de la barrera del 20%, unos resultados que serían históricos para la formación de Santiago Abascal. Unos datos nunca antes vistos en España en democracia. Pero para llegar hasta aquí, ¿qué oportunidades está aprovechando?

Las oportunidades que aprovecha Vox

"Vox está recogiendo evidentemente un importante descrédito de la política y de las instituciones tradicionales. Está recogiendo un enfado y una movilización de votantes abstencionistas que viene de la derecha con el Gobierno actual. Y, además de esos elementos, está siendo capaz de capitalizar un tema que ha cobrado muchísima importancia en la agenda pública española, que es el de la inmigración", explica a RTVE Noticias el politólogo Pablo Simón.

A juicio de Simón, Vox se ha convertido desde el año 2024, fecha que coincide con la dana de Valencia y el impacto que tuvo en la sociedad, "en un partido de extrema derecha homologable a las formaciones de su familia europea y en vez de poner tanto énfasis en cuestiones como feminismo o minorías sexuales, se pasa a centrar mucho más en todo aquello que tiene que ver con inmigración y conflicto social".

"Al final bebe de dos fuentes fundamentales. Una es el malestar social, otra también con una desafección política", coincide por su parte el politólogo Paco Camas.

Un filón entre la población más joven

En ese caladero de votos, Vox ha encontrado un filón entre el votante más joven. "Entre ellos hay dos cosas fundamentales. La primera es que hay un desplazamiento a la derecha del punto de vista ideológico muy importante, pero sobre todo en la generación de entre 18 y 25 años y entre los hombres jóvenes", matiza Camas.

Según los últimos datos del CIS disponibles, de este mismo mes de noviembre, justo antes del arranque de la campaña, Vox lidera la intención de voto entre los más jóvenes, la franja de los 18 a 24 años, con un 23%. En 2023, antes de las elecciones de julio de ese mismo año, la intención de voto en esa franja era del 14% y entre los de 24 a 34 años también ha registrado un repunte del 12% al 23%. Y es que donde más ha mejorado en los últimos dos o tres años, dice Camas, es "en edades medias". El porqué: un "desplazamiento a la derecha desde el punto de vista ideológico de la población" con la normalización de muchos de sus discursos y tesis, explica.

La normalización del discurso extremo

"El concepto de ultraderecha no significa nada en el pueblo, es un término peyorativo. Hay que hablar de derechas identitarias o nacional populista", opina el profesor de Historia Social y Pensamiento Político, Pedro Carlos González Cuevas. "Vox se ha hecho con los problemas suscitados por la crisis que se vive, derivada de la vivienda, inmigración o la globalización y un sector de la sociedad, incluso de las clases obreras, está apostado por esos grupos que sienten que les habían abandonado", justifica González Cuevas.

"El discurso tradicional creo que se ha desgastado, y la gente joven, que es su principal público, busca otra cosa", añade este profesor. "Hace mucho tiempo que la sociedad, y sobre todo en España, se siente muy maltratada y se ha polarizado", añade González Cuevas sobre el motivo de por qué no se cuestionan los planteamientos extremistas que propone Vox.

Un joven sostiene una bandera de España y una de la Cruz de Borgoña en unos altercados previos a un mitin de Vox en BarcelonaManaure QUINTERO / AFP

"Hay una crisis de los regímenes políticos actuales y la gente se va a un cambio que no sabemos dónde irá", añade el docente. "El discurso habitual de la derecha liberal como de la izquierda tradicional está desgastado", justifica González Cuevas sobre el porqué de que la gente se acerque a Vox a pesar de ser un "populismo".

El politólogo Paco Camas va más allá. "A nivel ideológico, la población española ha ido fluctuando en función de los distintos ciclos de Gobierno" y tras ocho años bajo el mandato del PSOE es algo "natural" que la gente vaya hacia la derecha. Aunque avisa. "Lo que estamos viendo hoy por hoy es algo inédito. Nunca antes en la historia, desde que tenemos datos del CIS, ha habido una brecha tan grande entre chicos y chicas jóvenes".

Un discurso antimigratorio aceptado: "Prioridad nacional y remigración"

No es que solo los jóvenes están en una ubicación ideológica más a la derecha que nunca en la historia, sino que además "las mujeres se han quedado más o menos en su posición ideológica", añade Camas.

Además, "hay ciertos debates que se están normalizando", avisa el politólogo. "En cuestiones como la inmigración, por ejemplo, están ya en el debate público normalizado. No extraña hablar de ello. Eso es una forma de entender que la formación política está asentada en España. Y lo está, además, porque ha gobernado y sigue gobernando en comunidades autónomas", justifica. "Ellos son fuertes en temas como la inmigración, la seguridad o la identidad nacional, más que el PP, y se aprovechan de su debilidad", añade.

Y es que en el último año, Vox ha pasado de no formar parte de ningún Gobierno autonómico y no llevar como lema de campaña la "prioridad nacional" en Extremadura, el primero de los cuatro comicios autonómicos que se han celebrado recientemente, a llevarlo y aplicarlo en todos los programas electorales y pactos de gobierno que han conseguido a raíz de los buenos resultados que cosecharon en Extremadura.

Del ¿cordón sanitario? a ser llave de Gobierno

Desde su irrupción hace algo menos de una década siempre se ha hablado de la posibilidad de aplicar un "cordón sanitario" a la extrema derecha, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, aunque esto aquí en España, no llegó ni a existir, según coinciden todos los politólogos consultados por RTVE Noticias.

"Niego esa premisa. En el año 2019, cuando el PP necesitó a Vox para gobernar en Andalucía, se apoyó en él. Es decir, nunca ha tenido el PP problema en apoyarse en Vox para gobernar en comunidades autónomas. Primero, desde fuera de los Gobiernos. Luego, desde el año 2023, entrando en coalición, que se rompen en muchas autonomías, pero en el ciclo del año pasado de elecciones autonómicas, volviendo a entrar otra vez Vox dentro de los gabinetes. Por lo tanto, no es cierto que haya habido cordón sanitario", justifica el politólogo Pablo Simón.

"Tenemos una política de bloques y Vox es el socio junior de uno de ellos y ahí está la participación que tienen los Gobiernos", añade Simón.

Para Camas el cordón sanitario solo funciona cuando hay consenso en torno a él. "Si solo hay unos partidos que están a favor del cordón sanitario, no tiene sentido. Desde este punto de vista, en España no hay cordón sanitario porque el PP gobierna con Vox. Nunca se ha materializado", zanja.

Sin cordón sanitario y con un PP cada vez más proclive a aceptar las tesis de Vox, según los últimos hechos recientes, Vox se erige como llave de Gobierno a las principales encuestas, hipotéticamente. Pero para que pueda pasar de una hipótesis a la realidad, habrá que esperar al 29 de noviembre. Las urnas decidirán.

Vox, un partido a imagen y semejanza de Abascal

Hablar de Vox es hablar de Abascal, porque la formación se ha construido a imagen y semejanza de su líder, aunque eso le haya costado recibir las críticas de sus primeros socios y amigos con los que impulsó el partido, de los que ya prácticamente no queda ninguno.

Desde la dirección del partido, Abascal ha ido prescindiendo de las voces críticas con su liderazgo, aunque fuesen sus socios fundadores y durante un tiempo estrechos colaboradores, como ocurrió con Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega-Smith u otros líderes territoriales como el castellanoleonés Juan García-Gallardo o el murciano José Ángel Antelo.

Ortega-Smith fue el último en ser expulsado, en marzo de este mismo año. Y en ese momento, Abascal no dudó en dejar claro que él lidera su partido con puño de hierro. "La dirección toma las decisiones y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Quiero que lo sepan todos. A nosotros no nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y también en la política española", expresó al ser preguntado por la polémica.

El propio Ortega Smith sonó en 2024 para formar una candidatura interna a liderar la formación, pero en enero de 2024 Abascal fue reelegido por cuarta vez como líder del partido para el periodo 2024-2028. Un último nombramiento que se produjo en un proceso poco transparente en el que no se conocían los avales internos de los que disponía y en el que no tuvo ningún oponente.

El congreso interno estaba previsto para marzo de ese año, pero Abascal decidió adelantarlo justificando que ese año había elecciones al Parlamento Europeo, en Galicia o el País Vasco. Sin embargo, el movimiento de Abascal fue interpretado por algunos sectores críticos como una forma de blindarse como presidente, ya que un margen de unos 20 días hacía prácticamente imposible a cualquier afiliado reunir los más de 3.600 avales necesarios para competir.

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