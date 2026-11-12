Abascal defiende que las elecciones del 29N "no son normales" porque enfrente "no hay un Gobierno, hay una mafia criminal"

Vox ha escogido el Palacio de Congresos de Huesca como última parada de la precampaña antes de que este viernes 13 de noviembre arranque oficialmente la carrera hacia el 29N. Y desde allí ha defendido sus tres eslóganes de campaña: prioridad nacional, desregulación y remigración.

Desde la capital oscense, Abascal ha justificado que el 29N no se celebran unas "elecciones normales" porque en "España no hay un Gobierno normal, hay una mafia criminal, mentirosa y corrupta".

"Estos tipos de la mafia criminal lo han destruido todo: vivienda, sanidad, red eléctrica", ha enumerado ante el aplauso de los asistentes, que se exaltaban y aplaudían con más fuerza cada vez que se mencionaba una crítica al presidente del Gobierno.

Abascal dice que el 29N son las "elecciones de nuestras vidas"

Según Abascal, es necesario un "cambio profundo" en las que considera "las elecciones de nuestras vidas". "Si en la anterior legislatura pactaron con ETA, separatistas y comunistas y defienden intereses de Marruecos, qué no serán capaces si vuelven a estar", ha acusado.

"Si consiguen superar eso se van a considerar impunes, para eso necesitan hacer muchas trampas y ejercer mucha violencia", ha añadido. "Solo hay una manera de pasar por encima: una movilización masiva", ha expresado.

En el camino de esa "movilización masiva", el líder de la extrema derecha española ha hecho un encargo a sus seguidores, que han abarrotado el recinto escogido en Huesca. "Primero, trasladad un mensaje de concordia, que no significa impunidad. Segundo lugar, sentido común. Y tercero, tranquilidad", ha trasladado.

Abascal dice que en su Gobierno no habrá ministerio de Igualdad

Para Abascal esos son los tres ingredientes de la receta para ganar el 29N y "echar a la mafia" que "ha matado gente en Adamuz porque el dinero de las vías iba a otra cosa", ha señalado sin pruebas. Abascal también ha cuestionado el cambio climático y las energías renovables y lo ha vinculado con el accidente de Urda.

"Ha dicho un investigador que en Urda las energías intermitentes hicieron que se cayese el sistema se seguridad", ha expresado desde el atril. No hay pruebas de que eso fuese así y la investigación no ha sacado conclusiones todavía del motivo por el que se produjo el accidente que dejó 69 muertos hace dos semanas.

Además, Abascal, también se ha referido a la entrada este jueves de la UCO en el ministerio de Igualdad en el marco de una investigación por un presunto fraude en las pulseras anti maltrato. El líder de Vox ha asegurado que si llega al "poder" la UCO no entrará en ese ministerio "porque no hará falta". Según él, porque la Igualdad ya está garantizada en la Constitución.

Pide que Sánchez deje de estar "paseando a la señora"

Además, Santiago Abascal también ha felicitado a los "héroes" de la UCO por su labor y les ha pedido que pongan a disposición judicial a Sánchez y deje de subir "tan chulito" a las tribunas "paseando a la señora".

El líder de Vox ha reaccionado así, casi en vivo y en directo, a la intervención de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que en ese mismo instante estaba interviniendo en la otra punta de España, en Sevilla, en el mitin de arranque de campaña del PSOE.

"Ahora, de repente, nos saca aquí a su mujer a hablar. El otro día estaban coreando Óscar, Óscar, Óscar. ¡Hay que ser chusma para hacer eso!", ha calificado el líder de Vox.

Santiago Abascal ha vuelto a una comunidad que ya recorrió de punta a punta hace tan solo nueve meses, con motivo de las elecciones autonómicas. De hecho, el candidato de la formación ha estado acompañado por el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. Nolasco es vicepresidente del Gobierno autonómico gracias al acuerdo que alcanzó con el PP.

Abascal llega a estas elecciones generales con el mismo objetivo: repetir los resultados de las últimas cuatro elecciones autonómicas y volver a conseguir marcar el paso al PP con su prioridad nacional y un programa, dicen, de sentido común.

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