Qué es 'The Wild Project', el pódcast en el que Sánchez, Feijóo y Colau buscan el voto joven tras el plantón de Abascal

El 22 de marzo de 2013, Jordi Carrillo, más conocido como Jordi Wild o Giorgio, publicó su primer video en el canal El Rincón de Giorgio, sobre 'La peor generación de consolas de la historia'. Más de 13 años después, Jordi se ha convertido en uno de los mayores youtubers de España y entre sus dos canales acumula cerca de 20 millones de seguidores.

En esta campaña electoral, Jordi Wild iba a entrevistar a los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Y es iba, en pasado, porque a dos días de publicarse todo el contenido, Abascal se echaba atrás horas antes de su turno y decidía no grabar. Pero, para llegar a este punto, ¿quién es Jordi Wild, qué hay detrás de su canal y cómo han pasado los políticos de ser entrevistados en canales generalistas a canales de YouTube? ¿Qué buscan con ello?

"Buscan principalmente exposición. Es decir, llegar a un público que no consume tradicionalmente o diariamente la política y, sobre todo, entrar a una comunidad que los políticos por sí solos no podrían llegar", expresa el consultor político y cofundador de 'El Patio Político', Juanma Barrios.

Los videos iniciales en el canal de El Rincón de Giorgio eran sobre videoconsolas y también reaccionaban a contenidos de manera cómica o colaboraban con otros creadores de contenidos. Durante este tiempo, también ha realizado algún videoclip, ha escrito libros o publicado cortometrajes de terror. Además, también ha realizado combates de peleas con el formato DWT - Dogfight Wild Tournament. Pero, sin duda, lo que le ha llevado a poder entrevistar a los principales candidatos a las elecciones del 29 de noviembre ha sido el pódcast The Wild Project.

The Wild Project, un videopódcast versátil y con todo tipo de entrevistados

En The Wild, el creador de contenido catalán ha entrevistado a todo tipo de personalidades, famosas y no famosas: desde Arturo Pérez Reverte, a Charlie Sheen pasando por un experto en fusión nuclear u organizado debates en el que conspiranoicos debaten con arqueólogos o científicos. En total, en seis años, Jordi Wild ha publicado caso 10.000 videos y su formato estrella, el videopódcast, tiene 390 episodios, la gran mayoría de ellos de varias horas de duración hablando con la misma persona sobre temas diversos y publicados generalmente cada jueves en las diferentes plataformas.

Al convocarse las elecciones, Jordi Wild propuso a los cuatro candidatos acudir a su pódcast, que le ha llevado a recibir varios galardones, como el premio Ondas. La invitación era directa y con unas condiciones claras: que acudiese "la primera figura" del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, no se entregarían las preguntas de antemano o pactarían y sería una grabación sin cortes. Todos los partidos accedieron a ello, antes o después, incluso Vox, pero justo cuando Abascal iba a grabar, el candidato de la extrema derecha ha dado plantón a Jordi, tal y como él mismo ha explicado en un video. Pero, ¿qué ha llevado a estos candidatos a acudir o plantearse estar en The Wild Project? La respuesta es simple: su audiencia.

"La audiencia de Jordi, mayoritariamente de la franja de los 18 a los 35 años y de los 35 a los 40 años es de un 80% hombre y un 20% mujeres. Si miramos datos, creo que eran 7 millones de suscriptores y en el último mes rozaba la 100 millones de reproducciones en YouTube Totales. Entonces vemos que llega a un público que es joven. No diría que el público de Jordi Wild es un público despolitizado, pero sí un público que no tiene una relación constante y, sobre todo, con la política tradicional", explica el politólogo y también confundador de 'El Patio Político", Fran Ruiz. "Lo que vemos es que así puede atacar cualquier político que vaya a una audiencia bastante joven de los 18 a los 35 años, que es donde determinados partidos están buscando un caladero de votos bastante importante", añade Ruiz.

Una audiencia mayor que el debate de las elecciones del 23J en 2023

El debate final sobre las elecciones del 23-J en 2023, las últimas elecciones generales, tuvo una audiencia media de 4,1 millones de espectadores. "Si tenemos en cuenta los datos de audiencia de ese último debate de 2023, con una media de 4 millones de espectadores, con el pódcast estamos casi duplicando la audiencia de ese debate y, por lo tanto, puede ser un momento que pueda mover el voto en la campaña", complementa por su parte Barrios.

Pero el hecho de acudir a este tipo de pódcast no es nada nuevo con la llegada de las redes sociales y la pérdida cada vez más grande de penetración de los medios tradicionales en el público más jóven.

Ya en las elecciones de 2023, Sánchez fue al pódcast de 'La Pija y la Quinqui', en busca de un voto joven, aunque la audiencia de ese videpódcast no tiene nada que ver con la de The Wild Project y es radicalmente opuesto. Y remontándonos aún más, en 2019, el entonces candidato de Podemos, Pablo Iglesias, fue con el youtuber Fortfast, que por aquel entonces se dedicaba a hacer videos sobre comedia.

Un fenómeno que se repite a nivel internacional

A nivel intercional, el fenómeno se repite. En Estados Unidos, Donald Trump hizo lo propio con Joe Rogan, quien, según ha reconocido Wild en entrevistas, es uno de sus ejemplos a seguir en esta materia. El canal de videpódcast de Rogan, que se asemeja bastante a The Wild, acumula más de 21 millones de suscriptores en Youtube.

Y en El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, fue al videopódcast de Luisito Comunica, un 'streamer', mexicano con más de 46 millones de seguidores y que justamente se pasó por The Wild Project hace un mes. Su capítulo ha tenido, solo en Youtube, más de 8 millones de visualizaciones, el doble que el debate de las elecciones generales de 2023.

Ahora, en la carrera al 29N llega el turno de Jordi Wild, que ya ha avisado que será "duro" e "incisivo" con los políticos. El desenlace, este viernes, primer día de campaña en las plataformas del creador de contenido catalán.