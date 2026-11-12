Marlaska ordena investigar las cargas policiales en la huelga general y prohíbe usar gas lacrimógeno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves a la Dirección General de la Policía investigar las cargas policiales y "las distintas incidencias ocurridas" durante la jornada de huelga general del 11N. También ha dado la orden de que no se use gas lacrimógeno en próximas manifestaciones, según fuentes de Interior.

Para Grande-Marlaska, algunas de las actuaciones "a primera vista no gustan y no se conjugan muy bien con los principios de proporcionalidad". "Como consecuencia, he ordenado abrir una investigación muy específica sobre esos hechos", ha indicado a los medios para después aclarar que una vez realizada, se sacarán "las conclusiones necesarias”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado plenamente a su ministro de Interior en RTVE poco antes del inicio oficial de la campaña electoral.

Las investigaciones sobre la polémica actuación policial del miércoles "se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", informa Interior. Los sindicatos han criticado duramente la actuación de la Policía y han avanzado "acciones legales" por un uso "indebido" de la fuerza.

Las mañanas de RNE Cargas policiales tras las manifestaciones por la vivienda: "La Policía generó una situación de tensión gratuita" La compañera de RNE en Madrid, Graciela García, fue testigo directo y víctima de estas cargas Escuchar ahora

El ministro rechaza dimitir

En las protestas fue especialmente controvertido el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma por parte de la Policía al término de la manifestación de la tarde en Madrid, así como en el piquete central a mediodía en el centro de la capital. La periodista de RNE Graciela García fue una de las agredidas durante la intervención policial en Gran Vía, ya de noche. "Parece mentira que las fuerzas de seguridad que tienen que proteger a la ciudadanía pusieran mi vida en peligro y la de muchas personas, con un bote de humo a un metro de mi cara", ha relatado este jueves en el programa Las Mañanas de RNE.

Los agentes cortaron la avenida madrileña y separaron a los manifestantes. "Fue una provocación en toda regla, ¿cuándo se ha visto que la Policía corte una manifestación organizada y legal?", se ha preguntado, y ha avanzado que presentará una demanda.

Preguntado sobre el uso de los gases, Grande-Marlaska ha asegurado que no se va a utilizar, pero que se está "en un proceso de revisión de los protocolos". Ante las críticas de sindicatos policiales se ha limitado a decir que "respeta y defiende el ejercicio legítimo" de las fuerzas públicas; y, sobre las peticiones de dimisión de los partidos políticos ha afirmado que "no tienen ninguna razón" para hacerlo.

Más de 100 detenidos

A lo largo de la jornada de huelga, y hasta las 23:00, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron 1.144 incidencias y realizaron 47 detenciones, sin contar con los datos de Cataluña y País Vasco. La mayoría de arrestos (20) se produjeron en Madrid, mientras que hubo 6 detenidos en Valencia; 4 en Málaga; 4 en Almería; 3 en Granada; 3 en Castellón; 2 en Zamora y uno respectivamente en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.

A ellos se suman los 52 detenidos en Cataluña y los 16 en el País Vasco. En total son 115 los arrestados a lo largo del 11N. En Cataluña, la mayoría han sido detenidos por lesiones, desórdenes públicos y robos, y solo hay dos detenidos relacionados con el fenómeno blocus. Se ha intervenido "pirotecnia de gran potencia, 'artefactos MacGyver' y cócteles Molotov", tal y como ha detallado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, quien también ha informado de que hay 36 agentes de los Mossos heridos.

Sobre el uso del gas pimienta, fuentes del Sindicato Unificado de Policía han defendido a RTVE que su uso está "muy protocolizado" y han avanzado que enviarán un requerimiento a Interior para aclarar su prohibición. "Para que el ministro explique qué usamos entonces", señalan. Aunque son partidarios de investigar las intervenciones del miércoles, defienden que la actuación del 11N "se ajusta a la legalidad y al uso proporcional y gradual".

El gas pimienta es "menos lesivo" que el gas lacrimógeno, y "se usa cuando el contacto es más directo" con los manifestantes. Se echa en forma de spray y no de "granada", como el gas lacrimógeno. Su uso en intervenciones policiales en España es "bastante reciente", según el SUP.

Telediario 1 Marlaska ordena investigar las cargas policiales en la huelga general Durante la manifestación por la huelga general, sonaban disparos y salvas de advertencia. También se veían pelotas de goma, gases lacrimógenos o spray de defensa Ver ahora

Los sindicatos denuncian una violencia policial "sin precedentes"

Ya en los piquetes que comenzaron en la noche y la madrugada del martes al miércoles se vivieron duras cargas de la Policía contra los piquetes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, denunció que "es inédito que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilicen gas pimienta contra manifestantes", lanzándolo directamente "a la cara" de los participantes de los piquetes. Anunció una demanda ya que "algunos episodios de violencia policial que hemos vivido no tienen precedentes en la historia de España".

Por su parte, el máximo representante de UGT, Pepe Álvarez, consideró estas escenas "un acto impresentable en un país democrático" que además atenta contra un "derecho fundamental" como el de huelga. Y Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, criticó que el Gobierno utilizó la "violencia policial" contra quienes se manifestaban por el derecho a la vivienda. "Estamos asistiendo a una escalada de violencia que no solo hemos visto hoy, sino en desahucios, cuando gasearon dentro de un portal [como en el desalojo de Maricarmen] o en la acampada".

24 horas Huelga general por la vivienda: "Lo que empaña la huelga es un Gobierno que utiliza la violencia contra quien defiende el derecho a la vivienda" Hablamos con Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas de Madrid Escuchar ahora

Mientras, los partidos de izquierda han reclamado la dimisión de Marlaska. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha criticado al respecto: "No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo". "¡Cómo puede actuar así con personas que se manifiestan pacíficamente!", ha exclamado la portavoz del partido, para afirmar que hasta donde saben la actuación policial ha sido colectiva, no de un agente o dos "y eso requiere muchas explicaciones y probablemente la asunción de responsabilidades políticas".

La candidata de la formación morada, Irene Montero, también ha exigido su cese por ser responsable de una "represión intolerable", y también ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aparte al titular de Interior de las listas del PSOE para el 29N.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "excesiva" la actuación policial durante la huelga general, especialmente en Barcelona y ha reiterado la petición de dimisión de Grande-Marlaska, que su formación ya había planteado anteriormente. "Yo vi una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha", ha señalado este jueves.

El presidente del Gobierno y el PSOE defienden a Marlaska

Ante las críticas, tanto desde el Gobierno como desde el PSOE han defendido la continuidad del ministro, aunque admiten que algunas cargas fueron desproporcionadas. Pedro Sánchez, entrevistado en el programa de RTVE el Perro Andaluz poco antes del comienzo oficial de la campaña electoral, ha defendido a Marlaska: "Es el mejor ministro de Interior que ha tenido este país junto a Alfredo Pérez Rubalcaba. Un tipo íntegro. Es mi ojito derecho e izquierdo" aunque ha admitido que se investigará qué protocolos han fallado.

Preguntado al respecto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado en RNE que el cargo de Marlaska no está en cuestión: "Algunas imágenes que he visto no me han gustado. Son los propios mandos policiales, los propios responsables, los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento o alguna actuación concreta". Ha añadido que los distintos incidentes no pueden enturbiar una jornada pacífica de huelga general.

Fuentes socialistas han afirmado que las imágenes de las cargas son "lamentables" y "no se pueden tolerar". "Por eso se tienen que investigar, y por eso Marlaska ha anunciado investigación. De ningún modo él ha ordenado las cargas", trasladan.