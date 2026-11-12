Elecciones 2026: Los partidos prenden la mecha de la campaña con mítines y pegada de carteles en todo el país

La campaña electoral ya está aquí. Desde la medianoche de este viernes, los partidos tienen dos semanas por delante para convencer a los ciudadanos de que voten por ellos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Ya en las horas previas, las formaciones políticas han calentado motores con mítines con aroma a campaña y, como es habitual, la tradicional pegada de carteles.

Mientras el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha optado por Badalona (Barcelona) para su acto de final de precampaña junto al alcalde y cabeza de lista por Barcelona, Xavier García Albiol; el PSOE ha elegido Sevilla, con un mitin de Pedro Sánchez acompañado por la secretaria general del partido en Andalucía, María Jesús Montero, en el que ha participado por sorpresa Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Asimismo, Vox ha cerrado su precampaña en Huesca, con la intervención de Santiago Abascal.

El Frente Amplio, que tiene a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata, ha elegido el barrio madrileño de Vallecas para calentar motores electorales.

También han cerrado su precampaña Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Tarragona; Junts por Catalunya en Barcelona; el PNV y EH Bildu en Vitoria; Compromís-Front Valencià en Alicante; Podemos en Madrid; Coalición Canaria-Primero Canarias en Santa Cruz de Tenerife y el Bloque Nacionalista Galego en Vigo.

Las reacciones a la huelga general

La campaña, que se alargará hasta el viernes 27 de noviembre, comienza con el eco de la huelga general del miércoles, que tuvo como reclamos principales cambios en las políticas para garantizar la vivienda digna y sueldos dignos.

Mientras el PSOE considera que la huelga tuvo efectos positivos, con manifestaciones masivas donde se habló de vivienda, de pensiones, de servicios públicos y del Estado del bienestar, el PP la ha calificado de huelga "preventiva" y ha denunciado la "violencia" de los piquetes informativos. Sumar, Podemos y ERC han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ordenado una investigación a la Dirección General de la Policía por actuaciones policiales como las cargas que hubo en la manifestación de Madrid, muy criticadas por partidos de la izquierda.

Novedades judiciales que afectan al Gobierno y el nuevo sondeo del CIS

Una jornada que ha estado también marcada por la convalidación, por parte de la Diputación Permanente, del decreto que prohíbe los desahucios y tumba el que hacía indefinidos los alquileres, impulsado por el Gobierno tras la crisis abierta por el desalojo en septiembre de la anciana Maricarmen Abascal, que falleció días después en el hospital.

Además, este jueves preelectoral ha estado marcado por la actualidad judicial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE, una operación que se enmarca en la investigación secreta que dirige Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Y la Fiscalía Europea ha desplegado una serie de medidas de investigación relacionadas con un presunto delito de fraude que afecta a fondos públicos de la Unión Europea asignados a la compra de pulseras telemáticas de seguimiento.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su macroencuesta preelectoral, en la que indica que el PSOE ganaría las elecciones con el 33,3% de los votos y una horquilla de 134-143 escaños, muy por delante de la que sería la segunda fuerza más votada, el PP, que obtendría el 25,5% de los votos y 98-106 diputados. El informe sitúa a Vox como tercero (18,4%, 57-65 escaños). Es así que la mayoría absoluta estaría fuera del alcance de PP y Vox, aun en el mejor de los escenarios posibles para ambos y los socialistas estarían en condiciones aritméticas de reeditar el pacto de investidura de 2023, incluso sin depender del apoyo de los independentistas catalanes de Junts.

Resumen del arranque de la campaña electoral