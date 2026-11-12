Feijóo defiende una Cataluña "protagonista" de la reconstrucción de España en el arranque de la campaña

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves una Cataluña "protagonista de la reconstrucción" de España cuando llegue a Moncloa, y que sea "abierta, fuerte y próspera" y que vuelva a "ser el motor" del país. Lo ha hecho en el primer mitin de la campaña electoral del 29-N en Badalona, ciudad barcelonesa gobernada por el 'popular' Xavier García Albiol.

"No quiero una Cataluña espectadora ni ajena. Quiero que sea decisiva, que sea protagonista en la reconstrucción. Cataluña lo necesita", ha asegurado en el Polideportivo Municipal Llefià de Badalona, recinto que estaba lleno de gente que le ha recibido al grito de "presidente, presidente".

Feijóo ha elegido Badalona para arrancar su campaña electoral de las elecciones generales del 29-N, y lo ha hecho junto a García Albiol, que, en los pasados comicios municipales, arrasó y logró una mayoría absoluta histórica para el PP. También le han acompañado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la eurodiputada Dolors Montserrat.

El aspirante a la presidencia del Gobierno ha explicado que ha elegido Cataluña para empezar la campaña "por la gente", como el propio García Albiol o Fernández, que han defendido sus ideas "a contracorriente" y "por convicción".

En Cataluña, el próximo 29-N están en juego 48 escaños, que pueden ser cruciales para la investidura del próximo presidente del Gobierno. En las pasadas generales, el PP fue quinto, con 6 escaños, 13 menos que el PSC, que fue el ganador. Esta comunidad fue de las pocas regiones que no se pintó de azul en la cita del 23-J de 2023.

El candidato 'popular' ha ensalzado la "gestión" de Albiol al frente del Ayuntamiento de Badalona, con "barrios más seguros" y "okupación fuera", y ha asegurado que quiere lo mismo para España. En este punto, ha explicado que el alcalde será "el ponente de la ley de la okupación en el Congreso, para que la ley que ha funcionado en Badalona la haga para España".

Feijóo promete una "auditoría del saqueo"

Asimismo se ha comprometido a hacer una "auditoría del saqueo y la decadencia" para aclarar "dónde está el dinero de los españoles" y para saber "por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho obras o por qué no se ha construido vivienda".

Para Feijóo, "los españoles pagan más impuestos que nunca", el Estado "tiene más deuda pública que nunca" y España recibe "más fondos europeos que nunca", pero no se sabe "dónde" está el dinero. Por ello, se ha comprometido a desvelar dónde ha ido el dinero estos "ocho años" de Gobierno de Pedro Sánchez y "dónde estará en los próximos cuatro años" si Gobierna él.

"Va a estar en los trenes, en los policías, en los hospitales, blindando las pensiones y en el bolsillo de la gente", ha clamado, lo que ha provocado el entusiasmo del público congregado, que, según fuentes del PP, eran unas 3.500 personas, que han empezado de nuevo a vitorearle "presidente, presidente".

Por ello, Feijóo ha garantizado que será "el presidente de todos, sin excepción y sin muros", e incluso, ha indicado que trabajará para los que hicieron huelga este miércoles, porque, ha sostenido, "vivirán mejor si tienen un Gobierno que gestione".

Y se ha mostrado convencido de que el 29-N será una "mala noticia" para Sánchez porque no habrá "huelga", sino "votación". "Le pido a España que el 29N diga cambio. [...] Pido vuestro apoyo para pasar de la decadencia a la reconstrucción, para pasar del espectáculo vergonzante a la gestión", ha reivindicado.

Defiende que la integridad territorial "no se negocia"

El candidato del PP ha vuelto a defender que la integridad territorial de España "no se negocia con nadie". Sobre inmigración, Feijóo ha señalado que España necesita un Gobierno que "garantice sus fronteras" y que quien venga a España sea para trabajar, respetar las normas e integrarse en la sociedad.

"España necesita un gobierno que garantice sus fronteras, que quien venga, venga a trabajar, a integrarse en nuestra sociedad, a respetar nuestras normas. Igual que nosotros tenemos que cumplir la ley, aquí no hay nadie que no cumpla la ley. Y a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI. Aquí se respeta la ley", ha asegurado.

También ha prometido la construcción de "un millón de viviendas, bajar los impuestos a trabajadores y familias, recuperar la clase media y los autónomos, y un Gobierno que ayude a emanciparse a los jóvenes, saque los okupas en 48 horas, ayude a los vulnerables a levantarse y no los convierta en dependientes del Estado".

"Vengo a ofrecer algo tan elemental como un Gobierno que no robe y que diga la verdad. Ese es el cambio necesario. Vamos a por todas, empezando aquí en Cataluña", ha concluido.

Previamente ha intervenido Albiol, quien ha pedido se vote a Feijóo "si no se quiere una Barcelona de okupas y perroflautas". Y ha lanzado un mensaje a los okupas: "El 29-N se os va a acabar el chollo de Pedro Sánchez".

Además, ha cargado contra el Gobierno por llevar, según él, inmigrantes irregulares a Barcelona desde Canarias. "Exijo a Pedro Sánchez que pare el reparto de inmigrantes irregulares en Cataluña. No queremos inmigrantes irregulares", ha incidido.

El acto de Badalona ha tenido lugar después de que este jueves por la mañana Feijóo haya sido entrevistado por el popular 'youtuber' Jordi Wild, en Manresa (Barcelona), una entrevista que se emitirá el viernes. A continuación y antes del mitin, también se ha desplazado a Girona, donde ha mantenido un encuentro con sindicatos y asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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